TalentX、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」を受賞

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率97.2％を記録し、50位中36位を受賞いたしました。（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html）

今回、「Technology Fast 50 2024 Japan」に続き2度目の受賞となります。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細はhttps://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

【受賞要因】

当社の収益（売上高）成長率97.2％を達成した要因として、以下の点が挙げられます。

１．タレントアクイジション市場の拡大と事業の優位性

近年、人的資本経営への注目度と労働人口減少による人材獲得競争の激化に伴い、国内企業において採用活動が重要な経営課題となり、人材紹介や求人広告による採用活動だけでは、持続的な採用活動が困難になっています。そのため、転職への関心は持ちながら具体的な活動に至っていない転職潜在層にマーケティングの視点でアプローチするタレントアクイジション（優秀人材の戦略的な獲得）の重要性が高まっており、昨年の当社調査では約8割の企業が重要であると回答しています（※1）。

このような市場環境において、当社は日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」、AI採用MAサービス「MyTalent」、採用ブランディングサービス「MyBrand」といった採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開することで、タレントアクイジション領域における独自のSaaSプラットフォームポジションを確立。現在では日本の時価総額上位50社のうち40％以上（※2）の企業に導入いただいております。

（※1）TalentX「採用マーケティングに関する実態調査2025」より

（※2）2025年9月末時点の東証プライム上場企業の時価総額ランキングをもとに算出

2.「採用×SaaS」の独自ポジショニングで安定と成長を両立

「Myシリーズ」は、複数サービスを1つのIDで連携させるコンパウンドSaaS戦略を推進しています。「MyBrand」で候補者を惹きつけ、「MyTalent」では、AIで候補者一人ひとりの興味関心や転職意向のタイミングに応じた情報提供で信頼関係を育み、「MyRefer」で入社した社員をアンバサダーに自社のファンを増やしていくという、一貫したタレントアクイジションを実現できる独自のビジネスモデルを確立。こうした活動で繋がった採用候補者を資産として捉え、中長期的に企業の採用力が高まる独自のポジショニングを築いています。

３．AI・テクノロジーへの戦略的投資によるサービス価値の最大化

当社の成長を加速させた主要因として、AIへの戦略的な投資があります。2024年7月にAI・自動化で日本企業の採用変革を加速させる新組織「AI X Lab.」を設立し、６つの機能を「Myシリーズ」でリリースしました。AI採用MAサービス「MyTalent」では、採用候補者と求人の最適なマッチングを支援する「AI求人マッチング機能」やパーソナライズされた情報提供で候補者との関係性を構築する「オートメーション機能」等で、採用活動の工数削減だけでなく、候補者一人ひとりへの最適なアプローチを実現。AIとテクノロジーで、企業が自ら人材を惹きつけ採用できる仕組みを実現し、独自の採用力を強化できる点が、「Myシリーズ」が支持される大きな理由の一つです。

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」から事業を開始し、AIで採用マーケティングを支援する「MyTalent」、採用ブランディングを支援する「MyBrand」など、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、企業の採用マーケティングによる変革をリードし、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現を目指しています。

■Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。

【会社概要】

社名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp