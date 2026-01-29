ロバート・馬場さん、ゆうこすさんが登場！～北九州市の今を知るイベント「Action！Fes」開催～

福岡県北九州市（北九州市役所）北九州市新ビジョン「Kitakyushu Action!」のキービジュアル

北九州市は２月８日（日）、北九州市の誕生月「北九州市誕生マンス」の一環として、まちの“今”を楽しく知るイベント「アクションフェス」を開催します。

武内市長と、料理・暮らしの分野で活躍する、お笑いトリオ・ロバートの馬場さんが、北九州市の話題や食・ライフスタイルを切り口にトーク。さらにMCには、インフルエンサーで実業家のゆうこす(菅本 裕子)さんも登場！多彩なゲストと「これからのまちのためにできること」を気軽に語り合います。

また、会場には市内の名店グルメが多数出店！！皆様のご来場をお待ちしています。

Action！Fes メインゲスト

馬場 裕之さん

北九州市門司区出身。

人気お笑いトリオ・ロバートのメンバー。

旧早鞆中学校跡地へのこぶみかん植樹(https://cf.fany.lol/projects/4213)による、地域とのつながり醸成、未利用地の有効活用と新たな名産品創出といったAction！を実践している。

Action！Fes MC

ゆうこす（菅本 裕子）さん

北九州市八幡西区出身。

「モテクリエイター」として活動し、総フォロワー数は200万人以上。日本のライブコマースのパイオニアであり、現在は日本最大級のライバー事務所「321」のファウンダーを務めるなど、実業家として多岐にわたる事業を展開。プライベートでは一児の母となり、育児も仕事も楽しみながら、自分らしく輝ける「新しい働き方」へのAction！を全国へ発信している。

イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/425_1_c066f9de2c719d11bc0aaa47f46a9c8c.jpg?v=202601290221 ]

会場：小倉駅JAM広場会場イメージ会場イメージ（トークセッション）会場イメージ（グルメブース）

グルメブース出店事業者

会場には市内の名店グルメが登場！北九州の今を“食”で体感！

プログラム・内容

- ごとう醤油(https://goto-shoyu.com/site/corp2/)みたらし団子- 辻利茶舗(https://www.tsujiri.co.jp/)抹茶、グリーンティー、焼き菓子- 焼うどん専門店きつね(https://itsuki-inc.com/kitsune/)焼うどん- 百年床 宇佐美商店(https://www.xn--hwtvb026i.com/)ぬか炊き丼、ぬか炊きおにぎり- 門司港ビール(https://mojibeer.ntf.ne.jp/)こぶみかんビール、ソーセージ

Action！Fesでは、インフルエンサーで実業家の ゆうこす さんをMCに迎え、馬場さんのこれまでの取り組みについて北九州市の武内市長と下川クリエイティブディレクターがお話を伺うほか、八木田 一世さん（SEE℃代表・北九州市立大学大学院特任教授）、松下ゆか理さん（SPOT TEACHER・共育パレット株式会社代表取締役）などが登壇するトークセッション、ステージイベントが行われます。

また、地元の大学生が「学生記者」としてイベントの模様を取材・発信します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/425_2_0e4cf62af3312445077e84576a91bcc0.jpg?v=202601290221 ]Kitakyushu Action！とは

北九州市は、「新ビジョン(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28500266.html)」について、より市民にわかりやすく親しみやすいものとし、また、市内外の人や企業へ新ビジョンに基づく北九州市の新たな動きを効果的に発信していくため、令和6年4月、新ビジョンのロゴ「Kitakyushu Action！(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28500186_00001.html)」を制作しました。

北九州市HP :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28500186_00002.html