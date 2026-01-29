【エステー】特許庁長官と知的財産活動に関する意見交換会を実施

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、「エステー」）は、2026年1月9日、特許庁と知的財産活動に関する意見交換会を実施しました。

特許庁からは河西康之長官をはじめとする7名が、当社からは代表執行役社長の上月洋、R&D本部担当執行役の前田陽介をはじめ、知的財産に関わる社員を中心に7名が出席しました。

（左）エステー 上月 洋 代表執行役社長 （右）特許庁 河西 康之 長官

特許庁からは「稼ぐ力のための知的財産」というテーマのもと、企業が持続的な成長を遂げるための知的財産活用の事例についてご説明いただきました。また、当社からは社長の上月より経営戦略および事業概要を、R&D本部 技術戦略部部長の座間毅より当社の知的財産戦略や具体的な取り組み、人材育成等について説明いたしました。その後、海外展開における知的財産活用や特許庁による各種支援についてなど、多岐にわたる意見交換を行いました。

意見交換会の様子

当社は、R&D本部に知的財産戦略チームを設置しており、研究開発の段階から知的財産の創出、保護、そして活用までを戦略的に一貫して推進しています。今後も、お客様に信頼される製品づくりを通じてブランド価値を向上させ、その資産を事業活動に活用することで、持続的な成長を目指してまいります。