「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」池袋東口スターダム店 2月1日（日）リニューアルオープン

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建）は、昨年11月より運営する女子プロレス団体「スターダム」とのコラボ店『0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉 ときわ亭 池袋東口スターダム店』を、2月1日（日）、リニューアルオープンいたします。https://store.zero-tokiwa.com/

「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けて展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーからお客様自身で注げる待ち時間 0 秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー」が楽しめます。エンタメ酒場として、来店人数に応じて「0秒レモンサワー」60分飲み放題が無料になる限定イベントや、降水確率にあわせて割引するキャンペーンなど数々のユニークな企画を実施しており、アプリ会員数はついに37万人を突破しました。

スターダム × ときわ亭のコラボ店 空間を刷新しリニューアルオープン！

「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、昨年11月から4月30日（木）までの期間限定で、池袋東口店にて、輝く女子プロレス団体「スターダム」とのコラボ店として店舗丸ごと「スターダム」の世界観で営業する『ときわ亭 池袋東口スターダム店』イベントを開催しています。連日多くの「スターダム」ファン、プロレスファンの方に来店いただき、好評いただいております。

2月1日（日）より、店内装飾やフォトスポットなどをリニューアルし、新たな「スターダム」の世界観で、コラボメニューなどが楽しめる仕様といたします。また、コラボメニューご注文の方にはスターダム店限定オリジナルトレーディングカード（全21種ランダム）をプレゼントします。こちらのトレーディングカードのラインナップも2月1日（日）より順次刷新いたします。

今後も「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、「最高の笑顔まで、0秒前！いってらっしゃい！」を合言葉にお客様にとって居心地のよい美味しい・楽しい・新しい食空間を提供してまいります。

■実施概要

イベント名：ときわ亭 池袋東口スターダム店

実施期間 : 2025年11月1日（土）～2026年4月30日（木）

対象店舗：0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭 池袋東口店

東京都豊島区東池袋1-22-13 THE KINDAI 11 IKEBUKURO B1F

https://store.zero-tokiwa.com/detail/ikebukurohigashi/(https://store.zero-tokiwa.com/detail/ikebukurohigashi/)

実施内容：期間中、池袋東口店をコラボ店舗「ときわ亭 池袋東口スターダム店」として営業し、選手をイメージしたオリジナルメニューを販売。オリジナルメニュー1品につき『スターダム店限定オリジナルトレーディングカード』（21種ランダム）1枚を進呈。

2026年2月1日（日）より、店舗内の装飾と『スターダム店限定オリジナルトレーディングカード』のラインナップをリニューアルします。※トレーディングカードは以前のデザインが無くなり次第順次変更します。

リニューアル後の店内イメージ：

FWCブース

Mi Vida Locaブース

COSMIC ANGELSブース

朱里画伯～さぶろうと仲間たち～ブース

新トレーディングカードイメージ

コラボメニュー：

網巻きデスマッチハンバーグ 1,099円（税込）

網巻きのハンバーグは金網デスマッチ、真っ赤なトマトソースは「紅の狂乱娘」鈴季すず選手をイメージ！焼き網に乗せると炎が燃え上がり狂気度UP？！

#今日もキレてる マッチョ・ゴリさんの

骨付き二頭筋ステーキ 2,199円（税込）

今日もキレてる！マッチョ・ゴリさんこと飯田沙耶選手の超キレッキレ上腕二頭筋をイメージしたステーキ。ワイルドな骨付き？肉は筋肉育成に必須なクレアチンも豊富！これを食べて君も今日から目指せ、マッチョ・ゴリ！

舞華ママのおつまみ盛り合わせ 879円（税込）

スナック舞華に来たら注文必須！舞華ママ一推しおつまみ盛り合わせ。二日酔い防止の為にもお酒を飲む時は空きっ腹にならないようにね！

フキゲンポテトフライ★ 769円（税込）

デ～スデ～スフキゲンポテトデース！甘いのかしょっぱいのか分からないカラフルソースは食べてからのお楽しみデース！一緒に付いてくる「ときスポランチョンマット」には襲来事件のニュースが？！これは要チェック！※『ときスポ』で人を叩く行為は禁止です

夜空に踊るスカイ・タイガーパンケーキ

1,099円（税込）

カフェ部へ入部するならパンケーキは必須スイーツ！真っ白なクリームの上に夜空をイメージした星々を散りばめました。キッド選手のマスクがデザインされたピック付き。まさに夜空に踊るスカイ・タイガー！(ピックデザイン ランダム3種)

闇に堕ちた不死鳥丼 1,099円（税込）

不死鳥は何度でも蘇る。そう闇に堕ちようとも。黒い衣装を身に纏い女子プロレス界を牽引していく上谷沙弥選手をイメージした黒い焼き鳥丼。見た目は黒くても中身はジューシーでプリッとした焼き鳥はご飯との相性抜群！赤い柚子胡椒でピリッとアクセントに。

ぽいトロオムライス 1,649円（税込）

ぽいトロオムライスこと…ぽいトロオムライスです！とろとろの黄色いオムライスにふわふわ真っ白なチーズをたくさんかけたその見た目はまさしくオムライス界の妖精！ハイスピード・フェアリー なつぽい選手をイメージした、口どけ最速のオムライスみんな食べてね～！

