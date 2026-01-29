あさま空山望、雪景色の浅間山と満天の星空を眺めて心と身体を整える1日1棟限定の「ウェルネス・リトリートプラン」を2月6日(金)より提供開始

合同会社空山望くらぶ

合同会社空山望くらぶ（本社：群馬県吾妻郡）が運営する北軽井沢の一棟貸しヴィラリゾート「あさま空山望（くうざんぼう）」は、軽井沢の雪景色と満天の星空を活かした冬季限定プラン「ウェルネス・リトリートプラン」を、 1日1組「ポラリス」にご宿泊されるお客様限定で1月29日（木）より予約開始、 2月6日(金)より、提供開始します。

「ウェルネス・リトリートプラン」イメージ

「あさま空山望」は、手つかずの大自然が残る北軽井沢の地に位置し、60,000平方メートル を超える広大な敷地にわずか16棟のヴィラのみという贅沢な配置で、まるで別荘を訪れたかのようなリゾートです。浅間山を望む雄大な景色や、木々を揺らす風の音で目を覚ます静寂の朝、澄み切った空気など、ここだけでしか味わえない非日常の体験は、多くのお客様から高い評価をいただいてきました。当施設では、この環境を「思考をクリアに整えるための天然のスイッチ」と捉え、本プランをご用意いたしました。全棟独立型のヴィラで、浅間山の雄大な景色や、木々が奏でるざわめきに耳を澄ませながら、自分自身と深く向き合う「リトリート」を提供します。

■本プランを彩る3つの体験

1.浅間山の静寂と灯火に包まれる「スノー・キャンドルナイトヨガ」

冬の北軽井沢ならではの絶景を楽しみながら、心身を深く整えるヨガ体験をご用意いたしました。床暖房で温まったお部屋から雄大な浅間山と、ウッドデッキを彩るスノーキャンドルの柔らかな灯火が目の前に広がります。本プランでは、ご自身のペースで行うセルフヨガとして、ヨガマットや簡単なガイドをご用意。ヴィラという完全なプライベート空間で、誰にも邪魔されることなく、日常でこわばった心と身体を芯から解きほぐしていただけます。

※オプションとして、北軽井沢の自然に精通したプロのインストラクターによるパーソナルレッスンも選択可能です。（ヨガまたはピラティスよりお選びいただけます）

2.満天の星空のもとでの「デジタルデトックス体験」

冬の北軽井沢は、都会では味わえない静寂と深い闇に包まれます。このような環境の中で、 ご希望の方はスマートフォンなどのデジタルデバイスを専用のロック機器に保管し、目の前の情景と向き合うひとときをお過ごしいただけます。その日の気分でお選びいただけるアロマの香りや、星の瞬きをイメージした音色に包まれながら、リラックスしたひとときをお過ごしください。

また、自分の思考や感情を自由に書き留めるための白紙のノートとペンをお部屋にご用意。何にも邪魔されない静けさの中で、ご自身の声に耳を傾ける時間は、心が静かに整っていくような特別な体験となります。

3.生命の温度を実感する「天空の道：クリスタル・スノー・ウォーク」

ヴィラを出て、誰も踏み入れていない新雪へと足を踏み出し、絶景の散歩道「天空の道」を歩く、この時期だけの特別なマインドフルネス体験です。

散策の後は、客室のプライベートサウナや浅間山を望むジェットバスで身体をゆったりと温めていただけます。「冬の清らかさ」から「至福の温もり」を味わうことで、深い安らぎをもたらします。

■身体と対話する「静かな食体験」

夕食には、「地元産ブランド豚のせいろ蒸し」を提供します。蒸気で火を入れる調理法により、余分な脂を落とし、素材本来の旨みを引き出します。温かな湯気とともに立ち上る香りが、食欲を穏やかに満たしてくれます。身体を内側から整える、ウェルネスを大切にする滞在にふさわしい一皿となっています。

朝食は心身を整える、信州味噌の味噌汁や佐久産米のごはん、発酵食品を中心としたメニューを揃えています。ご希望に応じて、信州産のきのこを使った温かいスープが主役の洋朝食も選択可能です。いずれも身体への負担を抑え、滞在中に得た静寂や集中力を維持できるよう工夫を凝らしました。澄み渡る心身の状態を保ったまま、帰路についていただけるような食体験を提案いたします。

■エグゼクティブ・法人向け「北軽井沢オフサイト」

「あさま空山望」は、経営合宿や役員研修などの法人利用にも適した環境です。

本プランのデジタルデトックスやヨガ体験は、組織のリーダー層に向けたオフサイトミーティングとしても活用可能です。

オプションとして、専門の講師による音浴や瞑想セッションの実施も可能です。ノイズのない静寂の中で、重要な意思決定やチームのビジョンを語り合う、創造的な時間を提供します。

■プラン概要

ウェルネス・リトリートプラン

提供期間：2026年2月6日(金)～3月31日(火) まで

部屋タイプ：プレジデンシャルスイート「ポラリス」

含まれるもの ：室料、朝食・夕食、スノーキャンドル・ヨガセット、選べる瞑想用アロマ、クリスタル・スノー・ウォーク体験、デジタルデトックスサポート（スマホロック機器貸出）、ノート常備、ホットハーブティー常備

＜1泊1室4名利用の場合＞※全て税込

・プレジデンシャルスイート「ポラリス」（定員：8名）： 36,750円/名～

※客室料金は宿泊人数・期間により異なります。詳細は予約サイトをご覧ください。

予約サイト ：https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated(https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated)

オプション：プライベートスノーキャンドル・ヨガレッスン(60分)：4名の場合 20,000円/名

【「あさま空山望」概要】

世界的デザイナー・コシノジュンコ氏の監修により誕生した「あさま空山望」は、北軽井沢の大自然の中に佇む一棟貸しヴィラリゾートです。

60,000平方メートル を超える広大な敷地には、全16棟の宿泊ヴィラやレストラン「天空柁イニング」、温浴施設「天空スパ」、ラウンジ、ドッグランを贅沢に配置。全棟からは雄大な”浅間山ビュー”の絶景を一望でき、大自然に溶け込んだグランピングのような空間で愛犬も一緒に非日常を堪能いただけます。まるで別荘を訪れたかのようなプライベートなひと時をお過ごしください。

※「ウェルネス・リトリートプラン」期間中、天空柁イニング及び天空スパは休業となります。

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032－2577

敷地面積：約62,000平方メートル

HP：https://www.kuzanbo.jp/(https://www.kuzanbo.jp/)・INSTAGRAM：@asamakuzanbo_official

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJagIHN2kME ]

【会社概要】

会社名： 合同会社空山望くらぶ

代 表： 尾立 源幸

住 所： 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-2577

設 立： 2020年1月

事業内容：リゾートホテルの開発および管理・運営