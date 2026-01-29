DR. MARTENS × METALLICA ヘビィメタルの王者「メタリカ」との初となるコラボレーションが発売開始!

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社

英国のフットウェアブランド Dr. Martensとの初となる今回のコラボレーションは、メタリカの重厚なサウンドで魂を揺さぶり、世界中のファンへの永続的な影響力を、改めて体現している。

1981年に結成されたメタリカは、現在もメタルシーンのカルチャーコミュニティに影響力を与えるアルバムを発表し続け、ドクターマーチンと同様、進化と再定義を重ねてきたヘビィメタルバンド。

このコラボレーションは、ドクターマーチンのICONである、THE 1460 BOOTとTHE 1461 SHOEをベースに構成。

メタリカが1980年代の歴史的なワールドツアーで使用した、カルト的人気を誇るアーティストPushead（パスヘッド）のアートワークをフィーチャー。

本コラボレーションは、メタリカと世界中のファンとの魂の結びつきや、かつてのワールドツアーの忘れがたい熱い衝動を“物理的な記憶”として残す存在であることを表現している。

DR. MARTENS x MTALLICAのコラボレーションコレクションは、全国のドクターマーチンショップとドクターマーチンオンラインショップ にて、1月29日(木)より発売開始。

【商品情報】

アイテム：1460 Metallica Skull Lightening

カラー：Multi Backhand

プライス：\33,000（税込）

8ホールの1460ブーツは、耐久性に優れたBackhandレザーに、1988年「Damaged Justice」ツアーのアートワークをプリントし、アウトソールには、Dr. MartensのクラシックなDMSソールを採用している。

1460ブーツには、AirWairヒールループとMetallica特別仕様のアイレットデザインが施されています。

Metallicaの「M」ヒールスタッズ、スペシャルエディションのドッグタグ、そして「Boredom comes from a boring mind（退屈は退屈な心から生まれる）」とプリントされたフラットレースに加え、ブラックラウンドレースも付属し付け替えが可能。

アートワークは、ハードコアパンクやスケートカルチャーと深く結びつき、Metallicaのアリーナ級バンドへの成長と歩調を合わせてきたアーティスト Pushead（パスヘッド） によるものです。

アイテム：1461 Metallica Damage Tour

カラー：Multi Backhand

プライス：\28,600（税込）

3ホールの1461シューズは、1986年「Damage Inc.」ツアーのアートワークをプリントし、トレッドが特徴的なBENソールを採用し、ブランドの象徴的なイエローウェルトステッチで仕上げられています。

Metallicaの「M」ヒールスタッズ、スペシャルエディションのドッグタグ、そして「Boredom comes from a boring mind（退屈は退屈な心から生まれる）」とプリントされたフラットレースに加え、ブラックラウンドレースも付属し付け替えが可能。

アートワークは、1460同様、ハードコアパンクやスケートカルチャーと深く結びつき、Metallicaのアリーナ級バンドへの成長と歩調を合わせてきたアーティスト Pushead（パスヘッド） によるものです。

【お客様問い合わせ先】

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン

http://jp.drmartens.com/

TEL：0120-66-1460

ABOUT DR. MARTENS

ドクターマーチンのアイコニックなブーツ“THE 1460 BOOT”は 1960 年 4 月 1 日にイギリスで初めて誕生しました。トレードマークのイエローウェルトステッチに、丸みを帯びたアッパー、溝入りのソールとユニークなアウトソールパターン を備えたブーツは当時、労働者たちのワークブーツとして使用されていました。その後、ドクターマーチンのブーツ やシューズは、自己表現や強さのシンボルとなり、アーティストや活動家、そしてミュージシャンなど、サブカルチャーシーンに浸透していきました。汎用性の高いデザインと耐久性、履き心地の良さから、ライブやミュージックフェス、ストリートファッションの世界の足元を飾り続け、エンパワーメントの旗印にもなっています。

1960 年から変わらないクラフトマンシップを頑なに守りながら、伝統的な靴作りが続けられています。

Official Instagram: @drmartens_japan （#DrMartens, #ドクターマーチン）

ABOUT METALLICA（メタリカ）

1981年に、ボーカル／ギターのジェイムズ・ヘットフィールドとドラマーのラーズ・ウルリッヒによって結成され、現在はギタリストのカーク・ハメット、ベーシストのロバート・トゥルージロを擁する Metallica（メタリカ） は、ロック史において最も影響力があり、かつ成功を収めたバンドのひとつとして知られている。

これまでに世界累計約1億2,500万枚のアルバムセールスを記録し、ストリーミング再生回数は170億回以上。7大陸すべてでライブを行い、数百万人のファンを魅了してきた。その中でも、130万人以上が、バンドの一員として位置づけられる公式ファンクラブ「Fifth Member」に所属しており、その忠誠心とコミュニティは今なお拡大を続けている。