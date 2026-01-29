総合PR会社プラチナム、「AIOリテナーPR」本格提供開始

株式会社プラチナム

株式会社プラチナム（本社：東京都港区、代表取締役：吉柳 さおり）は、生成AIの急速な普及により情報流通構造が大きく変化する時代に対応し、「AIにどのように認識・引用・要約されるか」を軸としたPR活動を支援する新サービス「AIOリテナーPR」の本格提供を開始いたしました。

近年、検索エンジンやSNSのみならず、生成AIが情報収集・意思決定の起点となるケースが急増しています。生活者だけでなく、ビジネスパーソンやメディア関係者、投資家の皆様においても、AIを通じて企業やサービスに関する情報収集を行う機会が拡大しており、従来の広報活動だけでは企業の意図した情報が正しく伝わりにくい状況が生まれています。

生成AIは、実体験に基づく一次情報（Experience）、専門的な知見やスキル（Expertise）、第三者からの評価や実績（Authoritativeness）、情報の透明性や安全性（Trust）といった複数の観点をもとに、「信頼できる情報源」を判断・参照しています。そのため、単発的な露出獲得を目的とした広報活動ではなく、「AIにどのように認識・引用・要約されるか」を前提にしたAIO（AI Optimization）視点でのPR活動が、企業価値形成において不可欠になりつつあります。

このような背景を受け、当社はPR戦略設計から情報発信、コンテンツ整備、露出管理までを一気通貫で支援し、AIに選ばれるPR活動について年間を通して支援する「AIOリテナーPR」の提供を本格的に開始しました。

本サービスでは、企業やプロダクトが持つ情報を整理し、AIが理解・評価しやすい情報発信体制を構築。AI検索や生成AI上での想起・引用・推薦につながるPR活動を支援します。認知獲得やブランド力向上にとどまらず、AI時代における新たな信頼形成を見据え、より多くの企業のPRドリブンなマーケティングコミュニケーションを支援してまいります。

AIOリテナーPRとは

企業／プロダクトが持つ社会的価値や専門性を整理し、AIO（AI Optimization）の観点から情報設計を行う年間伴走型PR支援サービス。AIに正しく認識・引用されやすい情報発信を継続的に行い、生成AI・AI検索時代における認知獲得、信頼構築、ブランド想起の最大化を図ります。

AIOリテナーPRを導入するメリット- AIを起点とした情報接触が増加する中で、企業・サービスの想起・引用機会を高められる- 年間を通じた「AIに認識・引用・要約される」情報資産の蓄積が可能- メディア露出・自社発信情報・第三者評価を横断して最適化できる- 従来の広報活動を活かしながら、AI時代に適応した新たな信頼形成が可能【本リリースに関するご質問】

Q. なぜ今、プラチナムは「AIOリテナーPR」を開始したのですか？

A. 生成AIの急速な普及により、情報収集や意思決定の起点が検索エンジンやSNSから、生成AIへと広がっています。生活者だけでなく、ビジネスパーソン、メディア関係者、投資家においても、AIを通じて企業やサービスを理解する機会が増えています。このような環境下では、従来の広報活動だけでは、企業の意図した情報や文脈が正しく伝わりにくくなっています。そこで当社は、「AIにどのように認識・引用・要約されるか」を軸にしたPR活動支援として、「AIOリテナーPR」を開始しました。

Q. 従来の広報活動と何が違うのですか？

A.「AIOリテナーPR」は、生成AIがどの情報を参照し、どのような文脈で認識・引用・要約するかを前提に情報設計を行います。単発の露出獲得ではなく、企業やプロダクトが持つ情報を整理し、継続的な発信を行うことで、AI上での想起や引用につながるPR活動をご支援します。

Q. どのような企業に向いているサービスですか？

A. B to C・B to Bを問わず、企業の価値やサービス内容を正しく伝えたい企業に適しています。特に、生成AI時代における情報発信やブランドの伝わり方に課題意識を持つ企業、中長期視点でPRを強化したい企業に向いています。

Q. プラチナムは今後、AIO領域でどのような役割を果たしていきますか？

A. 当社はこれまで、PRを起点に企業と社会をつなぐコミュニケーション設計を行ってきました。今後はその知見を活かし、生成AI時代の情報流通構造に対応したPRの在り方を提示していきます。「AIOリテナーPR」を通じて、AI時代における新たな信頼形成を支援し、PR業界における新たなスタンダードの確立を目指してまいります。

＜株式会社プラチナムについて＞

社名 ：株式会社プラチナム

代表取締役 ：吉柳 さおり

所在地 ：東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 14F

設立 ：2004年5月6日

従業員数 ：290人 ※2025年10月末時点

事業内容 ：PR・統合コミュニケーション事業、デジタルマーケティング事業、コンテンツ・事業開発事業

URL：https://platinuminc.jp/