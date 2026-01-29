「SAPPORO ONE」（大通西４南地区第一種市街地再開発事業）において「ZEB Oriented」認証を取得

平和不動産株式会社

平和不動産株式会社（本店：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸、以下「当社」）は、札幌都心部において権利者の方々とともに『大通西４南地区第一種市街地再開発事業』（以下「本事業」）を推進しており、このたび、本事業において整備する複合用途ビル「SAPPORO ONE」（以下「本施設」）の事務所用途部分において「ZEB Oriented」認証を取得したことをお知らせいたします。

当社は、中期経営計画「WAY 2040 Stage 1」における成長戦略の一つとして「サステナブルな街づくりの推進」に取り組んでおり、本施設では省エネルギー、環境負荷低減を重視した計画とすることで、事務所用途部分において建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の５つ星の評価を受け、「ZEB Oriented」認証を取得いたしました。

今後もサステナビリティ経営の実践を充実させることにより、サステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

「ZEB Oriented」認証の取得について

「ZEB Oriented」は外皮の高性能化及び高効率な省エネルギー設備に加え、更なる省エネルギーの実現に向けた措置を講じた建築物に対して与えられる認証で、その条件として40%以上（事務所等の場合）の一次エネルギー消費量を削減するとともに、「更なる省エネルギーの実現に向けた措置」を講ずることが求められます。本施設では、高効率な省エネルギー設備の導入をはじめとする省エネ性能向上への取組みにより40%以上の一次エネルギー消費量の削減を達成し「ZEB Oriented」認証を取得いたしました。

（環境省 ZEB PORTAL「ZEBの定義」：https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html）

事業概要

（１）位置図

（２）事業の歩み

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24148/table/173_1_c5575666a1c9f234df14d4cd20c0dd1c.jpg?v=202601290221 ]

（３）計画概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24148/table/173_2_86bb56ff3e3088017d1ef5409061a099.jpg?v=202601290221 ]

※今後の詳細検討により、変更となる可能性があります。

（４）整備方針

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24148/table/173_3_a6635d831f535cb40af02e03de22a5fd.jpg?v=202601290221 ]

（５）整備内容

パーク ハイアット 札幌について

当社は中期経営計画「WAY 2040 Stage 1」の重点戦略において、長期ビジョンのスローガンとして掲げる「非連続な成長」を遂げるため、ホテル事業の強化に取り組んでおり、本事業においてハイアット ホテルズ コーポレーション（本社：米国イリノイ州シカゴ、社長兼最高経営責任者：マーク・ホプラメジアン、以下「ハイアット」）が展開するラグジュアリー・ポートフォリオに属する『パーク ハイアット』の開業を予定しております。

パーク ハイアットは、人びとが憩う公園（パーク）や自然をホテル環境に取り入れ、オアシスのような安らぎを提供し、またお客様が旅先でも洗練された自宅のようにくつろぐことができるホテルとして知られているハイアットの歴史ある最高級ブランドであり、札幌のまちの特徴である大通公園の魅力をより際立たせるホテルになると確信しています。

『パーク ハイアット 札幌』は、本事業において計画中の複合ビルの高層部に位置し、札幌市の誕生の歩みとともに歴史を重ねてきた大通公園を望み、都会の喧噪を離れ自然を感じられる洗練された空間と素晴らしい眺望が確保されています。

●計画概要（予定）

ホテル名称：パーク ハイアット 札幌

所 在 地：北海道札幌市中央区大通西4丁目1番1ほか

敷 地 面 積：約5,030平方メートル

延 床 面 積：約99,800平方メートル

階 数：地上36階、地下3階（最高高さ：約185ｍ）

ホテル階数：4階、27階～35階（予定）

客 室：157室（予定）

ホテル施設：飲料施設、宴会場、スパ、屋内プール（予定）

※記載の情報は現時点の計画案であり、今後の詳細検討により変更の可能性があります。

イメージパース

建物外観イメージパース低層外観イメージパース屋外テラスイメージパースアトリウム内観イメージパース

札幌再開発事業

当社は、グループ長期ビジョン「WAY 2040」において、成長戦略の一つとして「再開発事業の拡大 ～人々を惹きつける場づくりの全国展開～」を掲げ、札幌再開発を推進しております。当社史上最大規模の再開発プロジェクトとなる「大通西４南地区第一種市街地再開発事業」の推進をはじめとし、札幌においても人々を惹きつける場づくりを展開することにより、札幌の都市競争力の強化に貢献します。

SDGs（持続可能な開発目標）への取り組み

当社は、“Bazukuri Company”としての活動により、環境・社会課題の解決に取り組み、各ステークホルダーとの双方向のコミュニケーションを通じて満足度を高めることで、サステナブルな社会の実現に貢献します。

