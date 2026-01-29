LVMHが驚き、トヨタも感動した「異彩」の快進撃に迫る　フォーブス ジャパン別冊『ヘラルボニー現象』1月29日発売

リンクタイズ株式会社

フォーブス ジャパンは、経済誌『Forbes JAPAN』の別冊として『ヘラルボニー現象 普通はどこだ、答えはここだ！』 を1月29日（木）に発売します。

福祉とアートとビジネスをつなぎ、社会の常識を次々に覆してきたへラルボニー。その「異彩」はいまや日本だけでなく、海外でも存在感を発揮しています。

創業当初からその可能性に注目してきたForbes JAPANが、原点となった岩手の地、作家の制作現場、最新の企業コラボ事例などを徹底取材。

本誌は、世界を席巻する「へラルボニー・ムーブメント」の全貌と、創業から現在までの快進撃を一冊に凝縮したムック本です。

Forbes JAPAN 3月号別冊

ヘラルボニー現象

普通はどこだ、答えはここだ！

HERALBONY MOVEMENT

2026年 1月29日（木）全国の書店にて発売予定！

世界が注目するへラルボニーを、Forbes JAPANが読み解く！

へラルボニーは、障害のある作家のアートを起点に、「福祉」という枠組みにとどまらず、経済や文化へと接続する独自のビジネスモデルを築いてきました。

2019年から彼らを取材し続けてきた経済誌『Forbes JAPAN』が、ヘラルボニーが現在進行形で巻き起こしているムーブメントを紐解きます。

豊田章男会長、オードリー・タンも熱いエール！

トヨタ自動車の豊田章男会長、台湾の初代デジタル大臣オードリー・タンをはじめ、世界のトップランナーがヘラルボニーの活動に共鳴。国内外の著名人から寄せられた、期待と共感のメッセージも掲載しています。







【目次一部抜粋】

各界のリーダーも注目 これは「HERALBONY現象」だ！

「なぜ私はこれほどまでにへラルボニーに心を揺さぶられるのか？」その理由を、豊田章男（トヨタ自動車）、オードリー・タン（台湾・初代デジタル大臣）、トマ・プルネル（LVMHグループ）、市川沙央（芥川賞作家）、楠木建（経営学者）らが熱く語ります。

世界を席巻するHERALBONY

2024年のLVMHイノベーションアワード受賞、2025年のカンヌライオンズ金賞受賞、さらにはパリコレデビューなど、海外でも旋風を巻き起こしているへラルボニー。日本人が知らない「世界の熱狂」をお届けします。

CHAPTER 1 │ PARADIGM SHIFT ここから、世界を変える

へラルボニーの活動の原動力であり、伴走者でもある福祉の現場。本誌では、起業のきっかけとなった岩手・花巻の「るんびにい美術館」、人気作家を多数輩出している滋賀・甲賀の「やまなみ工房」、相模原の事件から10年目を迎える「津久井やまゆり園」を訪ねます。

CHAPTER 2 │ SOCIAL DESIGN 新しい社会のモデルをつくる

「普通の人なんていない」と言うのは、デジタルアーキテクトで千葉工業大学学長の伊藤穰一。教育者として、一人の親として、ニューロダイバーシティを推進する理由を語ってくれました。へラルボニーCAO黒澤浩美による、障害者表現をめぐる美術史解説も必読です。

ARTIST File │ HERALBONYの作家たち

へラルボニーの契約作家の制作現場に密着。2024年にへラルボニーの国際アートアワードでグランプリを受賞した浅野春香、滋賀県のやまなみ工房に所属する若手アーティスト中尾涼、そしてブランドを代表する作家である佐々木早苗という、3名の日常に迫ります。

CHAPTER 3 │ CO- CREATION 企業と挑む価値創造

障害のある作家の作品をアートIPとして活用し、企業や自治体とさまざまなコラボ事業を仕掛けてきたへラルボニー。お馴染みになったJALの機内アメニティの他、高松のローカル線ことでん、Google、ニコン、丸井グループ、世田谷区など、多数の共創事例を一挙紹介。

CHAPTER 4 │ BEYOND THE FUTURE 未来に、異彩を、放て。

へラルボニーとともに描く新しい世界とは──。放送作家の小山薫堂、元ユーグレナCEOの永田暁彦、金融・財務専門家の星直人、さらには「ピエール・エルメ・パリ」を世界的ブランドに育てたシャルル・ズナティら“七賢人”に、未来へのビジョンについて聞きました。

その他、おすすめの企画

○ForbesでたどるHERALBONYの成長物語

○海外企業の成功事例に学ぶ「障害と社会のモデル」

○数字で見る「障害と社会」のリアル

○「福祉×アート×ビジネス」で実現した18の共創モデル

(トヨタ自動車 / 世田谷区 / フォーステック×日本特殊陶業 / Google / つくば市 / 品川区 / パイロットコーポレーション / サンリオエンターテイメントハーモニーランド）/ オルビス / ニコン / 丸井グループ / SUNTORY（ペプシ）/ 盛岡市上下水道局 / 鈴木盛久工房 / 京屋染物店 / 岩手銀行 / JA全農いわて / JR盛岡駅）

【書誌情報】

発売日：2026年1月29日（木）

価格：1580円（税込）

判型：A4変形

頁数：96ページ

企画協力：株式会社ヘラルボニー

制作：Forbes JAPAN Brand Studio

編集人：藤吉 雅春

発行人：上野 研統

発行元：リンクタイズ株式会社

販売元：株式会社プレジデント社

