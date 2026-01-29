沼津市も出展！２月14日（土）静岡県主催「静岡まるごと移住フェア」（東京都有楽町）
沼津市役所
昨年度開催時の様子
静岡県内の市町が集まる「静岡まるごと移住フェア」に沼津市が出展します。
自然を身近に感じられながら都市的な生活もできる「ちょうどいい ぬまづ暮らし」の
魅力を存分にお伝えします！
仕事・住まい・暮らしなど、何でもご相談ください！
１開催日時：令和８年２月14日（土曜日）10時30分～16時30分
※事前予約がスムーズです（当日参加も可能）
２開催場所：東京交通会館 12階 ダイヤモンドホール（JR有楽町駅前）
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1
３参加市町：静岡県内35市町（オンライン相談のみの市町あり）
４申込方法：公式サイト（外部リンク https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/）
の申込フォームから、必要事項を入力のうえ主催者へお申し込みください。
５相談費用：無料
６お問い合わせ先：＜静岡まるごと移住フェアに関すること＞
公式サイト（外部リンク https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/）
の問い合わせフォームから、主催者へお問い合わせください。
＜沼津市に関すること＞
沼津市役所 政策企画課 移住定住推進室
電 話：055-934-4813
メール：iju@city.numazu.lg.jp
昨年度開催時の様子