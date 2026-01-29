「ヤングアニマルWeb」人気作品『私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない』最新4巻発売記念！１巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社

(C)︎じゃこ/白泉社　(C)︎Tsukasa Fushimi／KADOKAWA（電撃文庫刊)

「ヤングアニマルWeb」人気作品『私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない』最新4巻発売＆完結記念！1巻無料キャンペーン実施！！


※会員限定で無料になる話も含まれます。



２/11(水)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【ヤングアニマルWeb】「私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない」はこちらから↓


https://younganimal.com/episodes/22866763956a3



【「私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない」あらすじ】


ラノベ界きってのラブコメの名手・伏見つかさ／かんざきひろタッグが送る最新作をコミカライズ！



容姿端麗、学業優秀、スポーツ万能、金持ちの家に生まれ、超美人の姉妹までいる。


順風満帆な人生を送る千秋の悩みは生まれてから一度も恋をしたことがないこと。


高校では心機一転、女子にちやほやされる日々を送ってみせる！


そう誓った翌朝、目覚めた千秋は女の子になってしまっていた！？


そして超美少女の妹・楓の身にも、とんでもない異変が起こっていて――？



気鋭の新星・じゃこが彩る、ドタバタラブコメ開幕…！



【コミックス情報】１～４巻好評発売中！


『私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない 4』（じゃこ／漫画　伏見つかさ／原作　かんざきひろ／キャラクターデザイン）書影　(C)︎Tsukasa Fushimi／KADOKAWA（電撃文庫刊)
私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない 4

■著者名： じゃこ / 伏見つかさ / かんざきひろ


■ISBNコード：9784592164401


■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス


■定価：759円（本体690円＋税10%）


■発売日：2026.1.29



夕子姉さんに「なぜ兄弟で恋愛したくないのか」を問い詰められる千秋。普通の女の子である楓に嫌な思いをさせたくないという気持ちから、自分は「新しい恋」を探すと決意する。しかし、以前とは違う楓の言動に振り回されることになり…？



恥じらう双子の妹ラブコメ、コミカライズ完結です！






『私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない 1』（じゃこ／漫画　伏見つかさ／原作　かんざきひろ／キャラクターデザイン）書影　(C)︎Tsukasa Fushimi／KADOKAWA（電撃文庫刊)

私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない 1

■著者名： じゃこ / 伏見つかさ / かんざきひろ


■ISBNコード：9784592164371


■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス


■定価：759円（本体690円＋税10%）


■発売日：2024.10.29