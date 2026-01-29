【タクシー番組：ひみつのPRIME】第二十五弾ゲストは、竹内涼真さんが登場

株式会社IRIS

株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平、以下IRIS）が運営する日本最大（※）のタクシーメディア「TOKYO PRIME」は、タクシー内番組「ひみつのPRIME」第二十五弾を1月29日（木）より放映開始します。

第二十五弾のゲストは、竹内涼真さんをお迎えします。竹内涼真さんの「長い間恋焦がれているもの」や「起きてほしい奇跡」など、竹内さんの普段は聞けない話に、ラヴィさんも興味津々。竹内さんのひみつトークをタクシーにご乗車の皆様にこっそりお届けします。

【放映動画詳細】

・配信期間：2月2日（月）～3月1日（日）毎週内容が変わります。

・ゲスト ：竹内涼真

IRISは『PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを』をコーポレートビジョンに掲げ、PRIME MEDIAを通じて、タクシーをご利用される方々へより良い乗車体験をお届けしてまいります。

■「ひみつのPRIME」番組概要

・番組名 ：ひみつのPRIME

月毎にゲストが替わり、毎週内容が変わります。

・配信方法：タクシーサイネージ

設置台数 71,000台（東京都内25,500台）、エリア 全国35都道府県

・公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_JITiRRMJtc3_YDw5KhZYA

(配信期間終了後にこちらの公式チャンネルにアーカイブされます。)

・公式サイト：https://www.tokyo-prime.jp/contents-gallery/

(配信期間終了後にこちらの公式サイトにアーカイブされます。)

メインキャラクターの「ラヴィさん」とゲストがいま気になっている、人には教えたくなかったモノ‧コトについてこっそり教え合い、いいオトナになるヒントをお届けする1分間の「ナイショ話情報番組」です。

登場いただくゲストから教えてもらった「ナイショなコト」をタクシーにご乗車の皆様だけにコッソリお届けします。

■「ラヴィさん」とは？

いい大人を愛してやまない、いい大人の語るモノ‧コトの話に目がない、いや耳がない。そしてサバサバした正直な性格で、ふだんはおとなしく耳を収めているが面白いナイショ話には耳を立てて食らいつく、トキメキ大人うさぎです。

ラヴィさん公式X(@loveesan_0401)：https://x.com/loveesan_0401

■竹内涼真さん撮影後インタビュー

-撮影を終えた感想を教えて下さい。

普段の自分とほとんど変わらない感じで話せたと思います。ラヴィさんの質問の仕方や会話の運び方がすごく上手で、構えずに自然と話ができました。しっかりと掘り下げてくれるので、普段は話せないような話も出来た気がします。タクシー車内のひとときが、少しでも楽しい時間になれば嬉しいです。

-今回公開されるドラマについての見どころを教えて下さい。

今回出演しているドラマ「再会～Silent Truth～」は、ロケ地が自分の地元に近いこともあって、幼少期の個人的な感情と自然に結びついた作品です。自分が生まれ育った土地の空気や、どこか懐かしい匂いのようなものを感じながら作品と向き合えたのは大きかったですね。観ている人の胸の奥にグッとくるような、そんな感覚が残る作品になっていたらいいなと思っています。派手さだけではなく、感情の奥にじんわりと残るものを感じてもらえたら嬉しいです。

-これから稽古に取り組むミュージカルへの意気込みを教えて下さい。

今回、詐欺師という役を演じます。嘘を本当にしていくような人物で、物語としてもとても面白い設定だと思いました。音楽はゴスペルがベースになっていて、僕たちにとって簡単ではない部分が多いですが、その垣根を越えてどう日本上演版として表現するかが挑戦です。

予想を超える体験を届けられる可能性がある作品だと思っているので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。

■ドラマ『再会～Silent Truth～』

概要：

23年ぶりに再会した《初恋の相手》は殺人事件の《容疑者》だった！

ある事件で使用された《拳銃》を小学校の桜の木の下に埋め、《誰にも言えない秘密》を共有した淳一（竹内涼真）ら4人の同級生。あれから23年ーー刑事になった淳一は、4人組のひとり《初恋の相手》・万季子（井上真央）と再会するのだが…彼女は《殺人事件の容疑者》だった！しかも凶器は、同級生4人で密かに埋めた《拳銃》！

《23年前に埋めたはずの罪》が時を超え、同級生たちの人生を変えてゆく!?

《大切な人を想う気持ち》が《思いがけない真実》につながっていく…

宿命的な再会から始まる。この冬、一番切ないヒューマンラブミステリー

キャスト：竹内涼真 井上真央 瀬戸康史 渡辺大知 上川周作 北香那 段田安則 江口のりこ

原作：「再会」横関大（講談社文庫）

脚本：橋部敦子

監督：深川栄洋・山本大輔

エグゼクティブプロデューサー：内山聖子（テレビ朝日）

プロデューサー：峰島あゆみ・中込卓也（テレビ朝日）／多湖亮太・大垣一穂・角田正子（ザ・ワークス）

主題歌：優里「世界が終わりました」（BEAT SEEKER MUSIC）

制作協力：ザ・ワークス

制作著作：テレビ朝日

◆TVer： https://tver.jp/series/srv5utjafh

◆ホームページ： https://www.tv-asahi.co.jp/saikai

◆X： https://x.com/saikai_ex

◆Instagram： https://www.instagram.com/saikai_ex

◆TikTok： https://www.tiktok.com/@saikai_ex

■ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』

概要：

伝道師ジョナス・ナイチンゲール。

彼が伝道集会のショーで見せる「奇跡」に人々は熱狂し、涙し、心を動かされていく--

しかし、それは真っ赤な嘘。彼の本当の姿は、伝道師のふりをして妹や仲間たちとともに「奇跡」を演出し、人々から献金を集めながら各地を放浪する詐欺師だ。

ある日、旅の途中でバスが故障し、立ち寄ったカンザスの田舎町スウィートウォーターで思いがけない運命と出会う。

女性保安官、そして足の不自由な少年との出会いをきっかけに、ジョナスの中で何かが変わり始める。

ウソを重ねてきた男は、果たして“本当の奇跡”を起こすことができるのか--。



キャスト：竹内涼真、昆 夏美／セントチヒロ・チッチ、糸川耀士郎／木原瑠生、MARIA-E／川口 調／小林佑玖、マルシア、真瀬はるか 他

音楽：アラン・メンケン

脚本：ジャナス・サーコーン、ウォーレン・ライト

作詞：グレン・スレイター

演出：ジェニファー・タン

振付：アレクザンドラ・サルミエント

◆ホームページ：https://horipro-stage.jp/stage/leapoffaith2025/

◆X：https://x.com/leapoffaith_jp

◆Instagram：https://www.instagram.com/leapoffaith.musical/

■ TOKYO PRIME (https://www.tokyo-prime.jp/）

株式会社IRISが運営する「TOKYO PRIME」は、

主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットで放映される、日本最大(※)のタクシーメディアです。

4月よりサイネージ設置台数は71,000台（都内25,500台）、エリアは全国35都道府県へと拡大しました。

「まだ見ぬPRIMEに出会える18分」をコンセプトに、タクシーにご乗車されたお客様しか出会えない特別なモノ、コト、情報との出会いなど"PRIMEなセレンディピティ"を凝縮したコンテンツをお届けしています。

※ タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2026年1月時点

TOKYO PRIME公式X(@TOKYOPRIME_TAXI): https://x.com/TOKYOPRIME_TAXI