トロピカル☆ヤッホー カクテル

（ノンアルコール）659円（税込）

水森由菜選手をイメージした、常夏トロピカルサマーノンアルカクテル！大人も子どももみんな楽しめる♩思わず「トロピカル☆ヤッホー」と叫びたくなるようなドリンクです！

毒霧サワー（シロップ） 329円（税込）

顔面を真っ青に染める毒霧も、ときわ亭では美味しいシロップにチェンジ！刀羅ナツコ選手をイメージした鉄パイプストロー片手に、レモンサワー等にお好みで入れて舌を真っ青に染めれば極悪軍団H.A.T.E.の仲間入り!?︎※人に向けての毒霧行為は禁止です

※写真はイメージです。

コラボメニューを5品ご注文いただくと、コラボ期間終了後にお店で使用した装飾品の一部をご希望の方に抽選でプレゼントします。注文時にお渡しする応募用紙に記入の上、店内BOXに投函頂きます。10品で2口、15品で3口と5品毎にご応募を受付します。当選者には、2026年5月上旬にときわ亭公式アプリメッセージにてご連絡します。

■スターダムについて

2011年に旗揚げされた"女子プロレス"ブランドで、個性豊かな選手が約40名所属し、女性ならではの美しさ・強さ・感情をリング上で爆発させる闘いに、国内のみならず世界中のファンから多くの支持を集めている。2019年よりブシロードグループとなり、幅広いマーケティングやプロモーション力によって存在感を増し続けている。

公式ホームページ：https://wwr-stardom.com/

公式X：https://x.com/wwr_stardom

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/2010stardom

【会社概要】

会社名 : 株式会社スターダム

設 立 : 2016年

代 表 : 代表取締役社長 岡田太郎

所在地 : 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル4階（スターダム事務局）

事業内容 : プロレス団体の経営（プロレスラー、格闘技選手、スポーツ選手、芸能タレントの養

成・マネージメント）、プロレス及び格闘技、芸能の興行＆各種イベントの企画、

制作 ほか

U R L : https://wwr-stardom.com/

■「０秒レモンサワー」とは

各テーブルに設置されたレモンサワーサーバーから好きなだけ注ぎ放題、飲み放題の待ち時間 0 秒のストレスフリーな飲み放題サービスです。

そのまま飲んでも美味しいレモンサワーですが、お好みの味にアレンジできる 8 種類のフレーバーシロップをご用意。甘さ、酸っぱさ、果汁感のほかカシスなど個性豊かなフレーバーをラインナップしているので味に飽きることなく最後までレモンサワーを楽しめます。

料金はお一人様 60分 550円（税込）、プラス385円（税込）で30分のご延長が可能です。また、プラス110円（税込）で冷凍レモンをトッピングした「冷凍レモンサワー」を提供していますが、「ときわ亭公式アプリ」をダウンロードすると冷凍レモン無料クーポンが当日から毎回利用できます。

「0秒レモンサワー」は当社の登録商標です。【商標登録 第6320626号】

■遊び心満載！アプリやSNSで楽しむ『ときわ亭』

＜公式アプリ＞

リニューアルで楽しさもお得感もバージョンアップした『ときわ亭』公式アプリ。これまで37万人以上の方にダウンロード・ご利用いただいています。アプリ会員は「0秒レモンサワートッピング 冷凍レモン」がいつでも無料。来店ごとにポイントが貯まり、ポイント数に応じて「前頭レモン」「関脇レモン」といった具合にランクアップします。貯まったポイントはお好きなタイミングでお好きな特典と交換が可能。その他、誕生日・記念日のプレゼントや、アプリ会員限定のキャンペーンやイベントも見逃せません。アプリ会員になれば、行けば行くほど『ときわ亭』が楽しくなります。ご来店前にぜひダウンロード・登録がおすすめです。

▶︎iPhoneの方はこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E4%BA%AD/id1528305846)

▶︎Androidの方はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gosso.tokiwatei)

＜公式SNS＞

ときわ亭では、お客様やときわ亭ファンの方とコミュニケーションを図るため各公式ＳＮＳで情報発信し、交流しています。ときわ亭広報-通称ナカノヒト-のつぶやきや、公認アンバサダーのオフ会の様子などもレポートしています。

公式Xアカウント

0秒レモンサワー(R) ときわ亭 広報 @tokiwatei_koho(https://twitter.com/tokiwatei_koho?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Atokiwatei_koho&ref_url=https%3A%2F%2Fzero-tokiwa.com%2F)

公式Instagramアカウント

0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭【公式】@tokiwatei_official(https://www.instagram.com/tokiwatei_official/?hl=ja)

公式TikTokアカウント

ときわ亭中の人 ＠tokiwatei_koho(https://www.tiktok.com/@tokiwatei_koho?lang=ja-JP)

＜YouTuber、VTuberの撮影依頼お待ちしております！＞

ときわ亭では随時YouTuberやVTuberの方々の撮影依頼をお待ちしております。グルメ系、大食い系、エンタメ系問わずできる限りのご協力をさせて頂きます。企画内容に応じて、大盛り・激辛メニューのご用意なども可能です。ご協力内容に関しては基準がございます。まずはお気軽にご相談下さい。撮影依頼・お問合せはこちらまで info@office-hirose.co.jp ご連絡ください。

■「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とは

仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けてブランドプロデュース、運営、展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンを使った仙台ホルモンと、全テーブルに設置されたサワーサーバーからお客様ご自身で注ぐ新感覚のレモンサワー飲み放題「0秒レモンサワー(R)」をお楽しみいただけます。

https://store.zero-tokiwa.com/(https://store.zero-tokiwa.com/)

■会社概要

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、

プロデュースおよびFC展開

URL ：https://www.gosso.co.jp/