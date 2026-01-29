メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ 【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より「スローダンサー」が待望の登場!!
株式会社メディコス・エンタテインメント(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤拓己、以下 メディコス・エンタテインメント)は、荒木飛呂彦による大人気漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より、主人公ジョニィ・ジョースターの愛馬「スローダンサー」をフィギュア化。
2026年1月29日(木)12：00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始いたします。
(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もございますので、あらかじめご了承ください)
【商品説明】
メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ
【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より、ジョニィと共にレースを駆け抜ける「スローダンサー」がついに登場ッ!!
胴体から脚部にかけての筋肉や皮膚の質感は、馬の特徴を捉えた繊密な造形と塗装によって表現し、身体のブチ模様や細かな装飾品まで正確に再現！脚だけではなく尻尾や耳も可動式となっており、躍動感あふれるポージングもお楽しみいただけます！
オプションには、ジョニィ・ジョースター用ハンドパーツが複数付属！ジョニィのスタンド「爪(タスク)・ACT2」によりドリルのように回転する攻撃をイメージしたエフェクトパーツや、スローダンサーに跨り手綱を握るジョニィを再現可能なパーツが付属！ジョニィ・ジョースター(別売)と組み合わせることで様々な劇中シーンを再現可能になります！
【商品情報】
商品名 ： 超像可動「スローダンサー」
作品名 ： ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン
発売月 ： 2026年9月予定
価格(税抜) ： 14,000円
価格(税込) ： 15,400円
材質 ： PVC&ABS&POM
仕様 ： 塗装済み可動フィギュア
セット内容 ： 本体、オプションパーツ、台座
サイズ ： 全高約200mm・全長約300mm
企画・製造・発売元： 株式会社メディコス・エンタテインメント
【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】
https://medicos-e-shop.net/products/detail/36618
〈予約受付期間〉
2026年1月29日(木)12：00 ～ 2026年4月8日(水)
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。
※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
■MEDICOS ONLINE SHOP購入特典付属！
MEDICOS ONLINE SHOPにて超像可動「スローダンサー」をご予約・ご購入いただくと超像可動「ジョニィ・ジョースター」差し替え頭部パーツ プレゼント！ジョニィの『漆黒の意志』を再現した頭部パーツとなっております！
chozokado_slowdancer_bonusparts
■ワンダーフェスティバル2026[冬](以下WF2026冬)出展情報
wf2026w_item
2026年2月8日(日)開催のWF2026冬にて、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのフィギュア販売実施！さらに、当日会場限定販売・プレゼント企画も！
〇当日販売商品
・超像可動「ザ・ワールド Ver. CLEAR & GOLD」
・超像可動「透龍」
・超像可動「ワンダー・オブ・U」
〇数量限定先着抽選販売商品
・超像可動「ジョニィ・ジョースター」【クリスタル限定版】
〇プレゼント賞品
・超像可動「ウィル・A・ツェペリ」
ワンダーフェスティバル2026[冬]
【会場】幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール
【日時】2026年2月8日(日) 10：00～17：00
【ブース番号】7-02-01
WF2026冬開催当日には、会場にて初公開フィギュアや初公開情報多数公開予定！
当日会場での販売商品・展示情報、ブース番号などの新着情報は随時弊社公式サイトおよび公式Xにて更新いたします。
お見逃しなく！
(C)荒木飛呂彦／集英社
(C)荒木飛呂彦＆LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
【メディコス・エンタテインメントについて】
株式会社メディコス・エンタテインメントは、主にフィギュア・キャラクターグッズの企画・製造・販売を行っております。納得いくものが出来なければ製品を発売しないという基本方針のもと「超像可動シリーズ」の完成度はフィギュア業界において非常に高い評価を得ております。近年はアニメーション事業やグッズ事業への展開を行いながら多くのお客様にエンターテインメントをご提供すべく運営をしております。
事業内容： 映画・テレビ・ビデオ・LD・DVDの企画・製作・販売
フィギュアの企画・制作・販売
キャラクターグッズの企画・制作・販売
最新情報は公式サイトやSNSで随時更新しております。是非ご覧ください。
株式会社メディコス・エンタテインメント
公式サイト
https://www.medicos-e.net/
メディコスオンラインショップ
https://medicos-e-shop.net/
X(ジョジョ)
https://x.com/medicos_et_j
X(総合)
https://x.com/medicos_et_02
Instagram(ジョジョ)
https://www.instagram.com/medicos_entertainment_official/?hl=ja