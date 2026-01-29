広島ホームテレビ（本社：広島市中区）では、第17回「座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル」において、被爆80年の節目に制作したドキュメンタリー映画「原爆資料館～語り継ぐものたち～」が入賞５作品に選ばれました。

「原爆資料館 ～語り継ぐものたち～」は、2025年11月に開かれた広島国際映画祭でプレミア上映されたドキュメンタリー映画です。累計8,000万人が訪れた広島市の「原爆資料館」。壊滅した街で始まった "ガレキの展示室" が、どのようにして世界有数の "悲劇の記憶の博物館" となったのか。テレビ局ならではの豊富なアーカイブ映像を用いて描いています。“核戦争の瀬戸際" と言われる今、世界へ静かに訴え続ける原爆資料館の歴史とそのメッセージが感じられる104分の作品は、2026年、広島をはじめとする全国上映を予定しています。

座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル

座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルは、映画やテレビの枠を超えて、優れた多くのドキュメンタリー作品を紹介する映画祭。ドキュメンタリー監督の大島新さんらが審査員を務めています。

｜ コンペティション部門の入賞５作品に選出

https://zkdf.net/

▷２月10日㈫ 10:00～ コンペティション部門入賞作品連続上映 ／ 18:10～ 大賞表彰式

｜ 第17回特集上映 テーマ「情熱と熱狂」

https://zkdf.net/competition/

▷２月７日㈯～11日㈬・祝（５日間）特集上映：テーマ「情熱と熱狂」 会場：座・高円寺２（杉並区立杉並芸術会館） 大島新さんや是枝裕和さんなど、様々なゲスト招いて特集上映が行われます。