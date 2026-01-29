しゃぶ葉 “高知県” での開業をもって全国出店完了！限定品などが当たる記念キャンペーン開催！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」 では、2026年2月19日（木）に高知県「土佐バイパス店」のオープンをもって、47都道府県全てに出店を完了することを記念し、2026年1月29日（木）より、「しゃぶ葉 LOVES 47都道府県キャンペーン」を開催いたします。

詳細URL：https://www.skylark.co.jp/syabuyo/campaign/index.html

【「しゃぶ葉 LOVES 47都道府県キャンペーン」ポイント 】

１. 「しゃぶ葉行くべ！」全国のお誘い方言を公開！「47名」限定の抽選品も！

特設サイトで全国のしゃぶ葉お誘い方言を公開！好きな方言をX投稿すれば抽選でオリジナル湯吞が当たる！

２. しゃぶ葉ファン必読！「クーポン付き記念冊子」を先着・数量限定でプレゼント

開業の歴史やしゃぶ葉フレンズの漫画が載ったクーポン付き記念冊子を、各店先着500冊分配布します！

３. 「土佐バイパス店」ご来店でオリジナル「ぬいぐるみメジャー」獲得のチャンス！

2月19日（木）開業（※）の高知県「土佐バイパス店」で先着250組に「だいこんまるぬいぐるみメジャー」をお渡し！

※「しゃぶ葉 土佐バイパス店」は2026年2月17日（火）にプレオープン、2月19日（木）にオープン予定です

「しゃぶ葉 LOVES 47都道府県キャンペーン」 概要

1．好きな「しゃぶ葉お誘い方言」を投稿するとオリジナル湯吞が当たる！

■対象期間：

2026年1月29日（木）～ 2026年3月12日（木）

1月29日（木）より、特設サイト「しゃぶ葉 LOVES 47都道府県」をオープン！全国の方言でお客様をしゃぶ葉にお誘いする「しゃぶ葉お誘い方言47」を一挙公開します。さらに、1月29日（木）～3月12日（木）の期間中、お好きな方言を選んでXでシェアいただくと、抽選で47名様に方言が書かれた「オリジナル湯吞」が当たる大チャンスです！

特設サイト：https://www.skylark.co.jp/syabuyo/campaign/index.html(https://www.skylark.co.jp/syabuyo/campaign/index.html)

オリジナル湯吞

2．クーポン付き！「しゃぶ葉 LOVES 47都道府県 全国出店感謝BOOK」

■対象期間：

2026年2月19日（木）～ なくなり次第終了

■配布店舗：

しゃぶ葉全店

しゃぶ葉が47都道府県出店を達成するまでの道のりや、人気の「しゃぶ葉フレンズ」4コマ漫画など、ここでしか見られない限定コンテンツがつまった「しゃぶ葉 LOVES 47都道府県 全国出店感謝BOOK」を、全国各店舗で先着500冊分配布します！全国出店を記念したクーポンも付いた、しゃぶ葉ファンの方は必携の一冊です！

3．数量限定！「土佐バイパス店」ご来店で「ぬいぐるみメジャー」がもらえる

■対象期間：

2026年2月19日（木）～ なくなり次第終了

※「土佐バイパス店」は2月17日（火）にプレオープンいたしますが、限定品配布は2月19日（木）～実施いたします

■配布店舗：

しゃぶ葉 土佐バイパス店

※お渡しは原則1組1個までとさせていただきます

2月19日（木）にオープンする高知県の「しゃぶ葉 土佐バイパス店」では、全国最後の出店県としてオープンすることを記念して、先着250組限定で、オリジナル「だいこんまるぬいぐるみメジャー」をプレゼントします！高知県にお住まいの方も、ご旅行の方も、このビッグチャンスをぜひお見逃しなく！

※画像はすべてイメージです

しゃぶ葉情報

●しゃぶ葉ホームページ URL： https://www.skylark.co.jp/syabuyo/

