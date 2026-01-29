浮体式洋上風力発電基礎製造事業に本格参入

JFEエンジニアリング株式会社

2026年1月29日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区）はこのたび、洋上風力発電の着床式基礎構造物であるモノパイル製造に加え、将来的に導入拡大が期待される浮体式基礎製造事業に本格参入します。

当社は本参入にあたり、経済産業省の「令和7年度GXサプライチェーン構築支援事業III（浮体式等洋上風力発電設備）（以下、「本補助金」）[※1]」に申請し、採択されました。

本補助金は、GXの実現に不可欠な浮体式等洋上風力発電設備の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的としています。

当社は本補助金を活用し、津製作所（三重県津市）[※2]を浮体式洋上風力発電基礎製造の拠点として設備投資を行い、浮体式基礎のモジュール製造から完成品の組立までを一貫して行う体制を構築することで、2030年までに浮体式基礎を年間24基以上量産する計画としています。

津製作所は、国内最大級の海洋ドックならびに広大な屋外ヤードと、半世紀にわたる橋梁および鋼構造物製造で培った確かなノウハウと技術力を保有しており、当社はこうした強みを活かして世界で競争力のある浮体式基礎製造企業を目指します。

当社は、着床式基礎の製造拠点である笠岡モノパイル製作所[※3]と本採択を通じて新たに浮体式基礎製造拠点となる津製作所を持つことで、あらゆる形式の洋上風力発電基礎を製造できる国内唯一の企業として、また素材から基礎製造・O&MまでJFEグループで連携してシナジーを創出できる企業として、日本の洋上風力産業を主導・牽引し、カーボンニュートラル社会の早期実現に貢献してまいります。

※1 浮体式等洋上風力発電設備 ｜ 令和7年度 GXサプライチェーン構築支援事業(https://2025.gxsc-hojo.jp/fowt/)

※2 JFEエンジニアリング 津製作所(https://jfe-tsu.jp/)

※3 ニュースリリース 日本初の洋上風力着床式基礎（モノパイル）製造拠点竣工(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2024/20240401.html)

事業実施エリア（津製作所）

本件に関するお問合わせは下記にお願いいたします。

JFEエンジニアリング株式会社 総務部広報室