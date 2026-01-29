インドネシアへの6店舗目出店に関するお知らせ【NITORI Summarecon Mall Bekasi 2店】

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2026年2月4日（水）にインドネシア6店舗目として「NITORI Summarecon Mall Bekasi 2店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。ニトリグループの店舗としては1061店舗目の出店となります。

Summarecon Mall Bekasi 2は、周辺住宅地の生活圏の中核として日常的に利用されやすい大型モールです。イベントも多く開催されるため、週末のレジャー需要を取り込みやすいのが特徴です。

「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。

【店舗概要】

・店名 ：NITORI Summarecon Mall Bekasi 2店

（ニトリ スマレコンモール ブカシ ２てん）

・所在地 ：1st Floor, Unit 1F-R. Sentra Summarecon Jl. Boulevard Ahmad Yani No. Blok M,

Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17142, Indonesia

・店舗面積：約370坪

・開店日 ：2026年2月4日（水）オープン

・営業時間：10:00-22:00