「暗号資産トレジャリー企業カオスマップ」を公開！8カテゴリー100社掲載

株式会社 ICHIZEN HOLDINGS（東京都渋谷区、代表取締役：水野倫太郎、以下「当社」）は、暗号資産を財務資産として保有・運用する「トレジャリー戦略」を掲げるグローバル・国内の上場企業155社を対象に分類した「暗号資産トレジャリー企業カオスマップ」を公開いたしました。

ダウンロードしていただくと、カオスマップ未掲載企業を含む全155社を掲載した一覧データ（スプレッドシート/Excel形式）を閲覧いただけます。

■ カオスマップ作成の背景

2020年にMicroStrategy社がビットコインを財務資産として購入して以来、上場企業による暗号資産の財務戦略（トレジャリー戦略）は世界的なトレンドとなっています。

日本国内でも、Metaplanet社をはじめとする複数の上場企業がビットコインを財務資産として保有する動きが加速しており、この分野への注目度は急速に高まっています。

しかしながら、トレジャリー戦略を掲げる企業が増加する一方で、戦略設計の甘さやKGI/KPI 設計の不備から、投資家から評価されない企業も多く存在します。

市場参加者にとって、どの企業がどのような戦略でどの暗号資産を保有しているのか、全体像を俯瞰することは困難な状況にありました。

当社は、国内上場企業 2 社のトレジャリー事業に対し、戦略策定（KGI/KPI 設計含む）から実運用までを一気通貫で支援してきた実績を有しています。この知見を活かし、暗号資産トレジャリー市場の全体像を可視化するため、本カオスマップを作成いたしました。

■ 暗号資産トレジャリー企業カオスマップの概要

本カオスマップは、暗号資産を財務資産として保有・運用する「トレジャリー戦略」を掲げるグローバル・国内の上場企業を対象に分類し、市場の全体像を俯瞰できるよう整理したものです。

保有通貨別カテゴリー分類

DL特典：全155社の一覧データ

カオスマップをダウンロードいただくと、未掲載企業を含む全155 社の一覧データ（スプレッドシート/Excel 形式）もご利用いただけます。

「企業名、ティッカー、国、市場、トレジャリー銘柄、推定保有量、推定価値（USD）、資金調達方法、運用方法などの詳細情報」を掲載しています。

■ 無料ウェビナー開催のご案内

本カオスマップの公開に合わせて、トレジャリー企業2社の支援経験等をもとにした、上場企業のトレジャリー戦略に関する無料ウェビナーを開催いたします。

【第 1 回】「あの上場企業のトレジャリー戦略は、なぜ失敗するのか？」

本ウェビナーでは、以下の内容を中心に徹底解説します。

1. 市場の誤解を解く--トレジャリーの目的とは何か

2. 「BTC保有＝株価上昇」という思考の危険性

3. 成功と失敗の分岐点--事例から学ぶ

4. トレジャリー戦略のKGI・KPI設定

5. リスク許容度の考え方

6. オプション取引を活用したリスクコントロール

・開催日時：2026 年 2 月 6 日（木）13:00～14:00

・場所：オンライン（Google Meet）

・参加費用：無料

・定員：50 名（承認制）

・登壇者：伊藤 暸汰（株式会社ICHIZEN HOLDINGS ストラテジスト）

【第 2 回】「暗号資産トレジャリー事業：KGI・KPI 設計が最重要項目」

本ウェビナーでは、以下の内容を中心に徹底解説します。

1. なぜKGI・KPI設計が最重要なのか

2. 財務戦略としてのゴール設定（KGI）

3. リスク許容度から逆算するKPI設計

4. 成功企業と失敗企業の分岐点--KGI・KPIの観点から

5. オプション取引によるKPI達成の精度向上

・開催日時：2026 年 2 月 12 日（水）17:00～18:00

・場所：オンライン（Google Meet）

・参加費用：無料

・定員：50 名（承認制）

・登壇者：木田 陽介（株式会社ICHIZEN HOLDINGS 代表取締役）伊藤 暸汰（同社スト

ラテジスト）

■ ロゴの掲載について

本カオスマップでは、企業のロゴを使用させていただいておりますが、使用上問題のある場合は削除・差し替え対応いたします。大変お手数ですが、お問い合わせフォーム(https://ichizenholdings.co.jp/contact/)までご連絡ください。

カオスマップへの掲載をご希望される企業様は、一定の条件を満たした場合対応可能ですので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

■株式会社ICHIZEN HOLDINGS

株式会社ICHIZEN HOLDINGSは、国内上場企業から地方自治体、海外トークンプロジェクトまで様々なブロックチェーン事業を支援するWEB3コンサルティング企業です。

BTC保有を最大化するためのサロン「BTC Maxi Lab(https://note.com/kida_btcmaxi)」を運営し、平日毎日ビットコイン・ゴールドを中心に相場分析をnote記事・Youtube・X上でライブ配信を実施しています。国内トレジャリー企業の保有・運用戦略の設計からオペレーションまで2社支援。

