2026特別シーズン キャプテン、副キャプテン決定のお知らせ

このたび、2026特別シーズンのキャプテンならびに副キャプテンが決定しましたので、お知らせいたします。

【キャプテン 針谷 岳晃 選手のコメント】

引き続き、キャプテンを務めさせていただくこととなりました。

昨シーズンは、はじめてキャプテンを務め、これまでに経験したことのない責任や重圧を感じました。その経験したことを活かして、より厳しく、ピッチ内外で先頭に立ってチームを引っ張っていきたいと思います。

チームメートやスタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業のみなさまで１つになって、目標としているJ2昇格、J3優勝を達成できるよう、まずは百年構想リーグで自分達の特徴を押し出し、勝利を重ねて2026/27シーズンにつなげていきます。

福島ユナイテッドFCの新たな歴史をみんなで作りましょう。

【副キャプテン チョン ソンリョン 選手のコメント】

副キャプテンという大事な役割を任せていただいたからには、より一層の覚悟を固め、チームの勝利に貢献できるよう成長していきます。

年齢に関係なく、要求し合い、相談しながらキャプテンを支えていきます。

【副キャプテン 安在 達弥 選手のコメント】

キャプテンを全力で支え、ピッチ内外でチームをまとめながら、勝利に貢献できるよう責任を持って副キャプテンを務めていきたいと思います。

クラブの目標達成のため、日々の積み重ねを大切にし、常に高い基準で自分自身と向き合います。

引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。

【副キャプテン 當麻 颯 選手のコメント】

目標達成のために、キャプテンを支え、チームを引っ張る意識と覚悟を持って、副キャプテンを務めます。熱いご声援をよろしくお願いします。