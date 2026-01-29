スタイリッシュなホワイト筐体採用で魅せるゲーミング環境にお勧め RAPID IPS パネル搭載、WQHD/200Hz対応のハイスペックモデル 「MAG 274QRFW E20」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年2月5日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、スタイリッシュなホワイト筐体を採用し、WQHD解像度のRAPID IPSパネル、リフレッシュレート200Hz、応答速度0.5ms（GTG、最小値）の高いスペックを備えた「MAG 274QRFW E20」、画面全体を把握しやすく競技系ゲームに適したサイズの24.5インチのフルHD解像度、リフレッシュレート240Hz、応答速度0.5ms（GTG、最小値）の「MAG 255F X24」の計2製品が新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

高いゲーミングスペック

WQHD解像度、200Hzの高精細かつ高いゲーミングスペック（MAG 274QRFW E20）

フルHD解像度、240Hzで競技性の高いゲームにお勧め（MAG 255F X24）

応答速度0.5ms（GTG、最小値）

従来のIPSパネルと比べより高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイを実現

ゲーマー向け機能

ナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能でストレスフリーなゲーム体験

高性能スタンド（MAG 274QRFW E20）

高さ調整や90°回転して縦表示（ピボット）も可能で、SNS等の縦表示コンテンツの閲覧も快適

正しい姿勢を保ちやすく、作業効率の向上と疲労を軽減

アンチフリッカー、ブルーライトカット機能

長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート

【MAG 274QRFW E20】

■MAG 274QRFW E20製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-274QRFW-E20

【MAG 255F X24】

■MAG 255F X24製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-255F-X24

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.