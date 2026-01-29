【laugh.】“顔と髪の次”に広がるホームケアの選択肢を。累計300万個突破のデリケートゾーンケアブランドが『Beauty Trend 2026』に協賛出展

株式会社laugh.

デリケートゾーンケアブランド laugh.（ラフドット）（本社：東京都豊島区、代表取締役：林 千尋）は、ampule主催のトレンド発表会『Beauty Trend 2026』に協賛出展しました。

在宅時間の増加を背景に定着したホームケアが“顔と髪の次”の領域へと広がる中、デリケートゾーンケアを日常の選択肢として捉えるフェムケアのあり方を紹介しています。

2026年トレンドのキーワード『サードパーツケア』とは

在宅時間の増加を背景に根づいたホームケアは、いま“顔と髪の次”の領域へと広がりを見せています。『Beauty Trend 2026』では、この流れを「サードパーツケア」というキーワードで紹介しました。サードパーツケアとは、顔や髪以外の見落とされがちな部位に目を向け、部位別の専用アイテムで手入れするという考え方です。

目元や首といった年齢サインが出やすいパーツに加え、近年では頭皮、目(眼球)、口元、歯、デコルテ、そしてデリケートゾーンなど、“見えにくい部分”までケアの細分化が進んでいます。こうした部位は、これまでケアの優先順位が低くなりがちだった一方で、コンプレックスや不快感と結びつきやすいという側面もあります。



イベント内では、「ケアした分だけ変化を実感しやすい」「自分自身の満足感につながる」といった生活者の声が紹介されていた点も印象的でした。一方で、パーツケアを実践したことがない人にとっては、時間や費用がハードルになるという意見も共有され、簡単に取り入れられることや、無理なく続けられる設計が、今後の広がりの鍵になるとされています。

トレンド発表会で紹介された、生活者のリアルな声

『Beauty Trend 2026』では、サードパーツケアに関する具体的な生活者の声も紹介されました。デリケートゾーンケアについては、「いかに簡単にできるかが継続率を左右する。1step処方や泡タイプなど、時短につながる設計が重要」といった意見が挙がりました。

また、デリケートゾーンやヒップなど“見えにくい部位”のケアについて、「誰にも見えなくても、自分の中のネガティブ要素を減らし、自信につなげるために続けている」という声も共有され、サードパーツケアが外見だけでなく、自分自身の気持ちや満足感と結びついている点が示されました。



laugh.が向き合ってきた、デリケートゾーンケアという選択肢

デリケートゾーンケアブランド「laugh.」は、こうしたイベント内で紹介された声を背景に、デリケートゾーンケアが「特別な悩みへの対処」ではなく、「日常のコンディションを整えるホームケア」として選ばれ始めていると捉えています。これまで語られる機会が少なく、後回しにされがちだったデリケートゾーンという部位。

laugh.は、香りという感覚的な要素を取り入れた『香りで選ぶデリケートゾーンケア』を通じて、ケアのハードルを下げ、選ぶ楽しさを大切にしてきました。



さらにlaugh.は、使い心地や使用シーンを想定し、使いやすさにこだわった設計を重視しています。ポンプ式で柔らかな泡が出るインティメントウォッシュや、インバスで使えるインティメントクリームなど、日常の動線に寄り添う工夫を重ねることで、デリケートゾーンケアを無理なく続けられる形で提案してきました。累計販売数300万個突破という実績は、デリケートゾーンケアが一部の人のためのものではなく、多くの生活者にとって自然に取り入れられるケアとして受け入れられてきた結果だと考えています。

協賛アイテムについて

ポンプ式でもっちりとした泡が出てくる設計。豊富な香りを展開。laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュインティメイトウォッシュ

泡タイプの弱酸性処方デリケートゾーンソープ。肌をととのえることができ、保湿力に優れたCICA成分*¹を配合しております。独自のフローラ設計でもっちりとした泡で汚れを落とし、気になるニオイ*²にもアプローチします。

*¹マデカッソシド、ペンチレングリコール、水

*² 洗浄効果によるもの

laugh.（ラフドット）インティメイトクリームインティメイトクリーム

濡れた肌のまま使用できる保湿クリーム。美容成分をたっぷり配合した洗い流せるデリケートゾーンケアクリームです。ニオイ*³だけでなく、くすみ*⁴や乾燥にも保湿をしながらアプローチします。

*³香りによるマスキング効果

*⁴ 乾燥による肌印象

今後について

デリケートゾーンケアブランド「laugh.」は今後も、フェムケアを特別視するのではなく、デリケートゾーンケアを「特別なもの」ではなく、誰にとっても“当たり前に選べるケア”にしていきます。

見えにくい部位だからこそ、自分自身の心地よさやコンディションに目を向ける。

デリケートゾーンケアを通じて、自分らしく笑えるように。

そして、いつか心から「私に生まれてよかった」と思えるように。

無理なく続けられるセルフケアの選択肢を届けていきます。

株式会社laugh.とは

「理想の姿を叶えるために、伴走し続ける」を経営理念に掲げる、株式会社HRCの子会社として2022年10月1日に創業。女性向けのデリケートゾーンケアケアブランド「laugh. （読み方：ラフドット）」を立ち上げました。



≪ミッション≫

「私に生まれてよかった」と思える人生を。



≪ビジョン≫

一人でも多くの人が、自分を笑顔にできる未来をつくる

