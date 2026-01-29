ワイヤレスイヤホン「HA‐A110T」を発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、Victorブランドより、ワイヤレスイヤホンの新商品として、「HA‐A110T」を2月上旬より発売します。

本機は、ワイヤレスイヤホンに求められる高い基本性能・機能性を兼ね備えたVictorブランドの新たなスタンダードモデルです。没入感を実現する高性能ハイブリッドノイズキャンセリング機能、振動板にLCP（液晶ポリマー）素材を採用した10mmの大口径ダイナミックドライバーによる上質かつ高音質なサウンド、最大44時間※1の長時間再生とワイヤレス充電、およびスマートなスティック形状フォルムと落ち着いたトーンのカラーバリエーションによる上質感ある仕上がりなど、総合的に磨き上げた性能・機能・デザインを備えています。

1：ノイズキャンセリングOFF時。使用条件により変わります。

＜企画意図＞

ワイヤレスイヤホンは、日常的に使用されるオーディオデバイスとして広く定着しています。近年では、音楽再生はもちろん、動画視聴、ハンズフリー通話、オンライン会議など用途も多様化しており、市場では、さまざまな使用シーンに対応できる総合的な性能を備えた製品へのニーズが高まっています。

本機は、ワイヤレスイヤホンのデイリーユースに求められる性能・機能・デザインを磨き上げ、日常で“ワンランク上の良いもの”を求めるユーザーの期待に応える、新たなスタンダードモデルとして企画しました。高性能なハイブリッドノイズキャンセリング機能、上質かつ高音質なサウンド、長時間再生、ワイヤレス充電、および上質感のあるデザイン性などのワンランク上の総合力を備えています。ワイヤレスイヤホンに対するVictorブランドの理想形をアップグレードし、日常のリスニング体験をより豊かにする選択肢の一つとして提案します。



＜主な特長＞

１．高性能ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載

2基のマイクを組み合わせた高性能ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載。それぞれのマイクの特性を生かすことで、単一方式では抑えきれないノイズにも対応し、通勤・通学などの移動時から日常のさまざまなシーンまで、幅広い帯域の多様な騒音を効果的に低減し、音楽への没入感を高めます。

２．振動板にLCP素材を採用した10mmの大口径ダイナミックドライバーを搭載

高剛性で、不要な振動を抑えやすいLCP（液晶ポリマー）素材の振動板を採用した、10mmの大口径ダイナミックドライバーを搭載。音の立ち上がりが良く、にじみの少ないクリアな高音と、質感の高い引き締まった低音を両立し、細部まで見通しのよい上質なサウンドを実現します。楽器やボーカルのニュアンスまで丁寧に描き出し、長時間聴いても心地よい、自然な音質に仕上げています。

３．最大44時間（イヤホン単体最大17時間）の長時間再生とワイヤレス充電が可能

イヤホン本体のみで最大17時間※1の連続再生と、充電ケースによるフル充電（27時間※1）との合計で最大44時間の長時間再生が可能。10分の充電で125分※1の再生が可能なクイック充電にも対応します。また、充電ケースは「Qi」対応の市販のワイヤレス充電器で充電が可能です。

4．スマートなスティック形状&落ち着いたトーンの4カラーバリエーションで上質感のあるデザイン

スマートなスティック形状のフォルムを採用し、落ち着いたトーンのカラーリングで、上質感のあるデザインに仕上げました。カラーバリエーションは、ファッションや好みに合わせて選べるアイボリーゴールド、ブロンズブラウン、ティールグリーン、チャコールブラックの4色をラインアップしています。

5．ワイヤレスでもハイレゾ音質が楽しめる、高音質コーデック「LDAC(TM)」に対応

最大96kHz/24bitまでのハイレゾ相当の高音質コーデック「LDAC(TM)」に対応。ハイレゾコンテンツの持つ広帯域・高ダイナミックレンジをワイヤレスでも楽しめます。

