沼津市も出展！２月14日（土）静岡県主催「静岡まるごと移住フェア」（東京都有楽町）

写真拡大 (全2枚)

沼津市役所


静岡県内の市町が集まる「静岡まるごと移住フェア」に沼津市が出展します。


自然を身近に感じられながら都市的な生活もできる「ちょうどいい ぬまづ暮らし」の


魅力を存分にお伝えします！


仕事・住まい・暮らしなど、何でもご相談ください！



１開催日時：令和８年２月14日（土曜日）10時30分～16時30分


　　　　　　※事前予約がスムーズです（当日参加も可能）



２開催場所：東京交通会館　12階　ダイヤモンドホール（JR有楽町駅前）


　　　　　　〒100-0006　東京都千代田区有楽町2丁目10-1



３参加市町：静岡県内35市町（オンライン相談のみの市町あり）



４申込方法：公式サイト（外部リンク　https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/）


　　　　　　の申込フォームから、必要事項を入力のうえ主催者へお申し込みください。



５相談費用：無料



６お問い合わせ先：＜静岡まるごと移住フェアに関すること＞


　　　　　　　　　　公式サイト（外部リンク　https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/）


　　　　　　　　　　の問い合わせフォームから、主催者へお問い合わせください。


　　　　　　　　　＜沼津市に関すること＞


　　　　　　　　　　沼津市役所　政策企画課　移住定住推進室


　　　　　　　　　　電　話：055-934-4813


　　　　　　　　　　メール：iju@city.numazu.lg.jp




昨年度開催時の様子