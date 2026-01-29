https://camp-fire.jp/projects/806532/view

北海道・オホーツク地方の北見市に、大自然とアクティビティが楽しめる一棟貸し宿「KITAMI TERRACE（キタミテラス）」が誕生しました。この魅力的な宿泊体験の実現に向けて、国内最大級のクラウドファンディングサービス CAMPFIRE（キャンプファイヤー） にてプロジェクトを公開いたします。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：オホーツクの魅力に出会う滞在拠点｜一棟貸し宿「KITAMI TERRACE」誕生目標金額：300,000 円募集期間：2026年1月21日～2月28日URL：https://camp-fire.jp/projects/806532/view

■ プロジェクトの背景

北見市で128年の歴史をもつ「岡村建設株式会社」代表の岡村金司が、もっと多くの人にオホーツクの魅力を体感してほしい。 という想いから一棟貸し宿「KITAMI TERRACE（キタミテラス）」を完成させました。都会の喧騒を離れ、自然の中でリラックスする時間や、アウトドア・アクティビティを楽しむ体験を提供することで、地域の魅力発信と観光促進に繋げたいという意図があります。

■ 「KITAMI TERRACE」の魅力ポイント

１）プライベート空間を満喫できる一棟貸し宿

最大8名まで宿泊可能な空間は、家族旅行・グループ旅行・ワーケーション まで幅広く対応。プライバシーを確保しながら、オホーツクの自然を満喫いただけます。

２）本格サウナ＆BBQ設備完備

サウナ設備で心身をリフレッシュ屋外テラス＆BBQスペースで地元食材を味わう時間旅の楽しみが“特別な体験”に変わります。

３）豊かな自然・アクティビティ

釣り、キャンプ、ゴルフ、湖畔散策など自然を満喫するアクティビティが充実。季節ごとに異なる表情を見せるオホーツクで、ここでしか味わえない体験をご提供します。

■ 支援者限定リターン（一例）

クラウドファンディングならではの特別価格リターンを多数用意してます。

【超早割宿泊券】→ 通常価格から約60％OFF の特別価格で宿泊可能

【道内産超熟成焼肉セット】焼肉の街 北見が誇る名店の味を、坂口精肉店さまのご協力で提供できることになりました！

活ホタテサロマ湖産 殻付き活ホタテ（20枚）（約3kg～4kg）

【宿泊＋体験プラン】→ 「北見厳寒の焼き肉まつり」参加付き宿泊プラン

■ 代表からのメッセージ

https://camp-fire.jp/projects/806532/view

北海道・オホーツクの魅力は、まだ多くの人に知られていません。このプロジェクトと「KITAMI TERRACE（キタミテラス）」を通して、たくさんの方にオホーツクの「楽しい」「おいしい」「美しい」を体感して欲しいと思い、クラウドファンディングの挑戦を決めました。応援してくださる皆様と一緒に、オホーツクの魅力を世界へ届けていきたいと思っています。

■ 今後の展望

本プロジェクトを通じて、オホーツク地域への関心を高め、将来的には 観光誘致・Uターン／Iターン促進・二拠点生活の拠点創出 など、地域活性化につながる取り組みを推進していきます。

■ KITAMITERACE（キタミテラス）について

最大8名まで泊まれる一棟貸しの宿です。✔ ファミリー✔ グループ✔ 3世代旅行✔ ワーケーション✔ サウナ合宿✔ オフサイトミーティング✔ 二拠点生活のトライアル用途を限定せず、滞在を軸にした余白のある時間を提供します。

「極寒のオホーツクでも暖かく快適に過ごして貰いたい」と、「FAS工法(ファース工法)」を採用してKITAMI TERRACEを作りました。FAS工法を使用した家は、気密・断熱性能が高いため、外気の影響を受けず、－20度にもなるオホーツクの冬にも耐えられる暖かさを兼ね備えています。また、夏は涼しく快適に過ごすことができます。今回、KITAMI TERRACEの基本設計は、北海道で公共建築から住宅まで数々の建築物を手がける建築家の井端明男先生にお願いしました。KITAMI TERRACEには最大8名まで宿泊が可能な、三世代やご友人同士の旅行でもゆったりと過ごせるスペースを確保しており、オホーツクを心から楽しんで頂ける住環境のご提案にもなっています。もちろん日中にはより多くの方に集まって頂けるような設備も整えています。施設名：KITAMI TERRACE（キタミテラス）所在地：北海道北見市三楽町196番4

■ 会社概要

岡村建設株式会社は、北海道北見市にて創業128年の歴史を持つ地域密着型の建設会社です。長年にわたり培ってきた建築技術と地域への深い理解を強みに、住宅・施設建設を通じて地域の暮らしを支えてきました。近年は建設業にとどまらず、「地域の魅力を次世代へつなぐ」ことをテーマに、観光・宿泊事業にも挑戦。オホーツクの自然・文化・人の魅力を体感できる滞在拠点として、一棟貸し宿「KITAMI TERRACE」を立ち上げました。本取り組みを通じて、観光振興・地域活性化・交流人口の創出を目指し、北見・オホーツクエリアの新たな価値創出に取り組んでいます。会社名：岡村建設株式会社代表者：代表取締役 岡村 金司所在地：〒090-0021北海道北見市北1条東5丁目1番地創業：1896年（明治29年）事業内容・建築工事の設計・施工・住宅・施設の建設およびリノベーション・地域資源を活かした宿泊施設・観光関連事業の企画・運営URL：https://www.okamra.co.jp/