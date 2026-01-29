Compass Offices、シェアオフィス比較サイト「JUST FIT OFFICE」2025年版全国ランキングで全国約1,700拠点中1位を獲得― 国内5拠点中4拠点がTOP10入り ―

Compass Offices Japan株式会社

Compass Officesは、シェアオフィス比較プラットフォーム「JUST FIT OFFICE」が毎年実施しているランキング「2025年版 人気シェアオフィス・レンタルオフィスTOP50」において、全国約1,700拠点が登録する中から、日本国内の5拠点のうち4拠点がTOP10にランクインしたことをお知らせいたします。

なかでも「Compass Offices イノゲート大阪」は、全国1位を獲得し、日本で最も支持されるシェアオフィス・レンタルオフィスとして高い評価をいただきました。開業から約1年を経て、多くの企業・プロフェッショナルの皆さまに選ばれてきた結果であると受け止めております。

また、以下の拠点もTOP10入りを果たしました。

- 第4位：Compass Officesいちご恵比寿グリーングラス- 第8位：ouno 八重州 × Compass Offices- 第10位：Compass Offices WTC annex 浜松町

特に**第8位にランクインした「ouno八重洲 × Compass Offices」**は、2025年11月にオープンしたばかりの新拠点でありながら、開業後わずか約1か月で問い合わせ数が非常に多く、TOP10入りを果たした点が大きな特徴です。

なお、「ouno八重洲 × Compass Offices」では、現在も一部区画に空室があり、引き続きご入居企業様を募集しております。ご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ランキング全文はこちら：

https://justfitoffice.com/magazines/227

「ouno八重洲 × Compass Offices」について

「ouno八重洲 × Compass Offices」は、2025年11月に開業したCompass Offices日本国内の最新拠点です。東京駅八重洲エリアという日本有数のビジネス拠点に位置し、柔軟性と快適性を兼ね備えた高品質なワークスペースを提供しています。

■施設概要

- 施設名 ： ouno 八重洲 x Compass Offices- 所在地 ： 東京都 中央区 京橋1-1-1 八重洲ダイビル３階- アクセス ： アクセス：東京駅 八重洲口より徒歩3分、八重洲地下街(25番出口)直結- 事業主：Compass Offices Yaesu株式会社（代表取締役 森川和哉）

士業などの専門職のプロフェッショナルから、成長中のスタートアップ、企業チーム、グローバルエンタープライズまで、幅広いニーズに対応可能な個室オフィス（1名～50名規模）を備えています。入居者は、イベント開催にも適したビジネスラウンジを無料で利用することができます。

貸会議室（地下1階）レセプション・エントランスビジネスラウンジ個室オフィス(執務室)

Compass Officesについて

Compass Officesは、弁護士・会計士などの士業、成長中のスタートアップ、企業の本社・支店・バックオフィス、短期プロジェクトチーム、さらにはグローバルエンタープライズまで、幅広いお客様に対して上質で柔軟なワークスペースを提供する、アジア太平洋地域のリーディングプロバイダーです。現在、アジア太平洋の主要9都市で事業を展開し、2万人を超えるお客様に快適で生産的なビジネス環境を提供しています。

【お問い合わせ先】

Compass Offices Japan

Email：jpsales@compassoffices.com

TEL：03-4530-9685