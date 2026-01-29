eBayがコレクターズアイテムのEC商況を分析「2025 in Collecting Trends」を発表

イーベイ・ジャパン株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/15238/table/156_1_a1150ae01a9be07d2877f2c27fe9cae7.jpg?v=202601291221 ]

世界最大規模のオンライン・マーケットプレイス「eBay（イーベイ）」への出店を通じ、16年以上日本セラーの越境EC（海外販売）を支援するイーベイ・ジャパン株式会社（所在地︓東京都渋谷区、代表取締役社長︓岡田 雅之、以下イーベイ・ジャパン）は、2025年における全世界のコレクティブルアイテムの販売動向やトレンドをまとめた「2025 in Collecting Trends」を発表しました。調査の詳細は「2025 in Collecting Trends」よりご覧いただけます。 https://pages.ebay.com/collected/

■ECで注目される購買層エンスージアスト（熱狂的なコレクター）とは

eBayは、コレクターズアイテムやこだわりの一品を「探してでも手に入れたい」と考える熱量の高いバイヤーが数多く集まる点が特徴です。eBayでは、こうした購買層を「エンスージアスト（熱狂的なコレクター）」と呼んでいます。好きなジャンルに対する強い関心と行動力を持ち、トレンドや話題に敏感に反応して今その瞬間に欲しいものを探し、購入へとつなげる傾向があります。eBayはエンスージアストが多く集まるユニークなプラットフォームだからこそ、「2025 in Collecting Trends」では、その特徴的な購買行動がデータとして明確に表れています。

1. タイムリーな消費行動

世界で起きる熱狂的な出来事や話題は、エンスージアストの検索・購買行動の盛り上がりと密接に連動しており、世界的イベントやスポーツの快挙、話題のアイテムの発売を機に、関連するコレクターズアイテムの検索数が急増するケースが頻発しています。

例えば、日本発信の漫画やアニメ、トレーディングカードに代表されるエンタメ文化が世界各地で高い人気を誇っており、「Solo Leveling（俺だけレベルアップな件）」（約520%増加）や「Apthecary Diaries（薬屋のひとりごと）」（約125%増加）、「Chainsaw Man（チェンソーマン）」（約79%増加）、「Demon Slayer（鬼滅の刃）」（約79%増加）、「One Piece（ワンピース）」（約70%増加）など、漫画の発売やアニメの公開に合わせて、タイトル検索数を大きく伸ばしました。

※eBayにおけるグローバル検索データ（前年同期比：2025年10月 vs 2024年10月）、および2025年7月の検索データ

また、「大谷翔平」が4度目のMVPを獲得し、ドジャースを2年連続のワールドシリーズ優勝に導いた際は、「大谷翔平」の検索数が約110%増加するなど、記録更新やルーキーの躍進といった競技上の快挙が、スポーツ選手に関連するカードやメモラビリアの検索数を大きく伸ばしました。

- 大谷翔平：4度目のMVPを獲得し、ドジャースを2年連続のワールドシリーズ優勝に導いた +110%- Nick Kurtz：新人王を獲得したシーズンで 36本のホームランを打った +23,000%- Jayden Daniels：コマンダーズをNFCのチャンピオンシップゲームに導き、新人王を獲得した +1,900%- Cooper Flagg：近年で最も高く評価された期待の新人指名の1人となった +1,500%- Drake Maye：ルーキーとしてプロボウルに選出 +620%- Alex Ovechkin：NHLの歴代ゴール記録を更新 +600%- Pete Crow Armstrong：30本塁打、30盗塁のシーズンでブレイク +490%- Roman Anthony：ルーキーとして71試合で 140wRC+を記録 +470%- Amen Thompson：ロケッツをウエスタンカンファレンス第2シードに導いた +160%

※eBayにおけるグローバル検索データ（前年同期比：2025年1～9月 vs 2024年1～9月）

2. 爆発的な購買行動

エンスージアストが多く集まるeBayでは、「どうしても欲しい」という熱量が集まり、コレクターズアイテムに驚くほど高い価値がつくことがあります。今年eBayで販売されたトレーディングカードゲーム（TCG）シングルの中で最高額となったのは、「Charizard Base Set Shadowless 1st Edition Holo Rare #4 PSA 10」は、27万ドル（約4,265万円※1）超で落札されました。このカードは、1999年に発売された「ポケモンカードゲーム」初代ベースセット版のリザードンで、初期の印刷仕様である「Shadowless（シャドウレス）」、「1st Edition」の刻印、ホログラム加工といった要素が重なり、エンスージアストの強い需要を集めやすい一枚となっています。

