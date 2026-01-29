【JAF富山】「第40回春を呼ぶチューリップ展」にJAFブースを出展！楽しみながら交通安全について学びましょう
一般社団法人 日本自動車連盟
チューリップ四季彩館 :
https://www.tulipfair.or.jp/
JAF交通安全イベント :
https://area.jaf.or.jp/area/2026/01/chubu/toyama/events/event-haruwoyobutulipten?utm_campaign=16prtimes&utm_source=2025-032&utm_medium=referral
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）富山支部（支部長 笹山 泰治）は、2月7日（土）および14日（土）にチューリップ四季彩館（富山県砺波市）で開催される「第40回春を呼ぶチューリップ展」に交通安全をテーマとしたJAFのブースを出展します。
第40回春を呼ぶチューリップ展とは、1万2千本の色鮮やかなチューリップや早春の花々を観賞し、ひと足早い春の訪れを感じることができるイベントです。
当日はチューリップ四季彩館ホールにJAFの交通安全コーナーを設け、来場者を対象に各種交通安全啓発活動を実施します。子どもから大人まで楽しみながら交通安全について学び、交通安全意識の向上を図ることを目的として開催します。また、JAF会員にはオリジナルグッズをプレゼントします。
ブース概要
1. 日時
（1）2026年2月7日（土）9:00～17:00
（2）2026年2月14日（土）9:00～17:00
2. 会場 チューリップ四季彩館ホール（富山県砺波市中村100-1）
3. 参加費 無料
※「第40回春を呼ぶチューリップ展」の入場料は別途必要です。
入場料：大人（高校生以上）500円、小・中学生250円、65歳以上400円、未就学児無料。
4. 内容
（1）子ども安全免許証の発行
交通ルールに関するクイズ（〇×問題）に答えるともらえる顔写真入りの「子ども安全免許証」を発行します。
（2）反射材の効果体験
夜間、クルマのヘッドライトで反射材が照らされた際の見え方を体験し、その効果を実感できます。
（3）オリジナルグッズプレゼント
JAFスマートフォンアプリクーポン提示で砺波市のオリジナルグッズをプレゼントします。（1日限定25個※なくなり次第終了）
