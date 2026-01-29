ＮＸグループが提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」がキヤノンITソリューションズのクラウド型統合ID管理サービス「ID Entrance」のシングルサインオンに対応

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（代表取締役社長：高橋 豊 以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）は、キヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 金澤 明）が提供するクラウド型統合ID管理サービス「ID Entrance」のシングルサインオンに対応したことをお知らせします。

近年、働き方の多様化が進み、多くの企業でクラウドサービスの活用が一般的になっています。それに伴い、業務効率化や柔軟な働き方を支えるため、さまざまなシステムを併用するケースが増えています。一方で、各システムへログインする手間や、ID・パスワードの管理業務の負荷が多くの企業で課題となっています。

「WAN-Sign」が「ID Entrance」と連携することにより、「ID Entrance」を導入している企業は、「WAN-Sign」へのシングルサインオンによるログインが可能となるため利便性が向上し、ID・パスワードを個別に管理する手間が軽減します。

電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、今後もより利便性が高く、安心・安全な電子契約・契約管理サービスを提供してまいります。

【「WAN-Sign」とは】（URL：https://wan-sign.wanbishi.co.jp/(https://wan-sign.wanbishi.co.jp/)）

ＮＸワンビシアーカイブズが提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、内部統制やセキュリティ機能が充実しており、電子契約および書面契約書の原本管理・保管から電子化を一つのサービス内で提供できる他にはない電子契約・契約管理ソリューションです（特許番号：特許第6898416号）。大手企業や金融機関・政府系機関・公共機関から不動産業・建設業・物流業・製造業・人材派遣業など業種や規模を問わず導入が進んでいます。ＮＸワンビシアーカイブズでは単純に電子契約サービスを提供するだけでなく、ＮＸワンビシアーカイブズが長年培ったデータ・ソリューションや契約管理業務・電子化作業のノウハウに基づいて、お客様の契約管理全体をサポートいたします。

【「ID Entrance」について】（URL：https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/sec/identrance(https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/sec/identrance)）

「ID Entrance」は、各種クラウドサービスへのログインに使用しているIDやパスワードなどの情報を統合管理し、シングルサインオン機能（以下、SSO機能）により、複数のアプリケーションやサービスを、1つのID・パスワードで利用できるサービスです。また、多要素認証や認証ポリシー機能も備えた認証・認可機能をクラウド上で提供します。

【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズとは】

ＮＸワンビシアーカイブズは、1966年の設立以来、一貫して『企業の情報の安全確保と管理の効率化』を追求し、堅固なセキュリティ体制のもと、重要な情報（機密文書、医薬品開発関連資料、永年保存の歴史資料、テープ等の記録メディア、デジタルデータ、細胞・検体試料・治験薬・医薬品原薬など）の発生段階から活用、保管、抹消までのライフサイクル全てをカバーした総合的サービスを提供しています。現在では東京・大阪・名古屋・九州に営業拠点を置き、官公庁や金融機関・医療機関・製薬業をはじめとした4,600社以上のお客様にご利用いただいており、2019年には書類と電子に対応した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、2022年にはWeb申し込み後、最短5日で利用可能な書類保管サービス「WAN-CASE」、2024年には事前準備を極力排除したリーズナブルな電子化プラン「WAN-Scan」や自在にカスタマイズ可能なレコードバンキングシステム「WAN-RECORD Plus(R)」をリリースし、お客様の働き方の変革をサポートできるサービスを提供しています。



【参考URL】電子契約サービス「WAN-Sign」システム連携ページ（URL：https://wan-sign.wanbishi.co.jp/system）



