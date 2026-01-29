甘熟王ゴールドプレミアムバナナ　食べるJAPAN 【美味アワード2026インポートフード部門】において《審査員特別賞》受賞！

株式会社スミフルジャパン

青果物輸入販売会社の株式会社スミフルジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊藤順次、以下：スミフル）が販売する『甘熟王ゴールドプレミアムバナナ』『甘熟王ゴールドプレミアムパイン』の２品はこの度、「食べるJAPAN」美味アワード運営委員会（一般社団法人ChefooDo内）が主催する「食べるJAPAN 美味アワード2026（第６回）」において多くの審査員の皆様に評価していただき、“美味しいフル-ツ”として認定・褒賞されました。さらに『甘熟王ゴールドプレミアムバナナ』はインポートフード部門 審査員特別賞も受賞しました。

【食べるJAPAN 美味アワードとは】

「食べるJAPAN 美味アワード」は、全国から応募された「食品」に対し、日本のトップシェフ、食関係の有識者が、食べるJAPAN 美味アワード審査委員会が定める「美味しさ」「商品のストーリー」「安心・安全」「SDGｓへの取り組み」「未来につなげたい・残したい食品」などを基準に公平な審査を行い、基準を満たしたものを認定・褒賞するプロジェクトです。また第6回より世界の魅力的な食材・食品を日本に広めるため、「インポートフード部門」が新設されました。

※インポートフード部門は、日本以外で生産・製造された食品が対象となります。

※美味アワード2026 食品部門 審査委員長 片岡 護シェフ

食べるJAPAN 美味アワード2026： https://taberujapan.com/award/

食べるJAPAN 【美味アワード2026】インポートフード部門 認定商品

《インポートフード部門 審査員特別賞受賞》

１.【もっちり・濃蜜な甘さ】 甘熟王ゴールドプレミアムバナナ（フィリピン産）

約50年前にどこよりも早く「美味しいバナナ」を求めて“高地栽培”のバナナを開発。そして、“もっと美味しいバナナ"を追求し、甘熟王バナナ農園の中でも標高だけでなく、土壌のミネラルバランスが良いエリアのみで限定栽培した、超高地ミネラル栽培バナナです。このバナナの果肉の色は一般的なバナナに比べて濃いのも特徴です。まるで蜜が入っているかのような果肉は、見た目にも 濃蜜な甘さとコクを引き立たせます。

【もっちり・濃蜜な甘さ】甘熟王ゴールドプレミアムバナナ[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=lIFJEAsjFgQ ]

甘熟王を超えた、ゴールドプレミアムバナナ

２.【黄金甘蜜の美味しさ】 甘熟王ゴールドプレミアムパイン（フィリピン産）

“もっと美味しいパイン”を追求し、土づくりにこだわった甘熟王パイン農園の中でもエリアを限定し、通常よりも時間をかけてじっくり育て、酸味を抑え、より甘く熟成させたパインを丁寧に収穫した、エリア限定・長期甘熟栽培パインです。このパインの果肉の色は一般的なパインに比べて濃いのも特徴です。まるで蜜が入っているかのような果肉は、見た目にも 濃蜜な甘さと香りを引き立たせます。

【黄金甘蜜の美味しさ】甘熟王ゴールドプレミアムパイン[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5PcQRaBN2JU ]

甘熟王を超えた、ゴールドプレミアムパイン

そして「ゴールドプレミアムバナナ＆ゴールドプレミアムパイン」ともに収穫後、洗浄・品質チェック・箱詰め後、冷蔵コンテナでフィリピンの港まで適温輸送。フィリピンから日本までは、専用船で鮮度をキープして適温輸送します。また日本到着後、安定した品質・食味を維持するため、社内の専門スタッフにより定期検査も実施しています。

＜スミフルグループ管理農園について＞

フィリピン・ミンダナオ島にあるスミフルグループ管理農園では「品質・食味・安全・環境」の４つのテーマにこだわり、広大な管理農園で時間をかけて丁寧にフルーツを栽培しています。また、栽培方法の工夫や農薬を極力減らすことによって環境をより自然な状態に保つことへの貢献も目指しています。

■設立：2016年2月1日

■資本金：3億円

■社員数：65名（2025年4月現在）

■本社： 〒163-0928 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス28F

■代表取締役社長：伊藤 順次

■事業内容：バナナ（フィリピン・エクアドル・メキシコ・カンボジア・ベトナム）、パイン（フィリピン）、パパイヤ（フィリピン）、アボカド（メキシコ他）等の輸入及び販売