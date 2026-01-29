沼津市も出展！２月14日（土）静岡県主催「静岡まるごと移住フェア」（東京都有楽町）

沼津市役所

静岡県内の市町が集まる「静岡まるごと移住フェア」に沼津市が出展します。

自然を身近に感じられながら都市的な生活もできる「ちょうどいい ぬまづ暮らし」の

魅力を存分にお伝えします！

仕事・住まい・暮らしなど、何でもご相談ください！

１開催日時：令和８年２月14日（土曜日）10時30分～16時30分

※事前予約がスムーズです（当日参加も可能）

２開催場所：東京交通会館 12階 ダイヤモンドホール（JR有楽町駅前）

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1

３参加市町：静岡県内35市町（オンライン相談のみの市町あり）

４申込方法：公式サイト（外部リンク https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/）

の申込フォームから、必要事項を入力のうえ主催者へお申し込みください。

５相談費用：無料

６お問い合わせ先：＜静岡まるごと移住フェアに関すること＞

公式サイト（外部リンク https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/）

の問い合わせフォームから、主催者へお問い合わせください。

＜沼津市に関すること＞

沼津市役所 政策企画課 移住定住推進室

電 話：055-934-4813

メール：iju@city.numazu.lg.jp

昨年度開催時の様子