※1 2026年1月20日付のドルレート換算

■日本発のコレクターズアイテムが世界のエンスージアストに大注目されているワケ

日本発のコレクターズアイテムが世界のエンスージアストから支持され続けている背景には、日本の作品が生み出す独自の世界観と文化的深みがあります。漫画やアニメ、トレーディングカードは日本のカルチャーそのものと言える存在で、魅力的なキャラクター、緻密なストーリー、そして卓越した品質が、言語や距離、世代を越えて共感を呼び起こしています。国内で人気の“旬なアニメ”が海外でも同時に受け入れられるだけでなく、過去の名作が長期間にわたり根強く愛され続けている点は、日本コンテンツの特徴と言えます。また、日本でしか入手できない限定商品や地域特有のプロモアイテムが多く流通していることも、世界的な注目を集める大きな理由です。

2025年は、日本セラーの存在感がより一層際立った一年となりました。トレーディングカード鑑定の市場が急拡大し、透明性と信頼性が高まったことで、高価格帯の取引が増加しています。その流れは漫画へも広がり、鑑定済みコミックスが高額で落札されるケースが見られるなど、新しい価値や需要が生まれています。これにより、日本発コンテンツの幅広さと市場の成熟度がさらに高まっていることがうかがえます。こうした日本商材への関心は米国にとどまらず、欧州、アジアなど世界中へ拡大し続けています。eBayでは創業以来、個人の情熱と発見を出発点に、国境を越えて商品とファンがつながる環境を築いてきました。日本のセラーが提供する多彩なラインナップは、世界のコレクターコミュニティにとって欠かせない存在となっています。

さらに今年は、米国を中心にライブコマースが大きな盛り上がりを見せ、コレクターの購買体験を変えつつあります。その場で見て、語り、学び、手に入れるという“距離の縮まる買い方”は、情熱を持ったファンにとって非常に魅力的です。2026年はポケモン30周年という節目の年でもあり、日本商材とライブ体験が結び付く可能性が大きく高まると考えています。eBayとしても、この領域で日本セラーが活躍できる環境づくりを積極的に進めていきたいと考えています。

今後も、世界のエンスージアストが日本カルチャーの魅力に触れ続けられるよう、プラットフォームとパートナーシップの強化を通じて、日本セラーの挑戦を力強くサポートしていきます。

（アカウントエンゲージメント課 シニア マネージャー 市田 良介）

■日本のコレクターズアイテムを愛するエンスージアストをご紹介

“かわいい“アイテムを通じて世界中に“Happy Mail”を届けるセラー Danielle Craun氏

アメリカのeBayセラーであるDanielle Craun氏は、26年にわたり日本の「Kawaii（かわいい）」アイテム、中でもサンリオ商品を中心に世界中のエンスージアストに販売しています。商品の梱包・発送に至るまで「贈り物」のように仕立てる独自の発送スタイル（Happy Mail）でファンを獲得し、累計3,000点以上の販売実績を達成。世代を超えた幅広い顧客層に“かわいい”を通じた喜びを届け、セラーコミュニティ活動にも貢献しています。こうした“好き”を起点にしたコミュニティの広がりも、eBayの特徴の一つです。

※詳細はこちら：https://www.ebayinc.com/stories/news/this-kawaii-seller-sends-happy-mail-around-the-world/

【番外編】”隠れ資産”を探しに！日本へ初来日

eBayファミリーでもある、トレーディングカード、スポーツメモラビリア（記念品）、その他コレクターズアイテムを専門とするオークションハウスGoldin（ゴールディン）の大人気 Netflix ドキュメンタリー 『King of Collectibles: The Goldin Touch（お宝キング）』のシーズン3では、”隠れ資産”を探しに、日本へ初来日。イーベイ・ジャパンも協力し、コレクターの聖地、まんだらけさんをご案内しました。

youtube.com/watch?v=lH6eIpOKu5M&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=lH6eIpOKu5M)

《番組情報》

番組名：お宝キング ～ゴールディン流オークション術～

配信開始日：2025年12月23日（火）

プラットフォーム： Netflixにて全世界独占配信

出演者：ケン・ゴールディン氏 ほか

番組視聴ページ：https://www.netflix.com/jp/title/81505384

