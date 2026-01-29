東濃信用金庫にて海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」利用開始

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤 繁、以下ココペリ）は、東濃信用金庫（岐阜県多治見市、理事長：加知康之）にて、海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL（ビッグアドバンスグローバル）」を2026年1月29日（木）に利用開始したことをご報告いたします。

「BIG ADVANCE GLOBAL」は、日本と海外の中堅・中小企業が、国や言語の壁を越えて、販路拡大・取引先の開拓などを実現するためのプラットフォームです。

導入の背景

昨今日本では、国内市場の縮小や円安の影響を背景に、海外展開による販路拡大に関心を持つ中堅・中小企業が増加しています。一方で、取引先選定への不安や言語の壁、貿易実務・物流など専門的な知識が必要となることから、実際の海外展開に踏み出せない企業も少なくありません。

こうした課題を解決し、海外展開に挑戦したい企業や既存の海外取引をさらに拡大したい企業を支援するため、東濃信用金庫は「BIG ADVANCE GLOBAL」の導入を決定しました。

東濃信用金庫 コメント

海外オンラインマッチングサービス「Tono BIG ADVANCE GLOBAL」により、お客さまの海外展開における様々な課題を解決し、販路拡大を支援します。

「BIG ADVANCE GLOBAL」の機能と特徴

本プラットフォームは販路拡大や新たな仕入先の開拓のみならず、中堅・中小企業同士のイノベーションを創出し、両国の中堅・中小企業がグローバルマーケットで持続的に成長するための基盤を築きます。

さらに、日・ASEAN間での中堅・中小企業の国際取引を推進し、BtoBビジネスマッチングプラットフォームにおいて日本発のグローバルスタンダードを目指します。

海外ビジネスマッチングの仕組み

「BIG ADVANCE GLOBAL」の主な特長

〇会員限定のネットワーク

日本国内で既に展開しているBig Advanceと同様、金融機関と取引がある海外企業と直接貿易が可能

〇 AI自動翻訳機能

独自の少数言語翻訳生成AIを搭載した翻訳システムで、取引先と母国語同士でのやり取りが可能。同時翻訳チャットと翻訳字幕付きビデオ通話機能搭載

〇 貿易実務のサポート

日タイの言語や商習慣に精通するコーディネータが円滑に商談が進むようサポート。

また、海外法務、貿易実務、国際物流などの幅広い知識を補える支援サービスが充実

〇AIリコメンド（※今後搭載予定）

案件検索時にAIが企業にぴったりの案件をご紹介する機能搭載

「Tono BIG ADVANCE GLOBAL」特設サイト：http://tono-bag.jp/

「BIG ADVANCE GLOBAL」サービスサイト：https://bigadvanceglobal.com/jp/

今後について

「BIG ADVANCE GLOBAL」は、今後もAIによる案件検索の補助機能やレコメンド機能など、さらなるサービスの改善と機能拡充に努めてまいります。

また、現在、他にも複数の金融機関でサービスの導入が決定・検討されており、今後も金融機関への展開を順次拡大していく予定です。

当社は、地域金融機関と共に、中堅・中小企業の海外での販路開拓や国際取引の支援を強化し、持続的な成長に貢献してまいります。

■株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」 https://bigadvance.jp/