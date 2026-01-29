【秋田駅ビル トピコ】東京発バームクーヘン専門店「ねんりん家」が冬限定の新作を連れてやってくる！

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は、2026年2月5日(木)～2月15日(日)まで「秋田駅ビル トピコ」にポップアップストアをOPENいたします。

東京で人気のバームクーヘン専門店「ねんりん家」が秋田駅ビルに期間限定登場

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。そんな「ねんりん家」が「秋田駅ビル トピコ」に期間限定でオープン！バレンタイン限定品や、冬限定の新作も登場いたします。ぜひこの機会に「ねんりん家」のおいしさを体験してみてくださいね。

取扱商品

バレンタイン期間限定！ショコラづくしのバームクーヘン『デ・ラ・ショコラ ギンザ』

生地は、ねんりん家の冬の名物『マウントバーム ブラウニー』。ナッティな味わいの“ベネズエラ産カカオマス”とスイス‧フェルクリン社の“百年ココア”を練りこみ、長時間じっくりと焼き上げました。

うわがけのショコラは、炭⽕焙煎クーベルチュールをとろとろ溶かしこんだ、深いコクの“炭⽕ショコラ”。とろりと流しかけることで、外も、中も、ショコラづくしのバームクーヘンが出来上がりました。さらに、サクサクっとクリスピーなパールショコラでバレンタインらしくドレスアップ。今だけしか出会えない“銀座クオリティ”で焼き上げた一品です。

ゴールドの輝きにチョコレートの山並みを描いてリボンを結んだ華やかなギフトボックスは、バレンタインデーのプレゼントとしてもぴったり。

【価 格】1本入 1,728円(本体価格1,600円)

冬限定の新作。黄金色のバームクーヘン『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉』

丁寧に焦がした砂糖とミルク。ひと手間かけた材料から生まれたゴールドショコラ。まるでキャラメルのように、香ばしくコク深い味わいをお楽しみいただけます。生地は、ねんりん家の代表作『マウントバーム しっかり芽』。一層一層繊細に焼きあげて、中はしっとり熟成。濃厚なバタ―風味のバームクーヘンにゴールドショコラをとろりとかけた、特別な一品です。

上品で華やかなパッケージデザインは、冬のギフトや自身へのささやかなご褒美にも最適です。

【価 格】3個入 1,404円(本体価格1,300円)

累計販売数175万本超える冬の定番『マウントバーム ブラウニー』

ナッティな味わいの厳選したベネズエラ産カカオマスと一世紀に渡り受け継がれるスイス‧フェルクリン社の百年ココアを練り込み、長時間じっくりと焼きあげました。 創業100年を超える⽼舗カカオメーカーが自家焙煎しているカカオマス使用。 深いコクのチョコレートのうまみを幾層にも重ねた、重厚な味わいのバームクーヘンです。

【価 格】1本入 1,080円(本体価格1,000円)

ねんりん家の代表作『マウントバーム しっかり芽』1山1本

皮はカリッ、中はしっとり熟成の『マウントバーム しっかり芽』。濃厚なバター風味の生地を、独自の窯で長時間じっくり焼きあげておいしさを引き出した、こだわりのバームクーヘンです。



【価 格】

1山 1,836円(本体価格1,700円)

1本 864円(本体価格800円)

ねんりん家の冬を楽しむ『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ＆ブラウニー〉』

黄金色のバームクーヘン『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉』と冬の定番『マウントバーム ブラウニー』を一緒に楽しめる詰合せ。ねんりん家の冬限定品を堪能してください。

【価 格】6個入 2,484円(本体価格2,300円)

ひとくちサイズのバームクーヘン詰合せ『冬限定 ひとくちバーム詰合せ 4種』画像は10個入です

2つの代表作『マウントバーム しっかり芽』『ストレートバーム やわらか芽』、冬限定『マウントバーム ブラウニー』、芳醇に香る『マウントバーム お抹茶』が入った詰合せ。

【価 格】

5個入 1,512円(本体価格1,400円)

10個入 2,916円(本体価格2,700円)

催事情報

【期 間】2026年2月5日(木)～2月15日(日)

【場 所】秋田駅ビル トピコ

※表示の価格は参考小売価格です

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください

ねんりん家とは

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。