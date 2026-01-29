【新商品】毎日育児を頑張るママをサポート！産後ママの元気に必要な栄養素をぎゅっと配合「ママ元気るん」発売

ピジョン株式会社

ピジョン株式会社（本社：東京、社長：矢野 亮）は、産後ママの元気に必要な栄養素をバランスよく配合し、毎日育児を頑張るママをサポートするサプリメント「ママ元気るん」を、2026年2月9日（月）より全国のベビー用品専門店・ドラッグストア、当社の公式オンラインショップにて販売を開始します。

また、発売を記念し、抽選で25名様に本商品が当たるキャンペーンを開催します。

■開発背景：「今よりもっと元気がほしい」と思うママの声

育児中のママは、赤ちゃんを優先するあまり、自分の食事や休憩は後回しになりがちです。「栄養は摂りたいけれど、自分の食事まで気にしていられない」といった声や、夕方は特にエネルギー切れを感じてしまうという声をいただいています。

当社が実施したモニターアンケート※1では、生後3ヵ月～8ヵ月のお子さまを持つママの98％が「今よりもっと元気がほしい」と回答しており、毎日奮闘するママたちに、「頑張りチャージ」が必要とされていることが分かりました。

この度発売する「ママ元気るん」は、休む間もなく育児に奮闘するママたちのリアルな声をもとに開発しました。産後ママの元気に必要な栄養素に加え、「心地よく過ごす成分」や「美容成分」を独自のバランスでぎゅっと配合。1日2粒飲むだけで、忙しい毎日の「育児頑張りチャージ」をサポートします。また、授乳中のママでも安心してお使いいただける「カフェインゼロ※2」設計や、飲みやすい小さな粒を採用するなど、続けやすさにもこだわりました。

※1 2025年7月ピジョン調べ ママ元気るん試用モニター調査（生後3~8ヵ月の子どもを持つお母さま、n=50）

※2 カフェイン0.001g/100g以下

■「ママ元気るん」商品特長

1．産後ママの元気に必要な栄養素をぎゅっと！安心してお使いいただける配合

忙しい育児の1日の頑張りをチャージするために摂りたい栄養素を、独自処方で配合しました。

●元気を保つ成分

忙しい育児の毎日に元気を保つ成分として、ビタミンB2・B6、亜鉛を配合。

●心地よく過ごす成分

慣れない育児で張り詰めがちな毎日に、心地よい時間を過ごせるようサポートするGABA、テアニンを配合。

●美容に良い成分

産後も自分らしく輝きたいママへ、コラーゲンを配合。

●不足しがちな成分

女性の身体に不足しがちな鉄分とカルシウムを配合。

2．授乳中でも安心のカフェインゼロ※2

授乳中のママでも安心してお使いいただけるよう、カフェインゼロに。日本の健康補助食品GMP認証メーカーで製造し、徹底した品質管理と安全性にもこだわりました。

3．飲みやすい形状で続けやすい

粒が小さくて飲みやすく、1日2粒でOKなので、忙しい毎日の中でも続けやすい。

■商品概要

●商品名

ママ元気るん

●内容量

60粒（約30日分）

●目安量

1日2粒

●アレルギー物質（28品目中）

ゼラチン

●税込価格

1,998円（本体価格1,850円）

●発売日

2026年2月9日（月）

●URL

https://pigeon.info/supplement/mamagenkirun/

■「ママ元気るん」発売記念キャンペーンを開催

発売を記念し、本商品が抽選で25名様に当たるキャンペーンを開催します。詳細は、下記のピジョン公式 SNS アカウントよりご確認ください。

【応募期間】

2026年1月29日（木）～ 2026年2月12日（木）15:00まで

【当選者数】

25名様 ※応募者多数の場合は、抽選となります。

【ピジョン公式SNSアカウント】

インスタグラム：https://www.instagram.com/pigeon_official.jp/

X：https://x.com/pigeoninfo

ピジョン株式会社

ピジョンは、育児用品をはじめ、マタニティ用品・介護用品・保育サービスなどを手掛けるブランドです。

60年以上に亘る研究に基づき、製品やサービスを提供することによって、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にしたいと考えています。

ピジョンは、赤ちゃんが生まれながらに持つ素晴らしい力を育み、すべての赤ちゃんがありのままに輝ける世界の創造を目指していきます。



赤ちゃんにやさしい未来に向けた世界中に広がる私たちの取り組みを下記でご紹介しています。

https://www.pigeon.co.jp/vision-of-a-baby-friendly-future/