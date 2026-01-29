CLINKS株式会社、自社実践型AI戦略の全容を公開

CLINKS株式会社

CLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2026年1月26日(月) 、コーポレートサイトのTOPページを全面刷新したことを発表しました。あわせて、AI活用戦略の全容を公開する「AIの取り組み」ページを開設。 1,030名のAI資格取得や開発業務効率200%向上など、自社実践で得た具体的成果とノウハウを体系化し、企業のAI導入支援事業を本格展開することを明らかにしました。

■「AI DRIVEN COMPANY」としてのポジショニングを明確化

今回のサイト刷新では、トップページに「AI DRIVEN COMPANY」のメッセージを大きく掲げ、同社のアイデンティティを明確に打ち出しました。

【サイトに掲げられたビジョン】

・「私たちは未来に何が残せるのか」

・「AIとともに可能性を紡ぎ、まだ見ぬ価値を形にし、未来の当たり前を創造する」

・「今日の挑戦が、明日の常識になる」

これは単なるスローガンではなく、2023年から全社規模で取り組んできたAI実践の集大成として掲げたものです。生成AI時代において多くの企業が「導入後の定着」に課題を抱える中、同社は自らを実験場とし、成果を出してきた実績を背景に、AI活用の先駆企業としてのポジションを明確にしました。

■圧倒的な実践量が生んだ「定量成果」

同社が公開した実績は、AIの可能性を実証する具体的な数値です。

【人材育成の実績】

・生成AIパスポート取得者：1,030名（全社員の8割超）

・取得対象：社長・役員・幹部を含む全階層

・社内研修実施回数：年間50回以上

【業務効率化の成果】

・開発業務効率：200%向上（従来比約2倍）

・AI活用事例の社内共有：133件（2025年12月時点）

【実業務での活用例】

・エンジニア・案件マッチングAI「LinkUp」

・契約書業務のAI効率化

・退職リスク検知AIによる人事判断支援

・単価交渉支援AIによるナレッジ共有促進

これらは代表的な事例であり、営業、マーケティング、カスタマーサポート、システム開発など、全部門においてAIを活用した業務効率化を推進しています。

■「自分たちが使えないものは提案しない」という原則

同社代表の河原は「自分たちが使えないものは、お客様に提案しない」との方針を掲げています。この原則に基づき、お客様への提案前に徹底的な自社検証を実施。その過程で得られた知見を、以下の3つのサービスとして事業化しています。

１．ナレフルチャット（法人向け生成AIチャットサービス）

・プロンプト自動生成機能（特許取得済）

・人数無制限の定額制で、全社展開を支援

２．生成AI Ready（データ整備支援サービス）

・AI活用に必要なデータ基盤構築を包括支援

３．生成AIリスキリング講座

・6日間の体系的プログラム、助成金活用で企業負担を軽減

■2026年始動の「4段階AI人材育成フレームワーク」

同社は2026年から、AIスキルを4段階（Lv.1 AIリテラシー ～ Lv.4 AIアーキテクト）で定義した育成体系を本格運用します。

全社員が最低Lv.1を保有し、業務や役割に応じて段階的にスキルアップする体制を整備。AI人材不足が叫ばれる中、企業が参考にできる育成モデルとして注目されます。

■業界への示唆：AI活用の「リアルモデル」を提示

多くの企業がAI導入に踏み切る中、「導入しても使われない」「効果が見えない」という課題が顕在化しています。同社の取り組みは、以下の点で参考になる可能性があります。

・経営層を含む全階層での資格取得義務化：AIを一部の技術者だけのものにしない

・年間50回という高頻度の実践研修：継続的な学習文化の醸成

・月次でのAI活用事例共有：組織全体でのナレッジ蓄積

・自社検証を経たお客様への提案：信頼性の高い導入支援

■代表コメント

CLINKS株式会社 代表取締役 河原 浩介

2024年10月、私たちは『AI DRIVEN COMPANY』として生まれ変わりました。これは単なるブランディングではなく、過去2年間の全社的な実践の結果として、自信を持って掲げられるメッセージです。

全社員の8割以上がAI資格を取得し、開発効率は200%向上。これは『AIを使う文化』が組織に根付いた証です。

しかし、ここに至るまでには数多くの試行錯誤がありました。セキュリティをどう担保するか、現場にどう定着させるか、教育をどう設計するか--。その一つひとつを、自分たちの手で解決してきました。

今回公開したAIの取り組みページとリニューアルしたTOPページは、同じ課題に向き合う企業の皆様に、具体的な道筋をお示しするためのものです。私たちは、技術だけでなく、人を育て組織を変える支援をしてまいります。

■今後の展開

・4段階AI人材育成フレームワークの本格運用（2026年～）

・自社AI活用事例のさらなる蓄積と公開

・「AI DRIVEN COMPANY」としてのブランド確立

・業界横断的なAI人材育成モデルの確立

◆CLINKSのAIの取り組みページ

https://www.clinks.jp/ai-solution/

【会社概要】

■会社名：CLINKS株式会社

■代表者：代表取締役 河原浩介

■設立：2002年12月

■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F

■URL：https://www.clinks.jp

■主な事業内容：

1. ITアウトソーシング事業

2. システム開発事業

3. AIサービス事業

4. 教育訓練事業