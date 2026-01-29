RENPHO（レンフォ）、MCON TOKYO 2026に出展決定― 東京国際フォーラムで製品体験＆販売を実施 ―

株式会社 RENPHO JAPAN

株式会社RENPHO JAPAN（所在地：東京都港区、以下「RENPHO」）は、2026年2月7日（土）に東京国際フォーラムで開催される 「MCON TOKYO 2026」 に出展し、当日は 製品の体験会および会場限定での製品販売 を実施いたします。

本出展を通じてRENPHOは、日々人々の安全と健康を支える自衛隊員、医療従事者、警察官、消防士などのファーストレスポンダーをはじめ、来場者一人ひとりのコンディショニングとセルフケアをサポートする新たな体験を提供します。

■ MCON TOKYO 2026とは

2023年のMCONイベント画像

MCONは、退役軍人によって設立されたグローバルコミュニティであり、「奉仕・使命・犠牲」という価値観のもと、軍関係者やファーストレスポンダーを中心とした交流と相互支援を目的としたイベントです。

日本開催となるMCON TOKYOでは、自衛隊員 ファーストレスポンダー 企業・一般市民といった世代・業界を超えた参加者が集い、日米の友好関係とコミュニティ形成を促進します。2024年には、全米で開催されたカンファレンスの中で来場者数・協賛企業数の成長率1位を記録するなど、世界的にも注目を集めるイベントです。

■ RENPHO出展の背景

RENPHOは、「テクノロジーを通じて、より良いウェルネス体験をすべての人へ」という理念のもと、日常のセルフケアをサポートする製品を展開してきました。

本イベントでは、来場者が実際に製品を体験し、自身のコンディションと向き合う時間を提供するとともに、その場で購入できる機会を設けることで、より実用的で身近なウェルネス体験を実現します。

■ 当日の主な内容（予定）

RENPHO製品の体験ブース展開 スタッフによる製品紹介 会場限定での製品販売

※内容は一部変更となる可能性があります。



■ 体験展開・販売予定の製品（予定）

RENPHO 3D ネック&ショルダーマッサージャー【医療機器認証取得】RENPHO Active Thermacool ハンディガンRENPHO Eyeris Smart - アイウォーマー

RENPHO Active ハンディガンRENPHO エアー式フットケア【医療機器認証取得】RENPHO Elis Chroma - スマート体組成計

※内容は一部変更となる可能性があります。

■ イベント概要

イベント名：MCON TOKYO 2026

開催日：2026年2月7日（土）

会場：東京国際フォーラム D7

主催：MCON（Military Conference）

公式パートナー：Military Times ほか

■ RENPHOについて

RENPHOは、世界100以上の国と地域で展開するウェルネスブランドです。

日常に寄り添う製品とテクノロジーを通じて、より良い健康習慣の形成をサポートしています。

公式ホームページはこちら(https://bit.ly/3Z5Czti)から

■ MCON TOKYO 2026 開催概要（再掲＋導線）

開催日：2026年2月7日（土）10:00 ~ 17:00

会場：東京国際フォーラム D7

内容：カンファレンス／展示・体験ブース／交流プログラム

主催：MCON

■ チケット購入について

・ MCON TOKYO 2026への参加チケットは、現在販売中です。

本イベントでは、業界・世代を超えた交流に加え、RENPHOをはじめとする出展企業の製品体験やコンテンツをお楽しみいただけます。

▼ チケット購入はこちら

https://bit.ly/4t6EBqQ

※チケット種別や販売状況は、公式サイトをご確認ください。

■会社概要

会社名：株式会社RENPHO JAPAN

代表：代表取締役 余 則 翔

設立：2020年

所在地：105-0001東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー 23F

拠点：Los Angeles USA, Hong Kong, Shenzhen, UK, Germany, Taiwan等