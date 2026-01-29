きゃぴもふプロジェクト発、AIで分身を作ってYouTube配信に活用できる最新アプリが登場！

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク

動物保護と犬猫殺処分ゼロに取り組む認定NPO法人CAPIN（正式名称：特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク）は、独自のマスコットキャラクタープロジェクト「きゃぴもふ」のPRを促進するため、AIで分身を作成してリアルタイムに会話させることができるWebアプリケーション「分身生成工房 -Alter Ego Lab-」を合同会社RATIO Lab.と共同開発しました。

さらに、この「分身生成工房 -Alter Ego Lab-」を一般ユーザー向けに公開することをお知らせいたします。

本サービスは、合同会社RATIO Lab.の最新生成AI活用技術・音声合成技術と、認定NPO法人CAPINのキャラクターIPが掛け合わさって開発されました。

また、公開を記念し、サービス開始から最初の1か月間（2月末まで）の収益の30％を、動物の命を救うための寄付に充てるキャンペーンを実施いたします。

■分身生成工房 -Alter Ego Lab- とは

分身生成工房 -Alter Ego Lab- は、「自分の分身＝デジタルツイン」を作成し、AIと音声・アバターを通じてリアルタイムに会話できるアプリケーションです。

YouTube配信と連動させ、自動でコメントを読み込んでAIアバターに返答をさせることが可能です。

ユーザーはキャラクターの性格や話し方、声、外見を自由に設定し、配信・対話・自動応答など多様な用途で“もう一人の自分”を活用できます。

https://alter-ego-lab-lp.pages.dev/

■主な利用シーン

VTuber活動の補助

配信中のAIアシスタントとしてコメント対応を自動化

AITuber運用

完全自動で稼働する配信キャラクターとして活用

24時間対応のデジタルツイン

政治家の選挙活動、企業の広報・案内役など、常時対話可能な存在として

■主な機能

AI会話

Gemini AIを採用し、キャラクター設定に基づいた自然な会話を生成。

音声合成

高品質な音声を出力。

男性・女性のプリセットボイスに加え、ボイスクローン機能にも対応。

配信連携

OBS用の背景色変更、YouTube Liveコメントの自動取得・返答に対応。

■料金体系

本サービスはトークン制（1文字＝1トークン）を採用しています。

新規登録時：2,000トークンをプレゼント

トークンパック（買い切り）

パック 価格 トークン数 お得度

Sパック \1,000 10,000 -

Mパック \3,000 33,000 10%お得

Lパック \10,000 150,000 50%お得！

月額プラン（サブスクリプション）

プラン 月額 毎月 初回ボーナス

ライト \500 6,000 +4,000

ベーシック \1,500 18,000 +12,000

アドバンス \5,000 80,000 +70,000

ボイスクローン（特別機能）

あなただけのオリジナルボイスを錬成する魔術。1回につき10,000トークン消費。

※ 大規模利用向けにエンタープライズプランも用意しています。

■動物保護活動支援寄付キャンペーンについて

「分身生成工房 -Alter Ego Lab-」の一般公開を記念し、サービス開始から最初の1か月間の収益の30％を、動物の命を救うための活動へ寄付いたします。

テクノロジーの力で新しい表現とつながりを生み出すと同時に、社会や命への貢献も目指します。

■きゃぴもふについて

公式X（旧Twitter）：https://x.com/capin_mfmf

公式YouTube：https://www.youtube.com/@capin-mfmf

公式Instagram：https://www.instagram.com/capin_mfmf/

Presented by NPO法人CAPIN

制作：合同会社RATIO Lab.

■CAPINについて

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、犬猫の保護・譲渡、地域猫活動（TNR）、啓発活動などを通じて、「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指しています。

公式サイト：https://www.capin.love/

Instagram：https://www.instagram.com/capin/

■ 本件に関するお問い合わせ

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）

理事長 坂本真子美

〒305-0051

茨城県つくば市二の宮2-7-20

Tel：029-851-5580

Mail：mail@capin.love