【スイスホテル南海大阪】「バレンタインチョコレートアソート」2月1日（日）より販売開始　期間限定コースや一夜限りのペアディナーも

日本、大阪 - スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：シェーン・エドワーズ）では、バレンタインシーズンに合わせ、チョコレートギフトの販売に加え、館内レストランにて期間限定コースや一夜限りのバレンタインペアディナーをご提供いたします。

6階 テイクアウトショップ「スイスグルメ」では、2026年2月1日（日）より「バレンタインチョコレートアソート」を販売。また10階 日本料理「花暦」では2月7日（土）から14日（土）までバレンタイン会席を、ホテル最上階のレストラン「テーブル36」では2月14日（土）に一夜限りのバレンタインペアディナーを開催いたします。

大切な方への贈り物から特別なディナーまで、バレンタインならではのひとときをお楽しみください。

◆「バレンタインチョコレートアソート」 詳細

カレンダーの2月14日にハートマークをあしらった、遊び心あるデザインが特徴の「バレンタインチョコレートアソート」。爽やかな酸味が印象的なパッションフルーツのハート型チョコレートを添え、見た目にもときめく可愛らしい仕上がりに。真っ赤なチョコレートのボールの中には、洋梨、練乳とベリー、マスカルポーネとコーヒー、キャラメルとミルクチョコレートの4種のプラリネを詰め合わせ、それぞれ異なる味わいをお楽しみいただけます。大切な方への贈り物はもちろん、ご自身へのご褒美にもおすすめです。

バレンタインチョコレートアソート / イメージ

販売期間：2026年2月1日（日）～2月14日（土）

販売場所：6階 「スイスグルメ」

料金：6,000円

お問合せ：06-6646-1111（代表） または TheLounge.Osaka@swissotel.com

「スイスグルメ」の詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/swiss-gourmet/

◆日本料理「花暦」 バレンタイン会席 詳細

10階 日本料理「花暦」では、2月7日（土）から14日（土）までの期間限定で、バレンタイン会席をご提供いたします。自家製タピオカ百合根豆腐や寒鰤の照り焼きなど、旬の食材を取り入れた日本料理をハート形のお皿でお楽しみいただけるほか、デザートには和風プリンにハートチョコレートをあしらい、和の味わいの中にもバレンタインならではの演出を取り入れました。

日本料理「花暦」 内観

期間：2026年2月7日（土）～2月14日（土）

場所：10階 日本料理「花暦」

料金：12,000円（1名様）

メニュー

【先付】 自家製タピオカ百合根豆腐 いくら 旨出汁ジュレ

菜の花お浸し

【造里】 お造り三種盛合せ（真鯛、鮪、炙り烏賊）

【焼肴】 寒鰤照り焼き 蚕豆 白髪葱 山椒醤油

【天婦羅】 海老と蓮根はさみ揚げ 野菜天婦羅 天露 梅塩

【強肴】 国産牛ローストビーフ風 茸 蕪 乙女の涙（ミニトマト）和風ソース

【御飯】 鯛飯 お味噌汁 香の物

【甘味】 和風プリンとハートチョコレート

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/swissotelnankaiosaka-hanagoyomi

ご予約・お問合せ：06-6646-5127 または HanaGoyomi.Osaka@swissotel.com

日本料理「花暦」の詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/hana-goyomi/

◆「テーブル36」 バレンタインペアディナー 詳細

ホテル最上階のレストラン「テーブル36」では、大切な人と過ごすバレンタインの夜に、特別なペアディナーコースをご用意。メインには国産牛ステーキをお二人でシェアして楽しむ贅沢な一皿をご提供いたします。ポメリーのロゼワインとともに、大阪市街を一望する夜景が広がる空間で生演奏を聴きながらゆったりとしたひとときをお過ごしください。ディナーの締めくくりには一輪のバラをプレゼント。心に残る特別な夜をお楽しみいただけます。

テーブル36 メニュー / イメージ

開催日：2026年2月14日（土）

場所：36階 テーブル36

料金：30,000円（2名様）

メニュー

・スターター

・サイドメニュー

・国産牛ステーキ 250g

・デザート

ポメリーブリュット・ロゼボトル、一輪のバラのプチギフト付き

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/swissotelnankaiosaka-table36/reserve

ご予約・お問合せ：06-6646-5125 またはメールTable36.Osaka@swissotel.com

「テーブル36」の詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/table36/

スイスホテル南海大阪 概要スイスホテル南海大阪 外観

◎施設名称：スイスホテル南海大阪

◎所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-60

◎アクセス：南海電鉄「なんば」駅直結／大阪メトロ各線なんば駅4番出口よりすぐ

◎客室数：計546室

◎館内施設：「テーブル36」、中国料理「エンプレスルーム」、

日本料理「花暦」、鉄板焼「みなみ」（以上レストラン）ウイスキー＆ワイン「シュン」、レトロバー「ナンバー10」、「バー36」（以上バー）、「ザ・ラウンジ」（カフェ・ラウンジ）、スイスグルメ（テイクアウトショップ）、「ピュロヴェル スパ＆スポーツ」（フィットネス・スパ）、宴会場、チャペル、神前式神殿、写真室、衣裳室「LUCE」

公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/

※館内レストラン提供メニューの記載料金には13%のサービス料と10%の消費税が含まれております。

※テイクアウト商品の記載料金には10％の消費税が含まれております。

※記載内容や料金は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

