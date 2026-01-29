ニフティ温泉「占いベンチ」、新たに「メディア工房」との提携で全国展開を加速！成田空港温泉「空の湯」から導入開始

ニフティライフスタイル株式会社

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田隆志、証券コード：4262）が運営する「ニフティ温泉」は、温浴施設向け特設ブース「占いベンチ」の全国展開に向け、占いコンテンツのパイオニアである株式会社メディア工房（本社：東京都港区、代表取締役社長：長沢一男、証券コード：3815）と業務提携いたしました。

本提携により、専門性の高い占い師の安定的なキャスティング体制を構築し、サービスのさらなる品質向上と、関西をはじめとする全国各地への導入を加速させてまいります。

体制強化後の第一弾として、2026年1月28日(水)より「成田空港温泉 空の湯」（千葉県成田市）にて「占いベンチ」のサービス提供を開始いたします。

■ニフティ温泉「占いベンチ」とは

温浴施設の中に設置された、プロの占い師に直接相談ができる特設ブースです。 「温泉で体をほぐしたあとに、占いで気持ちもすっきり軽くなって帰っていただきたい」という想いから誕生しました。

おふろ上がりのリラックスした状態で、誰かに話すことで気持ちが軽くなる。そんな「こころの深呼吸」ができる場所を提供しています。

占いベンチ詳細：https://onsen.nifty.com/onsen-matome/250627046814/

■新たな供給ネットワークの構築により、質の高いサービス提供を目指す

メディア工房が持つネットワークやサービスの連携により、プロフェッショナルな占い師のキャスティング増強と提供価値のさらなる向上を図ります。より多くの方へ「こころがととのう」リフレッシュ体験をお届けしてまいります。

■「成田空港温泉 空の湯」で、新しい「ととのいの場」を提供開始

協業による第1弾として、飛行機を眺められる屋上露天風呂が魅力の「成田空港温泉 空の湯」にて、1月28日(水)より占いベンチのサービス提供を開始いたします。



サウナや温泉で外側をととのえたあと、占いで内側からもスッキリと軽くなる。旅の前後や日常のリフレッシュに、新しいととのい体験を加えていただけます。

施設詳細ページ：https://onsen.nifty.com/narita-onsen/onsen016550/

■延べ700回を突破。「おふろ上がり×占い」が自分と向き合う新たなきっかけに

サービス開始から約5ヶ月で、延べ700回を超える利用実績を記録。1施設あたりの利用も着実に伸びており、温浴施設における「心身のデトックス」という潜在ニーズへの確かな手応えを得ています。

全世代に広がるニーズ

利用層は20代（24.8％）を筆頭に、30代・40代・50代の各層がいずれも約20％前後と、世代を問わず幅広く利用されています。

男性利用が3割以上

女性（約67％）だけでなく、男性の利用も約33％にのぼり、性別を問わないリフレッシュ習慣として男性からも多くの関心が寄せられています。

自分自身を見つめる相談テーマ

1位.恋愛・結婚（約37%）、2位. 仕事（約25%）、3位. 人間関係（約13%）という結果に。その他にも「今後の運気の流れ」や「自分自身の性格・運勢」など、おふろ上がりに今の自分を見つめ直すテーマが多く選ばれています。

■「占いベンチ」コンセプト

湯あがりに、こころもスッキリ。

毎日忙しくて、自分の気持ちを後回しにしていませんか？

「占いベンチ」は、未来を当てる場所ではなく、今の自分を見つめて、こころをそっとほぐしてととのえる場所。

話すだけで、気持ちが軽くなることってありますよね。



占いは、そんな“こころの深呼吸”のようなもの。



おふろやサウナで外側から、占いで内側から──。



新しい“ととのい体験”をどうぞ。

【提携企業概要】

会社名：株式会社メディア工房

代表取締役社長：長沢 一男

設立：1997年10月

会社HP：https://www.mkb.ne.jp/

東証グロース上場（証券コード3815）

【実施施設概要】

施設名： 成田空港温泉 空の湯

開始日： 2026年1月28日（水）

所在地： 千葉県成田市山之作683-1

公式サイト：https://soranoyu.com/

【ニフティ温泉について】

●お風呂好きが集まる温泉、スパの総合情報メディア（※）

サイトURL：https://onsen.nifty.com/



全国2.2万件の温浴施設をまとめて検索できる温泉・スパ情報の専門サイト。日帰り温泉、スーパー銭湯から温泉宿まで全国幅広く温浴情報を掲載しています。

毎年12月には「ニフティ温泉 年間ランキング（https://onsen.nifty.com/rank/year/）」を発表しており、2019年からは10万人を超える温泉ファンが投票を行っております。

※温浴施設を月1回以上利用するユーザー：75%

ニフティ温泉お客様アンケート結果による（2025年3月調査 有効回答数：2,819件）

●お得で便利な「ニフティ温泉アプリ」がリニューアル！

アプリ詳細：https://onsen.nifty.com/app

地図検索やこだわり検索条件を大幅強化し「探しやすさ」を追求。アプリ限定クーポンも登場し、よりお得で便利なアプリになりました！

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。