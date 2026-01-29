もったいないを「めちゃUMA」にGREENデリバリーとUMAの素がフードロス削減に向けたパートナーシップを締結
フードロス削減に取り組む食材宅配サービス「GREENデリバリー」を運営する株式会社まるごと(東京都墨田区 代表：古畑直樹)は、万能調味料「UMAの素」を展開する株式会社YUFOR(本社 : 東京都世田谷区 代表：近藤優)と日本の食が抱えるフードロス問題の解決を目的としたパートナーシップを締結しました。
物価高や食料不安が続く中「食を無駄にしない選択」への関心が高まる今、両社は
“フードロス→楽しい・おいしい”
という新しい価値観の創出を目指し、本取り組みをスタートさせました。
GREENデリバリー
規格外・不揃いといった理由で市場に出回りにくい国産野菜をご家庭や飲食店にお安くお届けするサブスクリプション型サービスです。
「"もったいない"をおいしく」をコンセプトに、生産者・消費者・環境の三方良しを目指し、フードロス削減と家計支援を同時に実現する取り組みとして支持を広げています。
UMAの素
株式会社YUFORが展開する家庭料理からプロの現場まで幅広く活用されている万能調味料です。素材の味を引き立て誰でも簡単に“おいしい”を再現できることから、多くの料理人や家庭に支持されています。
食材そのものを主役にするという思想は、GREENデリバリーの取り組みと高い親和性を持っています。
YouTubeチャンネル「めちゃUMAクック」を通じた発信
両社は今回の連携の一環として、YouTubeチャンネル「めちゃUMAクック」を開設しました。
フードロスになりかけた食材を、プロの視点と「UMAの素」を使って“めちゃUMA”な一皿へと生まれ変わらせる調理コンテンツを発信していきます。
子どもから大人まで、楽しみながら食材の価値やフードロス問題を知るきっかけを提供します。
▶ YouTube「めちゃUMAクック」
https://m.youtube.com/@めちゃUMAクック(https://m.youtube.com/@%E3%82%81%E3%81%A1%E3%82%83UMA%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%AF)
代表コメント
株式会社まるごと
代表 古畑直樹
フードロスを減らすことは、身近にある課題を解決する近道だと考えています。UMAの素と組むことで、グリーンデリバリーが掲げる"もったいない"をおいしく変える可能性をもっと多くの方に伝えられると確信しました。
１人の消費者として感じてきた生活への課題を食という形を通じて活路を見出していきたいと思っております。我々のこれからの活動にどうぞご期待ください！
株式会社YUFOR 代表 近藤優
UMAの素は、食材を主役にするための存在です。GREENデリバリーとの連携により、“もったいない”が“めちゃUMA”に変わる体験を、多くの人に届けていきたいです。
今後の展望
今後は、キッチンカーによるイベント出展や、ワークショップ、教育現場での活用、企業との共同企画も視野に入れ、食を通じたフードロス削減の取り組みを全国へと広げていきます。
リンク・お問い合わせ先
GREENデリバリー
https://www.greendelivery-info.jp
UMAの素（YUFOR）
https://yufor.base.shop
Instagram（GREENデリバリー）
https://www.instagram.com/green_delivery831
X（旧Twitter）
https://x.com/green_deli831
株式会社まるごと
株式会社まるごとは、廃棄されるふぞろい野菜を有効活用し、食卓・加工・飼料・肥料へと循環させる仕組みを目指しています。
7月から定期配送サービス「GREENデリバリー」を開始し、フードロス削減と持続可能な社会の実現に挑戦しています。
本社所在地：東京都墨田区押上3-25-11
電話番号 ：03-6657-0369
代表者名 ：古畑直樹
設立 ：2025年03月