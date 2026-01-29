発売から30周年！ロングセラーブランドがさらにおいしく進化！まろやかさとバランスの良い、“深く、複雑なコク”を強化「こくまろカレー」リニューアル＆パッケージ変更

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウス食品株式会社は、1996年に誕生したロングセラーブランド「こくまろカレー」シリーズのリニューアルおよびパッケージ変更を行い2026年2月9日（月）からスーパーなどで順次発売します。

「こくまろカレー」が発売から30年を迎える今年、さらなる味わいの改良を実施し進化をとげるとともに、2015年以来のTVCM放映も予定しております。

今回、「こくまろカレー」＜甘口＞＜中辛＞＜辛口＞はコクを強化する味わいのリニューアルとパッケージ変更を行います。まろやかなバターや、粉末コーヒーなどの原材料を新たに加え、まろやかさとバランスをとりながらコクを強化した味わいとなります。なお、「こくまろバターチキンカレー」＜甘口＞「こくまろキーマカレー」＜甘口＞はパッケージのみ変更します。

「こくまろカレー」＜甘口＞＜中辛＞＜辛口＞の内容量は145g、税別希望小売価格267円。

「こくまろバターチキンカレー」＜甘口＞「こくまろキーマカレー」＜甘口＞の内容量は148g、オープン価格（税別参考小売価格324円）。

味わいのリニューアル

■「こくまろカレー」シリーズ リニューアルポイント■「こくまろカレー」＜甘口＞＜中辛＞＜辛口＞

１.新しい風味設計で家族が好む“コク”が進化。バターや粉末コーヒーなどを追加しより深く、より複雑に。

新たにバター、粉末ソース、粉末コーヒー、焙煎フェヌグリークなどを追加。各原料が生み出すコクがマッチし、複雑で味わい深いコクに進化しました。＜甘口＞はバターの配合比率を上げることで、まろやかさを引き上げつつコクも強化。＜辛口＞は粉末ソースと粉末コーヒーの配合比率を上げることで、よりスパイシーなコクを感じられる仕立てになっています。

リニューアルした味わいのイメージ

【リニューアルの背景】ルウカレーの味覚に「コク」を重視しているユーザーが多数！

2024年のハウス食品の調査（※1）によると、ルウカレーを購入する際に重視するポイントとして「スパイス」や「味」などを抑えて、「コク」というワードが多く挙げられており、ルウカレーの購入者の中で「コク」が重視されていることが分かりました。この結果を受け、「コク」を強化することで、「コク」と「まろやかさ」のバランスを強固にし、お客様がより満足できる「こくまろカレー」に改良できると考えました。

※1：ハウス食品(株)調べ（24年11月、全国20～79歳男女、ルウカレー直近6カ月購入使用者、n=6000、Web調査)動詞を除く出現率10%以上抜粋

２.＜甘口＞＜辛口＞の食塩相当量一皿当たり0.1g減量。＜甘口＞＜中辛＞＜辛口＞全てが食塩2.3gに

パッケージのリニューアル

１.ブレンドロゴに“コク”や“まろやかさ”を表す素材のイラストを追加

2つのルウをブレンドしているエンブレムに、コクやまろやかさを表す素材として玉ねぎ・バター・生クリームのイラストを追加することで、「こくまろカレー」の「コク」と「まろやかさ」をよりわかりやすくし、おいしさを伝えられるパッケージに改良しました。

２.鍋で煮込んでいるおいしそうなイメージと家族で楽しんでいる温かい雰囲気を表現

お皿に盛りつけたカレーの写真から、カレーの鍋を木べらで煮込んでいる写真に変更することで、煮込んでいるおいしそうなイメージと家族で楽しんでいる温かい雰囲気を表現しました。

パッケージのリニューアル

■「こくまろバターチキンカレー」＜甘口＞、「こくまろキーマカレー」＜甘口＞

おいしさのキーとなる3素材のイラストを追加

「3つのおいしさをブレンド」していることをより知っていただけるように、「こくまろバターチキンカレー」は、玉ねぎ・トマト・バター・生クリームのイラスト、「こくまろキーマカレー」は、玉ねぎ・プルーン・レーズン・トマト・生クリームのイラストを追加し、味わいをよりわかりやすく伝えられるようにしました。

こくまろバターチキンカレーのイラスト■こくまろシリーズ ルウ製品すべてで新パッケージを展開

「こくまろカレー」のリニューアルにあわせ、「こくまろハヤシ」もパッケージを変更いたします。

おいしさのキーとなる素材のイラストを追加し、2026年2月9日（月）から全国で順次発売いたします。

【こくまろハヤシ】

デミグラス風味のコクと、トマトのまろやかなおいしさが味わえるハヤシライスソースです。

おいしさはそのままで、煮込み時間を15分から10分に短縮し、より手軽に調理可能になりました。

■発売から30周年を迎える「こくまろカレー」の誕生秘話

１.1996年「こくまろカレー」<中辛>＜辛口＞発売！2種類以上のルウを混ぜ合わせていたお客様の声から誕生

「こくまろカレー」は、調理時に2種類以上のルウを混ぜ合わせているというお客様の調理実態から、「コクのあるカレー」と「まろやかなカレー」の2つをブレンドした「コク深く、まろやかなカレー」として誕生しました。「こくまろ」という優しい響きが特徴です。

1996年発売当時のパッケージ

２.当時まだ目新しかった“コク”に着目！コクにこだわり抜いたカレーを開発

発売当時はまだ目新しかった「コク」に着目。カレーの新たなおいしさを提供できると確信し、お肉のうまみを感じられるカレーを意識して開発。新しいおいしさの軸としてのコク深い味わいにこだわりました。

■新CM概要

「こくまろカレー」のおいしさを伝える新キャラクターをお迎えして、表情豊かに「こくまろ」の味わいを表現していただきます。

オンエアは3月上旬より開始いたします。

■製品概要

●製品名／内容量／価格：

「こくまろカレー」＜甘口＞／145g／税別希望小売価格267円

「こくまろカレー」＜中辛＞／145g／税別希望小売価格267円

「こくまろカレー」＜辛口＞／145g／税別希望小売価格267円

「こくまろバターチキンカレー」＜甘口＞／148g／オープン価格（税別参考小売価格324円）

「こくまろキーマカレー」＜甘口＞／148g／オープン価格（税別参考小売価格324円）

●発売日：2026年2月9日より順次切り替え

●発売地区：全国

・「こくまろカレー」ブランドサイト（2月4日更新予定）

URL：https://housefoods.jp/products/special/kokumaro/index.html