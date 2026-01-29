江戸後期創業、京都・宇治 伊藤久右衛門(所在地：京都府宇治市、代表取締役社長：広瀬 穣治)は、季節限定の宇治茶×チョコレートギフトを、伊藤久右衛門オンラインショップ＆実店舗にて期間限定で販売しております。

伊藤久右衛門のバレンタイン2026





世界最大級の高品質チョコレートコンテスト「インターナショナルチョコレートアワード(International Chocolate Awards)」にて金賞を受賞した “濃い抹茶”を含む、ショコラコレクション2026や、2種のマカロンをチョコレートでコーティングしたショコラマカロン、定番の宇治抹茶生チョコレートなど、季節限定の宇治茶×チョコレートギフトを取り揃えました。





ショコラコレクション2026





宇治抹茶と宇治ほうじ茶に、ごま・カシス・ピスタチオなど9種の素材を組み合わせたチョコレートギフト「ショコラコレクション2026」。バレンタイン・ホワイトデーだけでなく、冬のギフトにも使いやすい6種入と9種入をご用意しました。「インターナショナルチョコレートアワード(International Chocolate Awards)」アジアパシフィック大会にて金賞を受賞した「抹茶チョコ × 濃い抹茶(9種入限定)」や、新作フレーバー2種を含む伊藤久右衛門オリジナルのチョコレートギフトです。宇治の茶畑や緩やかに過ぎる情景をパッケージのモチーフにしました。日常の喧騒を離れ、ゆったりと流れる時間の中で、伊藤久右衛門がお届けする9種のチョコレートをお楽しみください。









・抹茶チョコ × 濃い抹茶(9種入限定)【アジア大会 金賞・世界大会 銅賞】

ウォッカを効かせたお濃茶抹茶使用の抹茶ガナッシュに抹茶チョコレートをコーティング。碾茶をあしらいました。





・抹茶チョコ × ごま抹茶【アジア大会 銀賞・世界大会 銀賞】

抹茶ガナッシュに香ばしいごまを合わせ、抹茶チョコレートでコーティングしました。フィアンティーヌの食感がアクセントに。





・【2026年新作！】ビターチョコ × カシス抹茶(9種入限定)

キレのある酸味のカシスを合わせた抹茶ガナッシュをビターチョコレートでコーティング。華やかなカシスの風味が口の中に広がります。





・【2026年新作！】ミルクチョコ×バナナほうじ茶

濃厚なバナナとほうじ茶のガナッシュをミルクチョコレートでコーティング。優しい甘味のバナナと芳ばしいほうじ茶のハーモニーをお楽しみいただけます。





・抹茶チョコ × ピスタチオ抹茶(9種入限定)

抹茶ガナッシュにイタリア産のピスタチオペーストを合わせ、抹茶チョコレートでコーティング。上面にはローストした香ばしいピスタチオを刻んでトッピングしています。





・抹茶チョコ × レモン抹茶

レモンを加えた抹茶ガナッシュを抹茶チョコレートでコーティング。レモンの味付けは、レモンピューレとリモンチェロ(リキュール)を使用。爽やかなレモンの風味をお楽しみいただけます。





・ミルクチョコ × 抹茶

ウォッカを効かせた抹茶ガナッシュにミルクチョコレートをコーティング。伊藤久右衛門のロゴをあしらいました。





・ビターチョコ × ヘーゼルナッツほうじ茶

ヘーゼルナッツペーストを加えたほうじ茶ガナッシュにビターチョコレートをコーティング。ヘーゼルナッツのコクとほうじ茶の芳ばしさが調和する絶妙な一品。





・抹茶チョコ × 苺フィアンティーヌ

いちごクランチチョコレートを抹茶チョコレートでコーティング。トッピングの苺が可愛らしいアクセント。









■商品概要

商品名 ：ショコラコレクション2026

販売価格 ：6種入 2,160円(税込)、9種入 3,240円(税込)

※オンラインショップのみ9種入 送料込み3,990円(税込)

取扱い店舗：オンラインショップ・各実店舗(一部店舗除く)









■会社概要

社名 ： 株式会社伊藤久右衛門

所在地 ： 〒611-0013 京都府宇治市莵道荒槙19-3

代表者 ： 代表取締役社長 広瀬 穣治

創業 ： 天保3年

事業内容 ： 宇治茶・抹茶スイーツなどの製造販売

URL ： https://www.itohkyuemon.co.jp/corporate/

X(旧Twitter)： https://x.com/itohkyuemon

Facebook ： https://www.facebook.com/itohkyuemon

Instagram ： https://www.instagram.com/itohkyuemon/









■伊藤久右衛門のあゆみ

江戸後期・天保3年、初代伊藤常右衛門(いとうつねえもん)・瀧蔵が田原村 名村(現宇治田原南)にて茶業に携わったのがはじまりです。その後、二代目伊藤常右衛門・久三郎、三代目伊藤常右衛門・由松、四代目伊藤多吉と代々茶づくりを継承してまいりました。昭和27年、五代目伊藤久三が宇治田原から宇治の地へとうつり、宇治蓮華(現平等院表参道)で宇治茶販売の店舗を構えました。同年、会社設立にあたり、代々受け継いだ伊藤常右衛門の名を拝し、伊藤久三自身の名にある「久」の一文字をとって、社名を「株式会社伊藤久右衛門」といたしました。創業の地である宇治田原では、現在も伊藤家に代々受け継がれる茶園で茶づくりを続けております。





宇治茶の初荷風景

当時の茶工場