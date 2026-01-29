豊洲市場直送の旬！【北海道産 活ほっき貝】甘みと旨みが最高潮。 2月限定“いま旬！メニュー”鮮度を追求した“活”貝尽くしの４品が登場

株式会社梅の花グループ

株式会社テラケン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野田安秀）は、梅の花グループの一員として、海鮮処「さくら水産」「魚さま」「魚がイチバン」を関東を中心に展開しています。

2026年2月は、厳しい冬の寒さの中で身が締まり、最も甘みが強くなる「北海道産 活ほっき貝」が主役。昨年も大好評を博したこの逸品を、今年はさらに鮮度と調理法にこだわり抜いてお届けいたします。

“鮮度”こそが最高のご馳走。こだわり

当店の「活ほっき貝」は、素材本来の美味しさを損なわないよう、作り置き（スタンバイ）をおこないません。

お客様からご注文をいただいてから、熟練の調理人が一つひとつ丁寧に殻を剥き、手早く切りつけます。

活貝ならではのもっちりとした弾力、そして熱を加えることでグレーから鮮やかな紅色へと変化する劇的な旨みの変化は、まさに鮮度抜群の証です。

期間限定“いま旬！” メニュー ラインナップ

北海道産 活ほっき貝刺身 699円（税込768円）

シンプルだからこそ、職人の技と素材の鮮度が光る逸品。

貝殻を器にした美しい盛り付けで提供します。

もっちりとした身の甘み、そして水管や紐（ひも）の心地よい食感と磯の香りを、ダイレクトにご堪能いただけます。

北海道産 活ほっき貝刺身

札幌名物！活ほっき貝フライ 699円（税込768円）

地元・札幌で愛される食べ方を再現。

180度の高温でわずか1分、中心部にレア感を残して揚げるのが美味しさの秘訣です。

サクッとした衣の中から溢れ出す、濃厚な貝のジュースをお楽しみください。

札幌名物！活ほっき貝フライ

活ほっき貝 チーズグラタン 699円（税込768円）

クリーミーなホワイトソースとたっぷりのチーズが、ほっき貝の旨みと溶け合う贅沢な一皿。

貝殻を器にした見た目も華やかで、冬にぴったりの心温まるメニューです。

活ほっき貝 チーズグラタン

活ほっき貝 焦がしバター醤油焼き 699円（税込768円）

卓上のコンロで火にかけ、お客様の目の前で仕上げます。

芳醇なバターの香りと特製醤油の香ばしさが、ほっき貝の甘みを最高潮に引き立てます。

沸騰した瞬間が最高の食べごろです。

海鮮処「さくら水産」「魚さま」「魚がイチバン」について

活ほっき貝 焦がしバター醤油焼き

豊洲市場直送の新鮮な魚介と、職人の手仕事による料理をお手頃な価格で提供する海鮮居酒屋です。

今後も四季折々の味覚を通じて、お客様に驚きと感動をお届けしてまいります。

■公式サイト https://www.sakusui.jp

運営会社: 株式会社テラケン（株式会社梅の花グループ）

テラケンの「手作り」と「サステナブル」へのこだわり

美味しいだけでなく、食材を余すことなく使い切るサステナブルな調理を心がけています。

例えば豊洲市場より直送の鮮魚などは、刺身や寿司の仕込みで出る「中骨」や「頭（兜）」を有効活用しています。

丁寧に捌き、調理することで、魚の命を最後まで美味しくいただく「始末の心」を大切にしています。

数量限定の「裏メニュー」特別提供！

最近、お客様から入手困難な食材を使った数量限定の「裏メニュー」注文が目立ってきております。

当日の漁や仕入れ状況、職人の創意工夫によって日々変化する、特別な逸品にご期待ください。