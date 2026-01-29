テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」34位を受賞

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sons（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：河端保志、代表取締役COO：高原克弥、証券コード：7352、以下 当社）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下 TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去３決算期の収益（売上高）に基づく成長率108％を記録し、50位中34位を受賞いたしました。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

■受賞背景

本プログラムの受賞は、当社グループが掲げるビジョン「BREAK THE RULES」にあるように、不合理な常識を疑い既存の枠組みにとどまることなく変化を恐れずに挑戦を続け、事業を大きく進化させ続けてきた結果であると考えています。

当社グループの「直近３年間売上高成長率108％」の実績で成長を牽引してきたのが、中核であるエンジニアと企業をつなぐ事業「エンジニアプラットフォームサービス」です。本事業では人材マッチングのみにとどまらず、エンジニアにはコンサルティングを通して長期的なキャリア支援を、企業には開発の上流から下流工程までを一気通貫で支援する体制を構築し、エンジニアと企業双方の価値向上を推進してまいりました。さらに直近では、エンジニアに対する報酬向上に向けた取り組みや、派遣事業の開始をはじめとした企業に対するより付加価値の高い幅広い提案といった取り組みも進めております。

加えて、当社グループは「エンジニアプラットフォームサービス」を起点に、開発領域に限らず「マーケティングプラットフォームサービス」や「コンサル・アドバイザリーサービス」へと領域を拡げ、企業の掲げる課題を総合的に支援する体制構築を強化しております。各グループ会社が高い専門性を持ちながらグループ間で連携することで、企業のあらゆる領域・成長フェーズに対して包括的な価値提供を可能にしています。

こうした取り組みによって創業以来連続的な成長を続けてきたことで、本プログラムを受賞することができましたが、今期（2025年９月～2026年８月）は前年比33.8％増という目標を掲げており、今後も本受賞に満足することなくさらなる成長を目指していきたいと考えております。

当社は今後もグループ全体で社会課題の解決に向き合う事業集団として、IT・エンジニア領域を中心とした価値創出を通じ、社会への貢献を目指してまいります。

■Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表すランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/(https://twostone-s.com/)）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力サービス

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

初心者から始められる、オンラインでも充実サポートの実践型プログラミングスクール tech boost

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

全マーケ指標改善型クローズドASP SONOSAKI

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

