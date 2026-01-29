次世代女性リーダー向け・複数社合同型フィールドスタディを2026年夏に開催

NPO法人クロスフィールズ

特定非営利活動法人クロスフィールズ（東京都品川区、代表理事：小沼大地）は2026年夏、宮城県石巻市を舞台とした次世代女性リーダー育成プログラムを開始いたします。本プログラムは、組織の枠を超えた複数社からの参加者が集い、石巻を拠点に多様性の包摂に取り組む一般社団法人イシノマキ・ファームへの訪問を通じて、DE&Iが実現される組織づくりを牽引できる女性リーダーの輩出を目指します。すでに本企画に大手輸送用機器メーカーより複数名のご参加が決まっており、現在参加意思のある企業様を募集中です。詳細は本プレスリリースをご確認いただき、ご関心のある企業担当者の方はこちらよりお問い合わせください。（info@crossfields.jp）

多くの日本企業において女性管理職比率の向上が急務となる中、「ロールモデルの不在」や「既存の男性中心的な組織文化への適応」といった壁が依然として多く存在します。 クロスフィールズは、女性リーダー育成には単なる管理職スキルの習得だけでなく、「自組織の当たり前」を相対化し、多様な背景を持つ人々と共に新たな価値を創出するDE&Iを起点としたリーダーシップが必要であると考え、本プログラムを立ち上げました。本プログラムを通じて参加者は、自組織そして自身に対する当たり前を手放し、リーダーとしての視座と覚悟を醸成していきます。

本プログラム以下２点を特徴に構成することを通じて、参加者のリーダーシップ醸成を支援します。

- 多様性の現場・石巻での越境体験訪問先となる一般社団法人イシノマキ・ファーム（宮城県石巻市）は、人々の暮らしと農業が循環する仕組みづくりを推進する団体です。同団体では障害を抱える方々が活動の主軸を担っており、まさに多様性を力に変える「インクルーシブな組織運営」を最前線で体感できる場です。またプログラム内では、同団体代表・高橋由佳氏をはじめとする地域を牽引する女性リーダーたちと対話を重ねていきます。都市部のオフィスでは得られない「正解のない問い」に向き合う越境体験を通じて、自社に戻った後に変革を推進するための新たなリーダーとしての視座を養います。- 組織を超えた共創（他流試合）異なる企業から集まる参加者が、同じ階層ゆえの悩みや志を共有し、切磋琢磨します。自社内だけでは完結しないネットワークを構築することで、孤独になりがちなリーダー候補たちが手を取り合い、変革を推進する勇気を得る場となります。イシノマキ・ファームが育てるホップ畑

本プログラムの実施概要は以下となります。現在、2026年夏の実施に向けて参画企業を募集しております。DE&I推進や次世代リーダー育成に課題を感じている人事部・ダイバーシティ推進担当者様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

l 場所： 宮城県石巻市（一般社団法人イシノマキ・ファーム(https://ishinomaki-farm.com/) 他）

l セッション開催時期：

- 事前セッション＠都内集合：7/21PM- 本セッション＠現地：7/29-30- 事後セッション＠都内集合：8/27 PM

l 対象： 管理職登用直前、またはそれに準ずる女性社員（部署不問）

l 定員： 12名～20名程度（1社最大3名まで）、最小催行人数12名

l 参加費： 1社1名につき25万円（税別）＋移動費/宿泊費

l 募集締切： 2026/4/24 (月)中

l お問い合わせ先： info@crossfields.jp（担当：原科、岡崎）

クロスフィールズは本取組を通じて、より女性リーダーが社会に羽ばたき、課題解決を推進していく社会を目指してまいります。

【NPO法人クロスフィールズ】

クロスフィールズは、国内外の社会課題の現場とビジネスパーソンをつなぐことで、社会課題解決とリーダー育成の両方を実現することを目指す非営利組織です。社会課題解決の現場に企業の社員が飛び込み、現地のNPOや社会的企業とともに課題解決に取り組む新興国「留職」プログラムのほか、国内外の社会課題の現場を「体感」する経営幹部・役職者向けのプログラム「社会課題体感フィールドスタディ」などの事業を展開しています。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、既存事業を大きく見直すとともに、現在の状況に対応した様々な新規事業を行っています。(ウェブサイト：https://crossfields.jp/ )