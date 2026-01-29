国内から、世界へ。建設人材の次なるステージを考える海外建設×人材育成フォーラム「TSUKU-FES’2026」開催！

ツクルロマン株式会社

建設業界向け英語研修プログラム「オフィス留学」を提供するツクルロマン株式会社（代表取締役社長：関根 謙太）は、海外建設のリアルと人材育成をテーマに、企業・業界関係者・学生が立場を超えて集うフォーラム「TSUKU-FES’2026 ～集え、世界に挑む建設人～」を、2026年3月6日（金）、東京都品川区・五反田にて開催します。

■ 開催理由

日本の建設業界は、国内市場の成熟と海外市場の拡大を背景に、活躍のフィールドを海外へと広げる転換期を迎えています。日本の高い技術力を生かして世界に貢献すると同時に、業界としてさらなる成長を遂げる好機でもあります。一方で、海外展開に挑戦している企業では、海外プロジェクトを担う人材層の不足や、言語・文化の違い、マネジメント、キャリア形成など、多くの課題も顕在化しています。

こうした流れを受け、本イベント「TSUKU-FES’2026」では、海外プロジェクトにおいて豊富な経験を持つツクルロマンの教材アドバイザーによる特別講演をはじめ、海外事業を展開する企業の人事担当者、海外経験者によるトークセッションを実施します。



海外の現場で直面する課題や、グローバル人材育成の実践例、これからの建設業界に求められるスキルについて多角的に考え、企業はもちろん、学生にとっても多くの学びと気づきを提供できる機会とします。

また、登壇者・企業・学生が直接交流できる情報交換会や、全員参加型のミニイベントも予定しており、単なる情報提供にとどまらず、新たな人的ネットワークの創出を目指します。

■ アジェンダ（予定）

- Opening（主催者挨拶）- Special Speech傳暁 氏／元大成建設常務執行役員、現 東京都市大学大学院 特別講師- Talk Session（企業・人材育成の視点）大成建設株式会社／住友林業株式会社／株式会社三菱地所設計- Mini Event- Free Talk- Closing- After Party（任意参加）

■ 開催概要

- 名称： TSUKU-FES’2026 ～集え、世界に挑む建設人～- 主催： ツクルロマン株式会社- 日時： 2026年3月6日（金）15:00～18:00- 場所： 東京都品川区五反田- 規模： 約100名（予定）- 内容： 講演、トークセッション、情報交換会、ミニイベント ほか- 対象： ・海外建設・国際事業に関わる企業関係者 ・人材育成・採用担当者 ・海外志向の高い学生、若手技術者

※本イベントは事前申込制です。ご参加をご希望の方は、ツクルロマン株式会社公式HPのお問合せフォーム( https://tsukuru-roman.co.jp/contact/(https://tsukuru-roman.co.jp/contact/) )よりご連絡ください。

※本イベントは、情報共有や交流を目的としており、営業・勧誘を主目的としたご参加はご遠慮いただいております。

ツクルロマン株式会社は、建設業界に特化した英語研修「オフィス留学」を通じて、“言葉の壁を越え、世界で活躍できる建設人”の育成を支援しています。本フォーラムを通じて、「海外×建設」の知見共有と人的ネットワークの拡大を促進し、日本の建設業が世界でより力強く挑戦できる未来の基盤づくりを目指します。

■ ツクルロマンの英語研修「オフィス留学」とは

日本の建設業のグローバル展開を支援すべく、幅広いレベルとコースの英語研修をご提供しています。中級レベル以上のコースでは、建設現場のシナリオを題材に学ぶ “実務直結型” の自社開発教材を使用します。様々なテーマが混在する英語教材と比べ、高度な英語表現や専門単語でも自分ごととして捉えやすく、実際に、受講者の関心・理解度・定着率が大幅に向上していることが、社内データからも示されています。当社は、今後も業界のニーズに応じた教材開発を進め、建設業界のグローバル人材育成を支援してまいります。

◆サービスサイトはこちら：https://office-ryugaku.com/

■ ツクルロマン株式会社

所在地 ：東京都港区南青山7-3-6 南青山ビル7F

代表者 ：代表取締役社長 関根 謙太

設立年 ：2019年3月

資本金 ：1億7,800万3,000円（資本準備金含む）

事業内容：建築・土木・不動産業界向け英語研修「オフィス留学」

URL ：https://tsukuru-roman.co.jp/