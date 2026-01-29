USGFX合同会社がFX事業の加速を目的に「BUNTAIFX」と「武道館FX」をサイト(ドメイン)を買収し、統合

USGFX合同会社

国際金融市場とテクノロジーの融合を追求するFX専門企業のUSGFX合同会社(https://usgfx.co.jp/)（本社：東京都渋谷区、設立：2025年3月）は、FX事業の加速とサービスの多角化を目的に、「BUNTAIFX（ブンタイFX）」および「武道館FX」の両サイト（ドメイン）を買収し、統合することを発表いたします。

・BUNTAIFX＝https://buntai.jp/

・武道館FX＝https://budokan.buntai.jp/

買収の背景と戦略的意義

当社は設立以来、「FX×グローバル」という理念のもと、世界各国の著名トレーダーや金融機関エグゼクティブへの独占インタビューを実施する「グローバルFXマスターズプログラム」、カスタムFXツール開発、専門メディア「グローバルFX」の運営など、国境を越えたFXサービスを展開してまいりました。

この度の「BUNTAIFX」および「武道館FX」の買収・統合は、当社の国内FX事業における重要な戦略的投資として位置づけ、以下の目的で実施いたします。

1. FXトレーダー支援の包括的なエコシステム構築

BUNTAIFXの専門性の活用

トレードスタイル診断ツールの提供（スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、ポジショントレード） 個々のトレーダーのライフスタイル、性格、資金量に応じた最適化支援 初心者から上級者まで対応したスタイル別実践テクニック

武道館FXの情報網の統合

FX業者の詳細情報とパートナーコード提供 口座開設サポートとボーナス・キャンペーン情報 実践的な取引ガイドとツール情報

2. サービスの総合化による付加価値の最大化

両サイトの統合により、「トレードスタイルの確立」から「最適なFX業者の選択」、「実践的な取引サポート」まで、FXトレーダーに必要なすべての要素をワンストップで提供できる総合プラットフォームを構築します。

3. グローバル展開との相乗効果

既存の「グローバルFX」メディアや国際的なネットワークと、国内向けの専門サイトを統合することで、国内外のFX市場を横断した包括的な情報提供体制を確立します。

買収サイトの概要

BUNTAIFX（ブンタイFX）

コンセプト: 「あなたのトレードスタイルを確立する」

主な機能: トレードスタイル診断、スタイル別実践テクニック、性格・資金量に応じた最適化支援

特徴: 「文章に文体があるように、トレードにもあなただけのスタイルがある」という独自の理念

武道館FX

コンセプト: FX業者の総合情報サイト

主な機能: パートナーコード提供、口座開設ガイド、ボーナス情報、業者比較

特徴: 詳細な口座開設手順と限定特典の提供 統合後の展開

2026年第1四半期より、以下のサービスを順次展開予定です。

フェーズ1：

サイト統合とコンテンツ最適化（2026年2月～3月）

両サイトの技術的統合とユーザーエクスペリエンスの向上

既存コンテンツの維持とさらなる充実化 ユーザーデータの安全な移行

フェーズ2：

サービス拡張（2026年4月～6月）

トレードスタイル診断と最適なFX業者マッチング機能の開発

AI活用による個別最適化レコメンデーションシステムの導入

統合プラットフォームでのユーザーサポート強化

フェーズ3：

グローバル連携（2026年7月以降）

「グローバルFX」との連携による国際市場情報の統合

トレーダーインタビューとトレードスタイル分析の融合

多言語対応によるサービスの国際展開 既存ユーザーへの影響

両サイトの既存ユーザー様には、サービス内容の変更や不利益は一切ございません。

これまでのコンテンツは引き続きご利用いただけます パートナーコードや特典情報も継続して有効です。

統合により、さらに充実したサービスをご提供できる体制を構築します。

代表者コメント

「今回のBUNTAIFXと武道館FXの買収・統合は、当社の国内FX事業における重要な転換点です。BUNTAIFXが提唱する『トレードスタイルの確立』という理念と、武道館FXが培ってきたFX業者情報のノウハウを融合することで、FXトレーダーに真に必要な総合的サポート体制を構築できます。

当社が国際的に展開する『グローバルFX』との相乗効果により、国内外のFX市場を包括的にカバーする唯一無二のプラットフォームを目指します。個々のトレーダーが自分に最適なスタイルを見つけ、最適な環境で取引し、世界の市場動向を把握できる──そんな理想的なFXエコシステムの実現に向けて邁進してまいります」

会社概要

会社名: USGFX合同会社

法人番号: 3011003021194

本社所在地: 東京都渋谷区渋谷2-19-15

設立: 2025年3月

事業内容: FX専門家インタビュー事業、FXツール開発・提供、FX・仮想通貨メディア運営、金融特化ウェブサイト制作・運営、FX情報サイト運営

本件に関するお問い合わせ先

USGFX合同会社

Email: usgfx.official@gmail.com

URL: https://usgfx.co.jp/