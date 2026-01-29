きゃぴもふプロジェクト発、AIで分身を作ってYouTube配信に活用できる最新アプリが登場！

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク

動物保護と犬猫殺処分ゼロに取り組む認定NPO法人CAPIN（正式名称：特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク）は、独自のマスコットキャラクタープロジェクト「きゃぴもふ」のPRを促進するため、AIで分身を作成してリアルタイムに会話させることができるWebアプリケーション「分身生成工房 -Alter Ego Lab-」を合同会社RATIO Lab.と共同開発しました。



さらに、この「分身生成工房 -Alter Ego Lab-」を一般ユーザー向けに公開することをお知らせいたします。



本サービスは、合同会社RATIO Lab.の最新生成AI活用技術・音声合成技術と、認定NPO法人CAPINのキャラクターIPが掛け合わさって開発されました。



また、公開を記念し、サービス開始から最初の1か月間（2月末まで）の収益の30％を、動物の命を救うための寄付に充てるキャンペーンを実施いたします。




■分身生成工房 -Alter Ego Lab- とは

分身生成工房 -Alter Ego Lab- は、「自分の分身＝デジタルツイン」を作成し、AIと音声・アバターを通じてリアルタイムに会話できるアプリケーションです。



YouTube配信と連動させ、自動でコメントを読み込んでAIアバターに返答をさせることが可能です。



ユーザーはキャラクターの性格や話し方、声、外見を自由に設定し、配信・対話・自動応答など多様な用途で“もう一人の自分”を活用できます。



https://alter-ego-lab-lp.pages.dev/





■主な利用シーン

VTuber活動の補助


配信中のAIアシスタントとしてコメント対応を自動化



AITuber運用


完全自動で稼働する配信キャラクターとして活用



24時間対応のデジタルツイン


政治家の選挙活動、企業の広報・案内役など、常時対話可能な存在として



■主な機能

AI会話


Gemini AIを採用し、キャラクター設定に基づいた自然な会話を生成。



音声合成


高品質な音声を出力。


男性・女性のプリセットボイスに加え、ボイスクローン機能にも対応。



配信連携


OBS用の背景色変更、YouTube Liveコメントの自動取得・返答に対応。



■料金体系

本サービスはトークン制（1文字＝1トークン）を採用しています。



新規登録時：2,000トークンをプレゼント



トークンパック（買い切り）


パック 価格 トークン数 お得度


Sパック \1,000 10,000 -


Mパック \3,000 33,000 10%お得


Lパック \10,000 150,000 50%お得！



月額プラン（サブスクリプション）


プラン 月額 毎月 初回ボーナス


ライト \500 6,000 +4,000


ベーシック \1,500 18,000 +12,000


アドバンス \5,000 80,000 +70,000



ボイスクローン（特別機能）


あなただけのオリジナルボイスを錬成する魔術。1回につき10,000トークン消費。



※ 大規模利用向けにエンタープライズプランも用意しています。



■動物保護活動支援寄付キャンペーンについて

「分身生成工房 -Alter Ego Lab-」の一般公開を記念し、サービス開始から最初の1か月間の収益の30％を、動物の命を救うための活動へ寄付いたします。



テクノロジーの力で新しい表現とつながりを生み出すと同時に、社会や命への貢献も目指します。



■きゃぴもふについて

公式X（旧Twitter）：https://x.com/capin_mfmf


公式YouTube：https://www.youtube.com/@capin-mfmf


公式Instagram：https://www.instagram.com/capin_mfmf/



Presented by NPO法人CAPIN


制作：合同会社RATIO Lab.



■CAPINについて

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、犬猫の保護・譲渡、地域猫活動（TNR）、啓発活動などを通じて、「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指しています。



公式サイト：https://www.capin.love/


Instagram：https://www.instagram.com/capin/



■ 本件に関するお問い合わせ

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）


理事長　坂本真子美



〒305-0051


茨城県つくば市二の宮2-7-20



Tel：029-851-5580


Mail：mail@capin.love