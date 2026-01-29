沖縄の健康食材が東京ビッグサイトに集結！西原町商工会、グルメショー2026春に出展決定

西原町商工会

西原町商工会（所在地：沖縄県西原町）は、2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「グルメショー2026春」に出展いたします。

本出展では、沖縄の自然と食文化から生まれた健康志向の食品をテーマに、国産バナナ加工品、沖縄ハーブを活かした薬膳風ハンバーグ、深海鮫肝油スクワレンなど、多彩な商品を紹介します。

会場では、素材本来の力を活かすことにこだわった3事業者が集結。

「毎日の食事から、無理なく健康を考える」--そんな想いを共有する商品を、実際に見て・知って・味わっていただける機会となっています。

■ 出展概要

イベント名：グルメショー2026春

会場：東京ビッグサイト

日程：2026年2月4日（水）～6日（金）

出展者：西原町商工会

ブース番号：東4-T01-03（ガレリア側受付から入って左すぐ）

公式サイト：https://www.gourmetshow.jp/39gs/

■ 出展事業者・主な紹介内容

【BURGER SHOP Tummy（バーガーショップ タミー）】

ソースに頼らず、肉本来の旨みを引き出すハンバーガーが人気の専門店。

本展示会では、モリンガ・沖縄皇金ウコン・フーチバー（よもぎ）を取り入れた新作

“薬膳風ハンバーグ”を発表。

「子どもの頃から自然に健康に触れてほしい」という想いを込めた一品です。

【寛尚（ひろたか）ファーム】

農薬・化学肥料・動物性肥料を使わない自然栽培農家。

国産バナナを中心に、沖縄のハーブや作物を栽培しています。

注目商品は、青いバナナを皮ごと加工した「グリーンバナナパウダー」。

小麦粉の代用品として使いやすく、食物繊維が豊富な健康素材として提案します。

【株式会社スクワラン本舗】

創業55年、深海鮫肝油を扱い続ける専門メーカー。

沖縄近海で水揚げされたサメ由来のスクワレンを使用した主力商品「深海の雫」を展示。

DHA・EPAなどの成分を、できるだけ自然な形で活かす独自製法が特長です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TbBX8y5Eg_M ]

西原町商工会_配布チラシ表西原町商工会_配布チラシ裏

＜お問い合わせ・関連リンク＞

☆BURGER SHOP Tummy

https://www.instagram.com/tummy_s_bur...

☆寛尚（ひろたか）ファーム

https://hirofarm.base.shop/

☆株式会社スクワラン本舗

http://squalane-h.com

☆西原町商工会

https://www.nishihara-sawafuji.jp/