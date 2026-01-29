ボクも行く！　猫の日を記念して『モンスターハンターワイルズ』よりハンターライフをサポートしてくれる「オトモアイルー」グッズが新登場！

株式会社カプコン

株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗カプコンストアにて、『モンスターハンターワイルズ』のオリジナル商品を新発売いたします。

2月22日の猫の日を記念して『モンスターハンターワイルズ』より、表情豊かで元気いっぱいな「オトモアイルー」のグッズを新発売いたします。

『モンスターハンターワイルズ』に登場する「オトモアイルー」が、あたたかみのあるやわらかいタッチで描かれたイラストになりました。「ホープネコシリーズ」や「シュバルカネコシリーズ」、「ラバラネコシリーズ」など様々な装備の姿が勢ぞろい。

どこでもオトモしてもらえる「マスコット」をはじめ、ポケットがたくさんあるホープネコシリーズの装備を意識した「ポケット付きトートバッグ」やスマートフォンに貼れるサイズの「ミニステッカー」、お家やオフィスで活躍してくれる「タンブラー」などハンターのみなさまをサポートしてくれる商品ラインナップとなっております。

□カプコンストア商品情報

商品名 価格(税込)

クリアファイル (全6種) 各715円

スクエアメモ (全3種) 各990円

ミニステッカー (全10種) 各550円

タンブラー (全2種) 各2,750円

ポケット付きトートバッグ 3,520円

ショッピングバッグ 2,530円

トレーディング Tシャツ 1枚2,970円

トレーディング 刺繍缶バッジ 1個880円

マスコット 2,530円

トレーディング アクリルスタンド vol.1 (全5種) 1個660円

トレーディング アクリルスタンド vol.2 (全5種) 1個660円

□発売日

【店頭販売】

2026年2月13日(金)

【オンライン】

2026年2月13日(金) 12時～

■「ポストカード」がもらえるマストバイキャンペーンも開催！

対象の商品を購入していただいた方を対象に、「ポストカード(全10種)」がもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。インテリアとしてお部屋に飾るのもgoodな「ポストカード」をぜひ手に入れてください！

□配布条件

「モンスターハンターワイルズ ボクも行く！オトモアイルーコレクション」関連商品を含む、税込3,000円以上お買い上げで1会計につき1枚ランダムでプレゼント。

※ランダム配布のため絵柄の指定はできません。

※オンラインストア、カプセルラボ店舗はキャンペーン対象外となります。

※いずれの店舗も先着順で無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

カプコンストアでは「モンスターハンター」シリーズ商品をはじめ、その他にも多くのカプコンタイトル商品も取り扱っておりますので、是非この機会に一度お越しください。

□取扱店舗

【店頭販売】

・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）

・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）

・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）

・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ）

・CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストアイケブクロ）※2026年2月13日(金)オープン

【オンライン】

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs029305/

■カプセルトイでもデスク映えする「アクリルスタンド」が手に入る！

「アクリルスタンド(全2弾)」はカプセルトイ商品として、最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB(カプセルラボ)」でも手に入れることができます！

お近くに店舗があるハンター様は、是非チェックしてみてください！

□カプセルトイ商品情報

・モンスターハンターワイルズ ボクも行く！オトモアイルーコレクション アクリルスタンドvol.1 (全5種)

・モンスターハンターワイルズ ボクも行く！オトモアイルーコレクション アクリルスタンドvol.2 (全5種)

発売日 ：2026年2月下旬より順次発売

価格 ：1個 400円(税込)

取り扱い先：カプセルラボ

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。

■CAPCOM STORE店舗概要■

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

【オンライン販売】

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE（カプコンストア）

https://online.parco.jp/shop/c/cs029305/

■CAPSULE LAB店舗概要■

・CAPSULE LAB(カプセルラボ)

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop

■著作権表記

(C)CAPCOM

Illustrated by なかみ