６．5つのサウンドモード（FLAT／BASS／CLEAR／DYNAMIC／VOCAL）を搭載

当社の音響エンジニアがドライバー特性を生かしてチューニングした5つのサウンドモードを搭載。音楽や映像などのコンテンツ、あるいは気分に合ったモードを選んでリスニングが楽しめます。

・FLAT：音楽本来の表情をそのままに。ジャンルを選ばず、自然で心地よいリスニング。

・BASS：リズムの躍動感をしっかり感じられるサウンド。音楽に包まれるような没入感。

・CLEAR：一音一音がすっと耳に届く、澄みわたる聴き心地。細やかなニュアンスまで美しく再現。

・DYNAMIC：迫力と広がりを兼ね備えたサウンド。ライブ感あふれるエネルギッシュな音楽体験。

・VOCAL：歌声が近く、息づかいまで感じられる臨場感。ボーカル中心の楽曲をより深く楽しめる。

7．クリアなサウンドと耳当たりのよい装着感を実現する高音質イヤーピース「スパイラルドットPro」を付属

クリアなサウンドをつくり出す高音質イヤーピース「スパイラルドットPro」（4サイズ：XS、S、M、L)を付属。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した独自の音質向上技術「スパイラルドット」、およびスパイラル状の凸形状によるフォルムを採用し、より繊細な音まで再現します。やわらかいグレードのシリコン素材も採用し、装着感と密閉度にも優れます。

8．スマートフォンアプリ「Victor Headphones」に対応

スマートフォンアプリ「Victor Headphones」に対応し、イコライザーによる高音・低音の調整など、自分好みの音質にカスタマイズできます。カスタムサウンドモードの登録、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、およびアップデートなども可能です。

＜「Victor Headphones」アイコン＞

9．雨や水しぶきに強い防滴仕様（IPX4相当）※2

外出中の急な天候の変化時などに、雨や水しぶきが飛んでも使用が可能なIPX4相当の防滴仕様を備えています。

※2：JIS保護等級4級（IPX4相当）。イヤホン本体のみ対応。

＜その他の特長＞

・PCとスマートフォンなど、2台の機器を同時接続できるマルチポイントに対応

・イヤホンを着けたまま会話が可能な外音取り込み機能、普段の会話に近い感覚で通話ができるサイドトーン機能を搭載

・ゲームや動画の映像と音のずれを抑える低遅延モードを搭載

・屋外環境に配慮したウインドカットモードを搭載

・左右独立伝送のBluetooth(R)標準規格Ver.6.0、Power Class 1※3に対応

※3：本機は2.4Ghz帯の周波数を使用した無線機器です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れる場合や受信距離が短くなる場合があります。

・オンライン会議や講義、テレワークなどでも快適に通話できるマイクミュート機能を搭載

・軽いタッチで操作できる、フィードバック音付きタッチコントロール

・充電ケースからの出し入れで電源のON/OFFやワイヤレス接続ができる、オートオン/オフ&オートコネクト機能※4を搭載

※4：接続機器の仕様により、対応していない場合があります。

・Android(TM)デバイスと簡単にペアリングできる、Fast Pair(TM) に対応※4

・環境に配慮し、梱包材にFSC認証紙を採用

＜商標について＞

・「スパイラルドット」は株式会社JVCケンウッドの商標または登録商標です。

・Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは、登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

・「Hi-Res Audio wireless」ロゴは、は日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。

・LDACおよびLDACロゴは、ソニーグループ株式会社の商標または登録商標です。

・App StoreおよびApp Storeロゴは、Apple Inc.のサービスマークです。

・AppleおよびAppleロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・AndroidおよびFastPairはGoogle LLC の商標です。

・「Qi」は、Wireless Power Consortium の登録商標です。

・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

＜「HA-A110T-N」＞＜「HA-A110T-T」＞＜「HA-A110T-G」＞＜「HA-A110T-B」＞

