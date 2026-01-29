岡田耕始×里見直×増子津可燦×イリヤ・クブシノブ──新たな学園RPG 『Villion:Code』が生まれる。

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日1月29日（木）に“岡田耕始”企画プロデュース最新作となる学園RPG『Villion:Code』を発表いたしました。

◆岡田耕始×里見直×増子津可燦×イリヤ・クブシノブ新たな学園RPG『Villion:Code』が発表

数々の金字塔タイトルを世に送り出した“岡田耕始”企画プロデュースの新たな学園RPG『Villion:Code』（読み：ヴィリオンコード）が新発表。

これまで、岡田耕始とともに多くの人気RPGを手がけてきたシナリオライター“里見直”＆サウンドクリエーター“増子津可燦”とのタッグも復活し、岡田耕始が描く壮大な世界感へとプレイヤーを導く。

さらには、キャラクターデザインに気鋭のイラストレーター、“イリヤ・クブシノブ”を迎え、色彩豊かな世界で「人間の業」と向き合う人々の姿が描かれていく。

本作の情報は、公式サイトや公式Ｘで今後も発信されていく。

こちらをフォローして今後の情報もお見逃しなく。

▼公式サイト

https://www.compileheart.com/vc/

▼公式Ｘ 学園RPG『Villion:Code』公式（@compileheart_vc）

https://x.com/compileheart_vc

▼アナウンストレーラー公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2m_sxlFb3pU ]

◆ストーリー

人類が滅亡の淵に立つ近未来。

迫りくる破滅に対処するため設立された、

「アドバンレジリエンス研究学院都市」に、ある日"異変"が訪れる。

異形の生物――「ＧＥＭ」が人々を襲い始め、

同時に、学院都市は謎の「バブル」に封鎖され外部への離脱手段が失われてしまう。

この閉鎖的で絶望的な状況下で、

人々は、それぞれの背負う「業」に直面していくことになる。

学院都市を包む異変の真実とは──

◆キャラクター

■主人公

CV：河西 健吾

バスケット部のエース、パフラワン（英雄）

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 6年生

バスケ部 17歳

入学後1年飛び級し、本来5年生の歳で6年生に進級した優秀な少年。

仲間たちと同じマノ寮に属し、莉花の従妹でスシロの親友。

とある事件の犯人を追うため、

スシロたちと"ADHVAN REBS（アドバン レブズ）"を結成することになる。

■スシロ・スギオノ

CV：武内 駿輔

お節介バスケットマン

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 5年生

バスケ部 19歳

明るく親切な兄貴分タイプの男子学生。

19歳でバスケ部キャプテン、年下への庇護心が強く、

お節介で仲間に煙たがられることも。

主人公とは兄弟のような親友関係。

■アナスタシア・イヴァノヴナ・ヴァレーリエヴツカヤ

CV：愛美

200万フォロワーのコスプレイヤー

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 6年生

コスプレ同好会 18歳

勘が鋭く要領も良いが面倒くさがりな女子学生。

警戒心が強く無愛想だが、仲良くなると情に厚くスキンシップも多い。

アニメ好きのコスプレイヤーでSNSの人気者。

頑固で迷信深い一面もある。

■オリヴァー・ヒース

CV：田丸 篤志

冷静なガリ勉皮肉屋

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 4年生

ディベート部 15歳

冷笑的で孤立した無神論者の男子学生。

成績は常にトップでディベートでも優勝常連だが、

プライベートでは皮肉屋で嫌われがち。

スシロに度々絡まれるが、いつも無下にしている。

■クロエ・ベルジェ

CV：下田 麻美

話すのが苦手な瞬間記憶能力者

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 3年生

14歳

自然豊かな環境で育った、

動物と大自然を愛する純真な女子学生。

瞬間記憶能力を持ち、理数系に強いが、人付き合いが非常に苦手。

動物実験を拒否し停学になったことも。

仲間にだけは心を許し、少し安心した表情を見せる。

■林 莉花（はやし りか）

CV：長月 あおい

全方位に興味津々のムードメーカー

アドバンレジリエンス学院 1年生

オカルト研究会 13歳

主人公の従妹。

幼い頃から主人公と兄妹のように育つ。

元気で落ち着きがなく、場を和ませるムードメーカーだが、

実は喘息持ちで体調に不安を抱えている。

◆有為（サンカーラ）時空

サンカーラ時空とは、人間の「十悪」を具現化したようなダンジョンに似た異空間。

学院の人々がGEMとなってサンカーラ時空（ダンジョン）を生み出し、“真相”を追う主人公たちの行く手に立ち塞がる。

◆バトル

本作は、リアルタイムで進行する「スピードアクション」と「多彩な戦術」が融合したバトルシステム。

主人公と仲間との連携や必殺技を駆使することで強敵とのバトルを繰り広げる。

目まぐるしく変わっていく戦況を見切って、すばやくスキルを選択し、戦闘を有利に進めよう。

・ゲノムアームズ

腕が変異して武器化した“ゲノムアームズ”。装備スキルなどを変更し、様々な戦い方ができる。

さらに主人公の“ゲノムアームズ”は戦闘中に変更することも可能で、敵との相性や仲間との連携を考えて使い分けることで、戦局を有利に進められる。

・ウォールスライド

壁に近づくとウォールスライドが始まり、フィールドの反対側まで壁にそって高速移動する。すばやく移動できるほか、上空から敵を奇襲する“レイドアタック”につなげる事も可能。

レイドアタックは敵を吹っ飛ばしやすいため、一気に決着を狙う事もできる。

・予兆シグナル

敵が攻撃する際、敵が輝いて予兆シグナルが発生する。

予兆にあわせてタイミングよく“ゲノムアームズ”を変更することで、パリィが発生。ダメージを防いで、強烈な“デフレクトカウンター”に連携できる。

タイミングよく回避に成功すると使えるカウンターや、敵の攻撃で吹っ飛んだ後に反撃するカウンターもある。多彩なカウンターを使い分けて、柔軟に敵の攻撃に対応しよう。

◆特装版特典

【特装版特典】

・豪華描き下ろしデザインBOX

・ビジュアルアートブック

・デジパック仕様サウンドトラックCD

・広演色仕様 複製原画 2枚組

・特大キャンバスボード抽選応募ハガキ

※抽選10名様に縦727×横606mmの特大キャンバスボードが当たるキャンペーン。

◆デジタルデラックス版

サウンド・ビジュアルブック

◆パッケージ版早期購入特典

・DLCコード【生命の強化因子】

【製品情報】

タイトル：Villion:Code

（読み：ヴィリオンコード）

プラットフォーム：PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

Nintendo Switch、Nintendo Switch2

※PlayStation(R)4版はダウンロード専売

ジャンル：RPG

プレイ人数：1人

CERO：「D」17才以上対象

発売予定日：2026年6月25日（木）

価格：通常版 8,580円（税込）

特装版 17,380円（税込）

ダウンロード版 8,580円（税込）

デジタルデラックス版 10,780円（税込）

SW2:通常版 9,680円（税込）

特装版 18,480円（税込）

ダウンロード版 9,680円（税込）

デジタルデラックス版 11,880円（税込）

権利表記：(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART (C)GAIA

公式サイト：https://www.compileheart.com/vc/