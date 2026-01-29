男装アーティスト・ダンス&ボーカルグループ「ル・クール」が新アー写を公開。3月4日にリリースする2nd Single「promise」のジャケ写と収録曲タイトルが公開された。2nd Single「promise」は前作「TABOO」の続編として、逃避行の先にある“永遠の約束”をテーマに描かれている。春の訪れを告げるような軽快なトラックに、鮮やかなギターとシンセが重なる、心を跳ねさせる一曲。"君をさらう"という衝動から、“君と未来を誓う”という覚悟へ。出会いや旅立ちが交錯するこの季節に寄り添い、未来へ踏み出す背中をそっと押してくれる作品となっている。そして、メンバー「ルカ」「リアム」のラジオ初出演となる、1月29日放送の文化放送『レコメン！』にて表題曲「promise」が初解禁オンエアされる。さらに、3月14日に東京・国立音楽院KMAパラダイスホールにてワンマンライブを行うことが決定した。■ リリース情報アーティスト：ル・クールタイトル：promise発売日：2026年3月4日（水）【初回限定盤】シングルCD＋DVD価格：\1,700（税別価格\1,545）/TECI-994＜CD収録内容＞1.promise2.shadow＜DVD収録内容＞「promise」MUSIC VIDEO

【通常盤】シングルCD価格：\1,300（税別価格\1,182）/TECI-995＜CD収録内容＞1.promise2.shadow3.promise -instrumental-4.shadow -instrumental-

■ PROFILE「美しく、強く、自由に。自分軸で生きろ。」ルカ（Lucas）、リアム（Liam）、アメ（Ame）、ルネ（Rene）、ノエ（Noe）、イヴ（Yves）からなる、6人組男装ダンス&ボーカルグループ「ル・クール」。プロデューサーは、Adoのバンドマスターを務めている、高慶"CO-K"卓史。（制作参加：Snow Man「Big Bang Sweet」、SixTONES「NAVIGATOR」、Ado「クラクラ」等）中性的な美しさ、圧倒的な気品、そしてスーツの隙間から覗く儚さ。ル・クールは、“男装”を超えた“存在美”で、音楽という舞台に降り立つ王子たち。2025年9月24日メジャーデビュー。1st Single『TABOO』では音楽ファンやカルチャー感度の高い層から熱烈な支持を獲得。SNSでもバズを呼びTikTok総再生数100万再生突破。ル・クールは一躍注目の存在となった。■ PRODUCER髙慶“CO-K”卓史作編曲家／音楽プロデューサーギタリストとして海外でのレコーディング・ライブ活動を経て、現在はProducer / Composer / Arranger / Guitaristとして、幅広い音楽制作を手がける。Snow Man「Big Bang Sweet」（ミリオン賞）SixTONES「NAVIGATOR」（トリプル・プラチナ賞）KUROMI クロミ「Greedy Greedy」など、数多くのヒット作品に作曲・編曲で参加。そのほか、Ado「クラクラ」菅野よう子「Blue」など、ジャンルやアーティストの枠を超えた多彩な作品に携わる。東京ドーム、新国立競技場、さいたまスーパーアリーナなど国内の大型会場から、北米・南米・ヨーロッパ・アジア各国のイベント・ツアーまで、サポートギタリストとして豊富な経験を持つ。■ 番組情報文化放送『レコメン！』毎週月曜～木曜 22:00~25:00 生放送▷公式HP：https://www.joqr.co.jp/qr/program/reco/▷公式X：https://x.com/reco_oshirase■SCHEDULE▷リリースイベント1月31日（土）【東京】タワーレコード池袋 18:002月7日（土）【神奈川】横浜ワールドポーターズ ①13:00 ②15:002月8日（日）【東京】タワーレコード池袋 ①13:00 ②15:002月11日（水・祝）【東京】HMVエソラ池袋 ①12:00 ②14:002月14日（土）都内某所2月15日（日）都内某所2月21日（土）都内某所2月22日（日）都内某所2月28日（土）都内某所▷LIVE / EVENT3月14日（土）「ル・クール Oneman Live "promise"」東京・国立音楽院 KMAパラダイスホールTicket情報：https://xxlecoeur.com/information/202601220314tick/他日程や詳細はHPをご覧ください。■ル・クール Official Site：https://xxlecoeur.com/■テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/artist/lecoeur/■公式YouTube：https://www.youtube.com/@xxLeCœur■TikTok：https://www.tiktok.com/@xxlecoeur■X：https://x.com/xxlecoeur■Instagram：https://www.instagram.com/xxlecoeur/