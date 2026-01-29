話題の惣菜系「塩バターサンド ハムマヨ」ついに東京店舗で発売！独自の揚げ焼き製法の塩バター生地×こだわり具材の“やみつき”サンド

株式会社八天堂

株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅）は、2026年2月1日（日）より「塩バターサンド ハムマヨ」を八天堂東京都内の4店舗（エキュート品川店、JR池袋店、エチカフィット永田町店、JR恵比寿店）で発売します。

「塩バターサンド ハムマヨ」は昨年広島の八天堂店舗から限定発売し、くりーむパンとは異なる惣菜系の新ジャンルとして、SNS等でも話題の商品です。「東京でも販売してほしい」「美味しくてやみつきになる味わい」というお客様のお褒めの声をいただき、都内4店舗での発売が決定しました。

「塩バターサンド ハムマヨ」は、独自の“揚げ焼き製法”で底面を揚げ焼きにした食べ応えのある塩バター生地に、脂肪分の少ないハムと、相性の良いマヨネーズを選定しサンドしています。生地と具材のバランスにこだわり、朝食に、ランチに、おやつに、様々なシーンで気軽に食べられ、満足感も感じていただけるような味わいに仕上げています。電車旅のお供に、またちょっとした差し入れやお土産にも好評いただいています。

代名詞「くりーむパン」の“ふんわり柔らかなとろけるくちどけ”とは、また異なる惣菜系の新ジャンルをお楽しみください。

■「塩バターサンド ハムマヨ」東京店舗で発売 概要

商品名：塩バターサンド ハムマヨ

発売日：2026年2月1日（日）より

販売：八天堂 都内店舗（エキュート品川店、JR池袋店、エチカフィット永田町店、JR恵比寿店）

価格：1個 320円（税込）

■商品詳細

「塩バターサンド ハムマヨ」は、独自の“揚げ焼き製法”で底面を揚げ焼きにした食べ応えのある塩バター生地に、ハムとマヨネーズをサンドした、生地と具材のバランスにこだわった惣菜パンです。

<パン生地>

セミハードの塩バター生地の底面を揚げ焼きにすることで、パン生地の食べ応えが増し、塩味とバターの風味をダイレクトに感じていただけます。

<ハムマヨ>

パン生地との相性の良さから具材を選定しました。

ハム：脂肪分が少ないあっさりとしたロースハム。

マヨネーズ：シンプルでクセのない味わいのマヨネーズ。

こんな食べ方もオススメ

そのままはもちろん、商品を袋から出し、生地の底面を上にしてオーブントースターや電子レンジで温めてお召し上がりいただくと、また異なる食感や生地のジュワっと感をお楽しみいただけます。

株式会社八天堂について

株式会社八天堂は昭和8年（1933年）広島県三原市にて和菓子屋として創業。長い歴史のなかで、和菓子屋、和洋菓子屋、パン屋と時代に応じて業態を変え、現在は冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々な商品を企画・開発・製造し、全国へお届けしております。

