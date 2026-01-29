荒川区東日暮里で賃貸マンションが竣工　日比谷線「三ノ輪」駅徒歩3分　1DKと3LDK構成の計40戸

リスト株式会社

総合不動産企業のリスト株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストデベロップメント株式会社(代表取締役社長：木内寛之、本社所在地：神奈川県横浜市、以下「LD」)は、荒川区東日暮里で開発を進めていた新築賃貸マンション（以下、本物件）が2025年12月に竣工しましたのでお知らせいたします。

現地写真■開発の背景

LD は、「世界に誇れる「本物」を、ここから。」をコーポレートステートメントに掲げ、首都圏を中心とした分譲・賃貸マンションやオフィスの開発、都心やリゾートエリアでのホテルやブランデッドレジデンスの開発などを手掛けております。

本物件が位置する荒川区東日暮里エリアは、一戸建てや中小規模マンションが多く、落ち着いた住環境が広がる地域です。東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅から徒歩約3分と駅近で、上野まで2駅、銀座へも直通約20分と都心主要エリアへのアクセスに優れています。

今回計画を進めるにあたり、当該エリアの分譲・賃貸両マーケットを調査した結果、いずれについても一定の需要が確認できました。その中でも賃貸ニーズの高さと賃料水準の安定性、収益不動産としての評価の高さを踏まえ、本物件は賃貸マンションとして計画しました。

また、都心アクセスの良さから単身者ニーズが見込める一方、周辺にはスーパーやコンビニなど生活利便施設が充実しており、ファミリー世帯にとっても暮らしやすい環境が形成されています。こうした立地特性を踏まえ、単身者向けの1DKとファミリー向けの3LDKを各20戸ずつ配置し、幅広い居住ニーズに対応する計画としました。

■設計・建築においてこだわったポイント

本物件は三面が道路に接する敷地条件を活かし、南面（駅側）を人の動線を意識した正面エントランスとし、東・北面には間口の広さを活かして駐車場を配置するなど、歩行者と車両の動線を完全に切り離した安全で快適なランドプランを実現しました。

外観デザインについては、周辺の中規模建築に多い濃色系との対比を狙い、白と黒のコントラストが映えるモダンな配色を採用し、街並みの中でひときわ存在感のある建物としています。また、正面ファサードには外装とは異なる重厚感と木の質感を感じさせる意匠を施し、賃貸マンションでありながら分譲マンションに比肩する高いデザイン性を追求しました。

■地元の職人による伝統工芸「鍛金」を取り入れた取り組み

日暮里・荒川区に伝わる伝統工芸である「鍛金加工」に着目し、土地の特色を表現する取り組みとして、地元の銅細工師が制作した「鍛金オブジェ」をエントランス正面に配置しました。

地域文化を建物に取り込むことで、街に根差した住まいづくりを目指しています。

■物件概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11000/table/220_1_66db30b733b56ad7b3b58b0f3daa4b9c.jpg?v=202601291221 ]

今後もLDでは、時代・地域・住まう方々のニーズを考えながら、上質な住まいを企画開発する総合デベロッパーとして、首都圏に留まらず日本全国で様々な用途の物件を開発してまいります。

【リストデベロップメント株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町 4-47

代表 ：代表取締役社長 木内 寛之（きうち ひろゆき）

設立 ：1991年5月10日

事業概要 ：マンション・戸建て住宅・オフィスビル・テナントビルの企画・開発・分譲、

収益不動産の売買・仲介ならびに資産運用に関するコンサルティング、

不動産のプロパティマネジメントに関する業務

URL ：https://listdevelopment.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：562億円（2024年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/



1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。